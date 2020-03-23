«Трупы в колодцах»: 100 лет резне армян в Шуше

В XX веке Шушу сжигали трижды

Город Шуша в Нагорном Карабахе официально вошел в состав Российской империи по окончании войны с Персией в 1813 году. Исторически Шуша была поделена надвое. В гористой части города проживали армяне, в низменной – азербайджанцы, которых в то время называли азербайджанскими татарами. Незначительный процент населения составляли русские и евреи. Первые серьезные армяно-азербайджанские столкновения в Шуше датируются началом XX века, когда Санкт-Петербург решил ослабить влияние мусульманской знати путем расширения армянского представительства в органах местной власти. В 1905 году две враждующие группировки нанесли значительный ущерб кварталам друг друга. Вспышка ненависти сопровождалась поджогами домов и насилием по отношению к женщинам и детям.

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Британский исследователь конфликта в Нагорном Карабахе Том де Ваал в своей книге «Черный сад», в частности, писал:

«Шуша является прекрасным объектом для изучения того, как соседи вдруг перестают быть друзьями и начинают воевать друг с другом.

В прошлом столетии этот город был сожжен дотла трижды — в 1905, 1920 и 1992 годах. В первый раз его сожгли обе общины, во второй — азербайджанцы и в третий армяне. Даже в истории братоубийственных войн на Кавказе это рекорд. Но в промежутках между этими сполохами адского костра Шуша была процветающим городом, и смешанные браки между представителями обеих общин были широко распространены.

Связующими звеньями для обеих общин всегда была торговля и российская власть.

Первая была вполне естественным звеном, вторая — скорее искусственным. Жуткие погромы прошли в Шуше в 1920 году сразу же после того, как на излете очередного периода экономической разрухи и Гражданской войны русские оставили город. В тот раз азербайджанские войска смели верхнюю, армянскую часть города, выжигая целые улицы и сотнями убивая армян».

Действительно, если царскому правительству удавалось поддерживать относительное спокойствие и порядок в Закавказье и, в частности, в Карабахе, то после двух революций и последующего хаоса русской междоусобицы регион остался без опеки и был предоставлен сам себе.

В ту пору на части территории России бушевала Гражданская война. И большевики, и белогвардейцы имели свои планы на Закавказье, которое первые хотели советизировать, а вторые – сохранить в российской сфере влияния. Тем не менее, в марте 1920 года обоим сторонам конфликта было не до отдаленной провинции. Дальнейшая судьба России решалась 100 лет назад у побережья Черного моря.

А в Карабахе уже весной 1918 года наметилась вражда между армянским и мусульманским населением. После провала попытки создания Закавказской федерации о своей независимости объявили Грузия, Армения и Азербайджан. Провозглашенная Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) претендовала на территорию бывших Бакинской и Елизаветпольской губерний Российской империи, включая Карабах и Зангезур. Однако армянское население этих регионов категорически отказалось признать ее власть. 22 июля 1918 года в Шуше был созван Первый съезд армян Карабаха, который провозгласил Нагорный Карабах независимой административно-политической единицей и избрал Народное правительство.

Важные роли в кабмине АДР занимали представители партии «Мусават». Поэтому в отечественной историографии политический режим в Азербайджане в 1918-1920 годах часто называют мусаватистским.

Мусаватисты стремились установить контроль над Карабахом

Правительство АДР пыталось подчинить себе Нагорный Карабах с помощью турецких войск, вторгшихся в Закавказье после подписания Брестского мира между Германией и РСФСР. В конце сентября 1918 года, после взятия Баку и последующей резни армян, турецко-азербайджанские войска захватили Шушу. Армяне Шуши, пытаясь избежать участи армян Баку, подчинились неприятелю, в то время как большая часть районов Карабаха находилась под контролем местных армянских военачальников и продолжала сопротивление.

«В конце лета 1918 года армянская армия под командованием Андраника вторглась в Зангезур и к октябрю разгромила здесь 115 сел, убив 7700 и ранив около 2500 азербайджанцев и курдов, еще 50 тыс. бежали в глубь Азербайджана. В самой Армении было разгромлено 199 мусульманских сел, в которых проживало до 135 тыс. человек, часть из которых погибла, другая бежала в Нахчеван. В конце сентября турецкие части начали наступление против дашнакских отрядов и 1 октября без боя вошли в Шушу. Отряды дашнаков отступили в горные места Карабаха и объявили здесь о создании «Нагорно-Карабахской Республики». Так впервые появился новый термин — «Нагорный Карабах», — отмечается в книге азербайджанского историка Арифа Юнуса «Карабах: прошлое и будущее».

После капитуляции Османской империи в Азербайджан из Ирана прибыли части британской армии. 15 января 1919 года английское командование до окончательного решения спорных вопросов на Парижской мирной конференции утвердило генерал-губернатором Карабаха c Зангезуром Хосров-бека Султанова. Он был назначен правительством АДР и имел репутацию среди армян как ярый армянофоб и адепт пантюркистской идеи. Карабах и Зангезур британская оккупационная администрация под руководством генерала Уильяма Томпсона до принятия окончательного решения оставляла за Азербайджаном. Проазербайджанские действия британцев разочаровали армян, считавших себя «маленьким союзником» Великобритании.

Армянский национальный совет Карабаха отказался сотрудничать с Султановым, а правительство Армении объявило генерал-губернатором Карабаха и Зангезура полковника Арсена Шахмазяна, не признанного британскими военными властями.

Так в регионе установилось фактическое двоевластие. Обе стороны контролировали только районы с соответствующим населением, однако считали весь Нагорный Карабах своей неотъемлемой частью. Летом 1919 года азербайджанские татары попробовали взять под контроль армянские районы Шуши. Масштабного кровопролития не допустили британцы, однако перманентные стычки все равно приводили к жертвам.

Обстановка резко накалилась, когда англичане эвакуировались из региона, и их гарнизон покинул Шушу. Несколько армянских сел подверглись резне. Султанов навел пушки на армянскую часть Шуши и ультимативно потребовал в течение 48 часов признать власть Азербайджана. Армяне оказались в безвыходном положении и 22 августа 1919 года и признали Карабах «временно в пределах АДР».

11 января 1920 года Верховный совет Антанты по инициативе Джорджа Керзона единогласно принял решение о признании де-факто независимости Азербайджана, а также Армении и Грузии. Одновременно в Париже мирная конференция признала право Азербайджана на Карабах. Генерал-губернатор Султанов нарушил условия договора и ужесточил блокаду Нагорного Карабаха, а 19 февраля 1920-го потребовал от армян немедленно и окончательно решить вопрос его вхождения в Азербайджан. Вокруг Карабаха начали скапливаться вооруженные отряды АДР.

«День 23-го марта выдался пасмурным и туманным»

В ночь с 22 на 23 марта 1920 года, во время Новруза (празднования прихода весны у тюркских народов), армянские вооруженные отряды напали на гарнизоны азербайджанских татар в Шуше, Аскеране и Ханкенди, пытаясь застать их врасплох. По плану предполагалось нанести одновременный удар в трех стратегических пунктах. Согласно американскому историку Роберту Ованнисяну, в Шуше должны были действовать отряд местной армянской милиции из 100 человек во главе с Нерсесом Азбекяном, который собирался разоружить азербайджанский гарнизон в армянском квартале, и отряд милиции из Варанды, прибывший в город вечером 22 марта якобы для того, чтобы получить жалованье и поздравить губернатора Султанова с праздником. Однако план сорвался: варандинцы промедлили и под утро сумели арестовать лишь нескольких расквартированных азербайджанских офицеров, тогда как сотня Азбекяна, не сумев установить связь с варандинцами, начала обстреливать Шушинскую крепость издалека, что позволило азербайджанцам организовать отпор.

Неразбериха продолжалась до самого утра, когда гарнизон, получивший известие о провале армянского нападения на Ханкенды, нанес ответный удар. Затем азербайджанские военные при участии местных жителей устроили резню в армянских кварталах, что привело к массовой гибели и изгнанию всего армянского населения, застигнутого врасплох. В армянской части Шуши вспыхнул сильный пожар. Нескольким тысячам жителей удалось, воспользовавшись густым туманом, бежать из города по каринтакской дороге в сторону Варанды. Погибли армянский еписков Ваган и начальник городской полиции Аветис Тер-Гукасян. Первого азербайджанские татары повесили, второго сожгли заживо.

Армянска газета «Жоговурд» информировала:

«В результате имевших место в Карабахе боев разрушены и разграблены город Шуша и свыше 30 сел, в результате чего появилось 25 тыс. беженцев.

Согласно записи, проведенной 28 апреля, 12335 чел. разместились в Варанде и Дизаке, причем 5975 человек из них городские жители, совершенно голодные, раздетые и разутые. Беженцы разбросаны также в Хаченском и Джеванширском уездах, в которых из-за нарушения сообщений не было точной записи. Приблизительно можно насчитать в этих районах 25500 беженцев, для размещения которых заняты пригодные государственные и частные здания. В Варанде и Дизаке чувствуются продовольственные затруднения».

Участник событий с армянской стороны Зарэ Мелик-Шахназаров в своих «Записках карабахского солдата» утверждал, что армянских военных во время резни в Шуше не было.

«День 23 марта выдался пасмурным и туманным. Это был последний день моего родного города, — писал он. — Надо сказать, что несмотря на войну, которой был охвачен Карабах, Шуша практически не пострадала. Существовала договоренность между Временным правительством Нагорного Карабаха и мусаватистским правительством, по которой, несмотря ни на какие стычки, город не должен был пострадать. Поэтому боевых действий в городе не велось, если не считать отдельных попыток турок, как это было весной 1919-го, когда наши разгромили противника у начала каринтакской дороги. Армянских частей в городе не было, мусаватисты не совались в то время в армянскую часть города.

Однако турки нарушили это соглашение и подготовили страшную бойню армянского населения города.

Для этого был выбран день мусульманского праздника, когда религиозный фанатизм тюрок было легче раздуть и направить в нужное русло. Вышло так, что наши оказались на этот раз неподготовленными к организации грамотного и организованного сопротивления. Все части находились на позициях, ибо как раз в тот момент начались боевые действия на фронтах. В городе находились лишь отпускники, вооруженных людей было тоже не слишком много. Не было практически и офицеров, которые могли бы организовать людей. Словом, во многом нападение оказалось для наших неожиданным, хотя нельзя сказать, что никто, в принципе, не ожидал ничего подобного».

В свою очередь, участник событий с азербайджанской стороны Мешади Новрузов свидетельствовал, что в ночь на 23 марта армяне открыли оружейный огонь по мусульманской части Шуши. Утром азербайджанские татары перешли в наступление, после чего армяне в панике бежали. Оставшиеся были пленены и убиты.

Газета «Нор ашхатавор», печатный орган армянской националистической партии «Дашнакцутюн», утверждала, что резню армянского населения спровоцировал инцидент, предшествовавший операции армян:

«Утром 22 марта по приказу Султанова военные начали обход армянской части Шуши и обыскивать квартиры.

Один такой охранник во главе с турецким офицером врывается к армянской семье и потребовал сдать оружие. В присутствии горячего армянского молодого человека турецкий офицер делает навязчивое предложение красивой молодой невесте и хочет прикоснуться к ней. Не терпя такого стыда, молодой человек стреляет в офицера из пистолета. Аскеры убивают молодого человека, его невесту, его мать, его сестру и в ответ кричат, призывая турецкие силы, что армяне убивают турок. Они начинают врываться в дома армян, и начинается бойня».

«Рано утром 23 марта я проснулся, услышав сильную стрельбу, — рассказывал Мелик-Шахназаров. — Она началась по всей границе двух частей города — армянской и татарской. Одновременно начался пожар. Татары, увидев, что застигнутые врасплох армяне не оказывают организованного сопротивления, начали поджигать дома. Ветер как раз дул в сторону армянской части города, пожарной команды в городе не было, да и что бы она могла сделать в такой ситуации!

Дома в основном были каменными, однако деревянные крыши, веранды и перекрытия быстро загорались.

Под прикрытием огня турки продвигались вглубь армянской части Шуши, предавая огню и мечу не успевших отойти мирных жителей и грабя дома армян. В городе было мало наших бойцов, а тем более — опытных. В основном, если и были, то молодые ребята или подростки вроде меня. Некому было возглавить нас и организовать оборону».

«В ручье можно было увидеть женские волосы»

Известная советская писательница и поэтесса Мариэтта Шагинян побывала в Шуше во второй половине 1920-х, сохранив следующие воспоминания: «Я была ошеломлена тишиной. Я никогда не чувствовала такой ужасной, искусственной тишины. Внезапно кажется, что тишина бормочет, камни шепчутся, двигаются и набрасываются, и волосы встают дыбом. В марте 1920 года за три дня здесь было разрушено и сожжено 7000 домов, зарезано, по словам некоторых, 3-4 тысячи армян, а по другим – более 12 тысяч. Дело в том, что никого из 35 тыс. армян в Шуше не осталось. Где-то в ручье все еще можно увидеть женские волосы, покрытые черной кровью. Человеку с хорошим воображением тяжело дышать здесь. Ты идешь, идешь, идешь через ряды обугленных зданий, или, скорее, куски стен, ты спешишь, опасаясь, что никогда отсюда не выйдешь».

Современный азербайджанский историк Юнус обращал внимание, что мартовские события ознаменовались многочисленными жертвами с обеих сторон и привели к потере Азербайджаном независимости.

«Пока армянские войска стягивались в Зангезуре, в Карабахе дашнаки развернули широкую пропагандистскую кампанию, — писал исследователь. — Меж тем положение Азербайджана было крайне тяжелым, поскольку войска Советской России в январе 1920 года приблизились к границе Азербайджана. И вот в такой обстановке в ночь на 23 марта 1920 года, когда мусульмане праздновали свой Новый год, армяне внезапно напали на азербайджанцев в Шуше и других населенных пунктах Карабаха. Это выступление и начавшееся наступление армянских частей вынудили правительство Азербайджана бросить почти все свои вооруженные силы в Карабах.

В ходе мартовских боев в Карабахе особенно сильно пострадала Шуша, буквально превращенная в руины.%

При этом обе стороны понесли большие потери. Вслед за этим, в апреле 1920-го 9-й съезд армян Карабаха принял решение отказаться от соглашения, заключенного на 7-м съезде о вхождении в состав Азербайджана. Тяжелые бои в Карабахе и других районах страны послужили коммунистам Азербайджана поводом для обращения к России. 27 апреля 1920 года советские войска захватили Баку, через месяц — Карабах. Независимый Азербайджан, таким образом, прекратил существование».

Глава Советского государства в 1964-1965 годах Анастас Микоян, в 1920-м участвовавший в советизации Азербайджана, заключал в своих мемуарах «Так было», что АДР имела довольно многочисленную армию.

«Согласно разведывательным данным, мусаватское правительство Азербайджана располагало 30-тысячной армией: 20 тыс. были размещены у границ Армении, а 10 тыс. рассредоточены по гарнизонам ряда населенных пунктов. Армия Азербайджана незадолго до этого осуществила резню армян в Шуше, в Карабахе. Непосредственно же на линии соприкосновения с нашей армией было немногим больше 3 тыс. Тогда же нами был разработан и детальный план согласованных действий наших войск», — указывал Микоян.

Его близкий соратник и единомышленник Серго Орджоникидзе незадолго до смерти приводил свои впечатления после прихода РККА в Карабах:

«Я с ужасом вспоминаю и сегодня ту картину, которую мы увидели в Шуше в мае 1920 года. Красивейший армянский город был разрушен, разгромлен до основания, а в колодцах мы увидели трупы женщин и детей».