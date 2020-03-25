Опасные поверхности: сколько живет коронавирус

Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на поверхностях

Китайский коронавирус способен жить на поверхностях до 17 дней, предупреждают ученые. Это стало известно после наблюдений за поведением вируса на борту круизного лайнера Diamond Princess, когда его покинули пассажиры.

Коронавирус способен жить на поверхностях до 17 дней, предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США — именно столько он продержался на поверхностях судна Diamond Princess. Исследование было опубликовано на сайте CDC.

В феврале 2020 года пассажиры круизного лайнера Diamond Princess оказались на карантине из-за вспышки китайского коронавируса. Несколько недель корабль стоял в порту, последние пассажиры сошли на землю 1 марта и были отправлены на двухнедельный карантин.

Сам же корабль подлежал дезинфекции. Однако сперва ученые решили понаблюдать, как будет вести себя вирус.

Вирус удалось обнаружить на различных поверхностях в каютах многих пассажиров. Он сохранялся там на протяжении 17 дней.

«COVID-19 на круизных судах создает риск быстрого распространения болезни, вызывая вспышки среди уязвимого населения, и для сдерживания распространения требуются значительные усилия», — предупреждают специалисты.

Круизные корабли часто становятся местом вспышек инфекционных заболеваний из-за закрытой среды, контактов между пассажирами из разных стран, пересадок экипажа с одного судна на другое, отмечают исследователи. Кроме того, в данном случае заболевание почти в половине случаев протекало бессимптомно, что привело к активному распространению инфекции — из 4000 человек на борту заразились более 700, семеро умерли.

Меры общественного здравоохранения по реагированию на вспышки на круизных судах требуют значительных ресурсов, подчеркивают авторы.

Остановка движения судов в данном случае позволила сдержать распространение заболевания.

Исследователи призывают и дальше изучать, как коронавирус распространяется на борту круизных лайнеров. Diamond Princess стал не единственным судном, на борту которого оказались зараженные — вирус был обнаружен на итальянских кораблях Costa Magica и Costa Luminosa и других.

Ранее американские специалисты выяснили, что дольше всего коронавирус сохраняется на пластике и стали — однако тогда предполагалось, что он живет лишь несколько дней.

Исследователи имитировали распространение вируса вокруг зараженного человека при чихании и кашле, при прикосновении к предметам. Чтобы сымитировать чихание, они использовали специальное устройство, распыляющее аэрозоль. Затем они исследовали, как долго вирус сохранится на разных поверхностях.

Как оказалось, COVID-19, распространяясь при чихании, остается жизнеспособным как минимум в течение трех часов.

На пластмассе и нержавеющей стали он может просуществовать и трое суток.

На картоне вирус живет около суток, на меди — до четырех часов.

В выделениях, которые выбрасываются в воздух при чихании и кашле, половина вирусных частиц погибает за 66 минут. Таким образом, даже спустя несколько часов после чихания часть вирионов все еще будет в состоянии заразить человека.

На нержавеющей стали для того, чтобы половина частиц вируса стала неактивной, требуется 5 часов 38 минут. На пластике — 6 часов 49 минут.

На картоне период «полураспада» составил около трех с половиной часов, но исследователи отмечают, что эти результаты сильно варьируются, поэтому интерпретировать данные следует осторожно.

На меди половина вирионов погибла за 46 минут.

Также исследователи сравнили выживаемость COVID-19 с выживаемостью возбудителя атипичной пневмонии. Результаты оказались похожими.

«Это показывает, что различия в эпидемиологических характеристиках этих вирусов, вероятно, обусловлены другими факторами», — заключили авторы работы.

Среди таких факторов они выделяют высокую вирусную нагрузку в верхних дыхательных путях и способность лиц, инфицированных новым коронавирусом, заражать других, при этом не испытывая никаких симптомов.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд уже отмечал, что именно с передачей вируса через поверхности связана вспышка инфекции на Diamond Princess.

Коронавирусы, в целом, слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве.

Однако в составе воды они могут существовать до девяти суток, а при охлаждении и заморозке — до нескольких лет. Ультрафиолетовое излучение, органические жирорастворители и определенные моющие средства уничтожают его в течение нескольких минут.