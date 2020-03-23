Американцы или мыши: откуда взялся китайский коронавирус

«Американцы создали смертельный коронавирус пять лет назад» — с такими смелыми заголовками выходят последние несколько дней в различных СМИ публикации, посвященные статье 2015 года в журнале Nature. «Газета.Ru» разобралась, о чем на самом деле была статья и как она связана с нынешней пандемией коронавируса.

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После эпидемий атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома многих ученых беспокоила вероятность межвидовой передачи вирусов — SARS-CoV и MERS-CoV, возбудители этих заболеваний поражали также летучих мышей и других животных. Возможность опасных для животных инфекций мутировать и поражать людей представляла серьезную угрозу.

Исследователи из Университета Северной Каролины в США обратили внимание на SHC014-CoV — открытый в 2013 году SARS-подобный коронавирус, поражающий подковоносых летучих мышей. Как показало исследование китайских специалистов, вирус появился вследствие рекомбинации линий, которые также привели к появлению SARS-CoV.

В 2015 году ученые вместе с коллегами из уханьского Института вирусологии создали «химерный» вирус на основе поверхностного белка SHC014 и вируса SARS.

Исследование показало, что SHC014 уже обладает всеми необходимыми орудиями для связывания с ключевым рецептором клеток человека. Эксперимент подтвердил гипотезу о возможности прямого заражения человека коронавирусами летучих мышей.

Новый вирус мог инфицировать эпителий дыхательных путей человека, раковые клетки легких и матки, а также эпителий почки мартышек гривет.

У подопытных мышей вирус вызывал пневмонию, при которой также наблюдалась потеря до 10% массы тела. Летальный исход наблюдался редко и только у старых мышей (от 12 месяцев).

Препаратов, эффективных против нового вируса, исследователи не обнаружили. В 2018 году была найдена вакцина, способная его нейтрализовать.

«Наш подход показывает, как использовать данные метагеномики для прогнозирования появления вирусов и применять эти знания в подготовке к лечению будущих возникающих вирусных инфекций», — писали авторы работы.

Также они предупреждали об опасности передачи SHC014-CoV людям при возможных его мутациях.

Такие эксперименты вызвали недовольство со стороны научного сообщества. В ноябре 2015 года в Nature появилась статья, посвященная критике работы. Также ее автор выражал опасения насчет того, что будет, если экспериментальный вирус просочится за пределы лаборатории — ведь SHC014-CoV представляет лишь теоретическую опасность, а его химерный собрат уже существует в реальности.

В 2016 году профессор департамента микробиологии и иммунологии Колумбийского университета Винсент Раканиелло отреагировал на подобные заявления статьей в журнале PNAS, посвященной новейшим исследованиям вирусов, способных привести к эпидемиям.

«Критики экспериментов с искусственным усилением функции вирусов часто приводят апокалиптические сценарии, включающие высвобождение измененных вирусов и последующее катастрофическое воздействие на человека, — подчеркнул он. — Однако такие заявления представляют собой частные мнения, которые предназначены лишь для того, чтобы напугать общественность и подтолкнуть нас к ненужному регулированию. Вирусологи годами манипулировали вирусами, и ни один измененный вирус не вызвал эпидемию среди людей».

Из этих данных ряд СМИ, в том числе и российских, сделал вывод, что возбудителя COVID-19 якобы создали китайские ученые в сотрудничестве с американской армией.

Коспирологическая идея оказалась весьма популярна среди пользователей соцсетей, а затем и журналистов, и редакторам Nature даже пришлось написать для критикующей эксперимент статьи эпиграф.

«Нам известно, что эта история используется как основа для непроверенных теорий о том, что коронавирус, приводящий к COVID-19, был создан искусственно. Доказательств того, что это правда, нет; ученые считают, что наиболее вероятным источником коронавируса было животное», — подчеркнули они.

В феврале 2020 года команда ученых из Университета Огайо, Университета Пенсильвании и Университета Северной Каролины опубликовала статью, опровергающую связь коронавирусов SHC014-MA15 и SARS-CoV-2. По данным китайских ученых, SHC014-MA15 отличается от SARS-CoV-2 более чем на 6000 нуклеотидов. Полный генетический код SHC014-MA15, однако, пока нигде не опубликован.