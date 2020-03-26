Пьют и курят: почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Мужчины умирают от коронавируса чаще женщин. Всему виной нездоровый образ жизни и халатное отношение к своему здоровью, уверены американские специалисты.

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Данные о смертности мужчин в разных странах колеблются — если в Южной Корее на них приходится 54% всех умерших от коронавируса, то в Италии — более 70%. Однако везде мужчины заражаются и умирают чаще.

Специалисты организации Global Health 50/50, занимающейся гендерными аспектами здравоохранения, проанализировали данные из стран с наибольшим числом зараженных. Лишь шесть из них предоставили данные и по случаям заражения, и по смертям. Еще семь — данные по заражениям. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы выявить определенные тенденции.

В среднем после постановки диагноза COVID-19 смертность мужчин была на 50% выше, чем женщин.

Исследователи предположили, что такая выраженная разница обусловлена не только биологическими различиями мужчин и женщин, но и социальными — на мужскую смертность мог наложить свой отпечаток образ жизни.

«Если бы я разрабатывала клинические рекомендации, я бы очень хотела понять, почему у одних людей гораздо больший риск смертности, чем у других», — говорит директор организации Сара Хоукс.

Авторы работы отмечают, что и ранее коронавирусы, в том числе SARS и MERS, гораздо сильнее поражали мужчин. Это частично объясняется более устойчивой против вирусов женской иммунной системой, которая защищает не только женщину, но и потомство, тем самым давая преимущество в выживании. Также они связывают это с некоторыми гормональными изменениями.

Из ранних сообщений о вирусе стало ясно, что он чаще поражает людей с гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями и иными патологиями, более распространенными среди мужчин как в анализируемых странах, так и во всем мире. В большинстве случаев эти болезни связаны с нездоровым образом жизни — курят и выпивают мужчины гораздо чаще женщин.

Так, в Китае курят более 50% мужчин и менее 3% женщин. В Италии среди мужчин курильщиков в два раза больше, чем среди женщин.

При этом, как отмечают исследователи, среди попавших в больницы людей с COVID-19 курильщики на треть чаще сталкивались с тяжелыми проявлениями болезни и им более чем в два раза чаще требовалась искусственная вентиляция легких.

«Если группа мужчин курила на протяжении всей своей жизни, у них развились хронические заболевания легких, а затем они заразились коронавирусом, они гораздо больше подвержены тяжелым симптомам и смертельному исходу», — предупреждает Хоукс.

Также среди итальянских мужчин гораздо выше распространена гипертония, чем среди женщин, а в Китае мужчины чаще страдают от диабета 2 типа. Все эти факторы способствуют развитию более тяжелых симптомов COVID-19.

Авторы работы настаивают, что необходимо глубже изучать данные и анализировать их с гендерной точки зрения — это позволит более достоверно оценивать риски для представителей разных полов и искать способы профилактики и лечения многих инфекций.

Ранее о том, что мужчины в два раза больше подвержены коронавирусной инфекции, сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

«Если посмотреть структуру, кто более часто новой коронавирусной инфекцией болеет, то это чаще мужчины и почти в два раза», — сказал Брико на онлайн пресс-конференции.

Он уточнил, что смертность среди мужчин от коронавируса также выше, чем среди женщин.

Но сильнее всего рискуют пожилые люди. В возрастной группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 0,4%, у пятидесятилетних — 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает расти. Дети же, наоборот, заражаются реже.

У людей без хронических заболеваний инфекция протекает в подавляющем большинстве случаев с легкими или умеренными симптомами, а нередко и вовсе без них.