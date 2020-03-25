Опасные поверхности: сколько живет коронавирус

Коронавирус способен жить на поверхностях до 17 дней, предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США — именно столько он продержался на поверхностях судна Diamond Princess. Исследование было опубликовано на сайте CDC.

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В феврале 2020 года пассажиры круизного лайнера Diamond Princess оказались на карантине из-за вспышки китайского коронавируса. Несколько недель корабль стоял в порту, последние пассажиры сошли на землю 1 марта и были отправлены на двухнедельный карантин.

Сам же корабль подлежал дезинфекции. Однако сперва ученые решили понаблюдать, как будет вести себя вирус.

Вирус удалось обнаружить на различных поверхностях в каютах многих пассажиров. Он сохранялся там на протяжении 17 дней.

«COVID-19 на круизных судах создает риск быстрого распространения болезни, вызывая вспышки среди уязвимого населения, и для сдерживания распространения требуются значительные усилия», — предупреждают специалисты.

Круизные корабли часто становятся местом вспышек инфекционных заболеваний из-за закрытой среды, контактов между пассажирами из разных стран, пересадок экипажа с одного судна на другое, отмечают исследователи. Кроме того, в данном случае заболевание почти в половине случаев протекало бессимптомно, что привело к активному распространению инфекции — из 4000 человек на борту заразились более 700, семеро умерли.

Меры общественного здравоохранения по реагированию на вспышки на круизных судах требуют значительных ресурсов, подчеркивают авторы.

Остановка движения судов в данном случае позволила сдержать распространение заболевания.

Исследователи призывают и дальше изучать, как коронавирус распространяется на борту круизных лайнеров. Diamond Princess стал не единственным судном, на борту которого оказались зараженные — вирус был обнаружен на итальянских кораблях Costa Magica и Costa Luminosa и других.

Ранее американские специалисты выяснили, что дольше всего коронавирус сохраняется на пластике и стали — однако тогда предполагалось, что он живет лишь несколько дней.

Исследователи имитировали распространение вируса вокруг зараженного человека при чихании и кашле, при прикосновении к предметам. Чтобы сымитировать чихание, они использовали специальное устройство, распыляющее аэрозоль. Затем они исследовали, как долго вирус сохранится на разных поверхностях.

Как оказалось, COVID-19, распространяясь при чихании, остается жизнеспособным как минимум в течение трех часов.

На пластмассе и нержавеющей стали он может просуществовать и трое суток.

На картоне вирус живет около суток, на меди — до четырех часов.

В выделениях, которые выбрасываются в воздух при чихании и кашле, половина вирусных частиц погибает за 66 минут. Таким образом, даже спустя несколько часов после чихания часть вирионов все еще будет в состоянии заразить человека.

На нержавеющей стали для того, чтобы половина частиц вируса стала неактивной, требуется 5 часов 38 минут. На пластике — 6 часов 49 минут.

На картоне период «полураспада» составил около трех с половиной часов, но исследователи отмечают, что эти результаты сильно варьируются, поэтому интерпретировать данные следует осторожно.

На меди половина вирионов погибла за 46 минут.

Также исследователи сравнили выживаемость COVID-19 с выживаемостью возбудителя атипичной пневмонии. Результаты оказались похожими.

«Это показывает, что различия в эпидемиологических характеристиках этих вирусов, вероятно, обусловлены другими факторами», — заключили авторы работы.

Среди таких факторов они выделяют высокую вирусную нагрузку в верхних дыхательных путях и способность лиц, инфицированных новым коронавирусом, заражать других, при этом не испытывая никаких симптомов.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд уже отмечал, что именно с передачей вируса через поверхности связана вспышка инфекции на Diamond Princess.

Коронавирусы, в целом, слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве.

Однако в составе воды они могут существовать до девяти суток, а при охлаждении и заморозке — до нескольких лет. Ультрафиолетовое излучение, органические жирорастворители и определенные моющие средства уничтожают его в течение нескольких минут.