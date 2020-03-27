Охотники-рыболовы: неандертальцы ели дельфинов

В 2018 году профессор Жоао Зильхао объявил об открытии, которое кардинально перевернуло представление ученых о неандертальцах — они разрисовывали свои пещеры. Первые образцы художественного творчества неандертальцы создали более 100 тыс. лет назад, к примеру, в пещере Лос-Авионес исследователи нашли покрашенные морские ракушки, красные и желтые красители, а также специальные резервуары из ракушек, в которых содержались смеси красящих пигментов.

Открытие двухлетней давности впервые стало доказательством того, что неандертальцам было присуще символическое мышление, которое ранее приписывалось только нашему виду, Homo sapiens.

close Pedro Souto/Joao Zilhao

Жоао Зильхао с соавторами в новой работе, опубликованной в журнале Science, рассказывает о новой стороне жизни неандертальцев, которая опять переворачивает представления об их когнитивных способностях — они умели рыбачить.

Реклама

Раскопки, проведенные в пещере Фигейра Брава на западном побережье Португалии, показали, что неандертальцы обитали в ней 86-106 тыс. лет назад. При этом значительную часть их рациона составляли морепродукты — моллюски, ракообразные и рыба.

Такая диета способствовала крепкому здоровью обитателей пещеры, помогала работе мозга и усиливала его работоспособность. Ученые уверены, что полезные вещества, содержащиеся в морепродуктах, такие как жирные омега-кислоты, йод, железо, цинк, медь и селен, способствуют развитию мозга.

Однако до недавнего времени считалось, что этим преимуществом, укрупняя свой мозг, могли воспользоваться лишь Homo sapiens, а никак не неандертальцы.

close Mariana Nabais/Joao Zilhao

«Если потребление морских ресурсов играло важную роль в развитии когнитивных способностей, то это происходило у всего человечества, включая неандертальцев, а не только у африканской популяции, которая распространилась позднее», — считает Жоао Зильхао.

До недавнего времени свидетельств употребления неандертальцами морепродуктов было крайне мало. Известно, что они использовали раковины в качестве инструментов, но оставалось неясным, ели ли они моллюсков.

Раскопки, проведенные на новом месте, показали, что по меньшей мере половину рациона обитателей составляли морепродукты: двустворчатые моллюски, крабы, рыба (акулы, угри, морской карась, кефаль), птицы (утки, гуси, бакланы, олуши, гагары) и млекопитающие (дельфины и тюлени). Кроме того, в их рацион входили черепахи, козы, олени и лошади.

Jose Paulo Ruas/Joao Zilhao

По словам ученых, в отличие от неандертальцев, обитавших в северных широтах и в Сибири, жителей португальской пещеры правильнее называть рыболовы-охотники-собиратели. Они уверены, что постоянная добыча морепродуктов заставила неандертальцев неплохо разбираться не только в «готовке».

«Постоянная добыча моллюсков предполагала знание режимов приливов и понимание того, что в период между поздней весной и осенью употребление двустворчатых несет значительный риск отравления биотоксинами», — утверждают ученые.

В январе 2020 года специалисты из Колорадского университета в Боулдере выяснили, что неандертальцы делали орудия из ракушек, которые добывали со дна моря. Ранее считалось, что у неандертальцев не было склонности к плаванию.

Во время раскопок в 1949 году в пещере Гротта-деи-Мосчерини в центральной Италии археологи обнаружили 171 орудие, сделанное из створок раковин моллюсков. В том же слое находились зубы разных животных, по которым ученые смогли установить возраст находки — около 90-100 тыс. лет, то есть тогда, когда эти места населяли неандертальцы.

А команда исследователей под руководством специалистов из Кембриджского университета недавно выяснила, что неандертальцы хоронили мертвецов с особыми ритуалами. На это указывает новая находка в знаменитой пещере Шанидар в Иракском Курдистане, о которой ученые рассказали в статье в журнале Antiquty. В пещере археологи обнаружили хорошо сохранившуюся часть скелета от головы до пояса. В разные периоды в этом же месте были найдены и другие останки неандертальцев, но они плохо сохранились из-за условий окружающей среды. Новая находка оказалась в хорошем состоянии, и исследователям удалось установить ее возраст — около 70 тыс. лет. Скелет получил название Shanidar Z. Внимание ученых привлекло место, где находились останки. При захоронении тело поместили в промоину, образовавшуюся от воды и углубленную вручную.