Она развалилась: что стало с первой межзвездной кометой

Первая межзвездная комета, открытие которой наделало много шума в сентябре 2019 года, похоже, не пережила собственной встречи с Солнечной системой. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные польскими астрономами.

«Мы сообщаем о наблюдении двух последовательных вспышек межзвездной кометы 2I/Borisov в инфракрасных снимках, сделанных в рамках эксперимента Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) на 1,3 – метровом телескопе обсерватории Лас-Кампанас», — сообщили астрономы Ягеллоонского университета в Астрономических телеграммах — специальной площадке, где астрономы со всего мира могут выкладывать сообщения о своих открытиях и обсуждать их.

NASA/ESA/D. Jewitt (UCLA)

Наблюдения показали, что комета внезапно увеличила свою яркость на 0,3 звездной величины в промежуток 4-5 марта, а затем второй раз – на 0,4 величины 8-9 марта.

«Такое поведение – верный индикатор идущей фрагментации ядра», — считают ученые.

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Открытие первой в истории наблюдений межзвездной кометы, залетевшей в Солнечную систему, привлекло внимание в сентябре 2019 года. Открыл объект известный российский астроном-любитель Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ).

«Первые наблюдения объекта были сделаны под утро 30 августа на телескопе 650 мм, F/1.5 Гамильтоне (телескоп – «Газета.Ru»). Сейчас уже несколько обсерваторий подтвердили, что объект реальный. Но кометную природу вижу пока я один», — написал астроном на астрофоруме 1 сентября.

Сильно отличающейся от других известных комет C/2019 Q4 делает величина ее эксцентриситета. Этот параметр показывает, насколько орбита космического тела отличается от окружности, эксцентриситет которой равен нулю.

Эксцентриситет планет, астероидов и комет лежит в пределах от 0 до 1. Эксцентриситет параболических орбит равен единице. Спустя несколько дней после открытия кометы астрономы высказали предположение о ее межзвездной природе.

Основываясь на последующих наблюдениях, астрономы подсчитали, что орбита кометы имеет огромный эксцентриситет (3,2), то есть орбита гиперболическая, незамкнутая, и комета прилетала из-за пределов Солнечной системы.

«Я себя позиционирую, как любитель, все свои наблюдения и открытия я делаю только на своих телескопах. Полгода назад я сделал телескоп покрупнее предыдущих, в августе я открыл на нем марс-кроссер (астероид, пересекающий орбиту Марса), и в конце месяца выстрелила эта комета, То, что комета оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом, — рассказал тогда Борисов «Газете.Ru».

— По его словам, открытие сделано было в известной мере случайно, поскольку наблюдение велось на угловом расстоянии всего 38 градусов от Солнца, за полчаса до рассвета».

После этого многие мировые сми написали об открытии первой межзвездной кометы, некоторые называли Борисова крымским астрономом, некоторые украинским, меньше всего – российским.

В гости к астроному в Крым даже лично приеха глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, встреча состоялась до того, как Международный астрономический союз подтвердил открытие кометы.

Факт разуршения кометы скорее связан с «внесолнечным» происхождением. Астрономам известно два типа комет. Короткопериодические обычно прилетают в центр Солнечной системы из Пояса Койпера и имеют орбитальный период менее 200 лет. Долгопериодические залетают дальше – в окрестности облака Оорта на задворках Солнечной системы, и имеют больше шансов разрушиться при приближении к Солнцу из-за нагрева.

«Для комет Солнечной системы известно, что динамически новые кометы в 10 раз чаще рассыпаются, чем короткопериодические, предположительно из-за их нетронутого состояния и слабой структурной крепости», — отмечали ученые из Университета Мериленда в прошлом году.

Однако гибель кометы не означает конец ее наблюдениям. Исследование ее спектра после разрушения даст ученым возможность исследовать ее внутрее строение и химический состав.

Сам астроном не считает, что речь идет о полном разрушении кометы. «Потому что 0,7 звездной величины – это снижение яркости менее, чем в два раза. В свое время я наблюдал много комет, которые повышали яркость и в 100 и в 200 раз, — рассказал астроном «Газете.Ru». – Что-то там освободилось, вышла какая-то субстанция, рассеялась, площадь рассеянного вещества увеличилась, выросла яркость. Да, наверное идет распад. Вот если яркость кометы после вспышки упадет в несколько десятков раз, тогда можно сказать о ее разрушении». По его словам, последний раз он наблюдал комету в декабре, сейчас ее можно видеть в южном полушарии.