По разработкам нацистов: как сектанты устроили теракт в Токио

Запрещенная в ряде стран, в том числе в России экстремистская секта «Аум Синрикё» была основана японцем Сёко Асахарой, который достиг «окончательного спасения» в Гималаях, в 1987 году. Это объединение быстро приобрело известность в Японии и было зарегистрировано в качестве религиозной организации.

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С течением времени филиалы секты появились не только в различных городах Японии, но и в Нью-Йорке, Бонне, на Шри-Ланке, в России. Организация привлекла огромное количество молодых студентов из японских университетов, за что получила второе название — «религия для элит». Ее члены осуществили большое количество преступлений, жестоко расправляясь со своими противниками. На весь мир название этой группировки прогремело ровно 25 лет назад после теракта в метро Токио.

При нападении злоумышленники использовали зарин.

Этот нервно-паралитический газ создали в 1936 году ученые нацистской Германии. Однако до конца Второй мировой войны он так и не был использован вермахтом. Японские сектанты остановили свой выбор на зарине из-за легкости производственного процесса и доступности составляющих. Зарин – одно из самых сильных отравляющих веществ. Единственной попавшей на кожу капли хватит, чтобы убить взрослого человека. Через минуту после соприкосновения с зарином у жертвы начинается сильное слезотечение, сопровождающееся спазмами в груди. Вскоре человек теряет сознание и умирает в конвульсиях. Первые попытки членов «Аум Синрикё» применить газ оказались безуспешными, но показали им убийственную силу зарина.

Как происходила атака в токийском метро

В атаке 20 марта 1995 года участвовали пять пар террористов. В связке шли исполнитель и шофер. Роль исполнителей взяли на себя Кениси Хиросе, Ясуо Хаяси, Масато Ёкояма, Тору Тоёда и главный врач, а также один из лидеров «Аум Синрикё» Икуо Хаяси. С собой у них были 11 пластиковых пакетов, наполненных зарином. Террористы должны были войти в вагон метро, проехать несколько станций, опустить пакеты на пол вагона и перед выходом проткнуть их специально заточенным концом зонта. Водители ждали на указанной станции и должны были увезти исполнителей в безопасное место.

Пять сектантов сели в поезда, идущие в сторону Касумигасеки, на разных остановках. Три пакета из 11 не порвались. Из оставшихся восьми распылилось около 4,5 кг зарина. Сделав дело, исполнители поднялись на улицу. Газ быстро распространялся. Уже на следующих станциях умерли первые пассажиры. Какое-то время полицейские не могли понять, что происходит. Только через несколько часов после эвакуации людей и закрытия метро военные эксперты выяснили, что теракт был осуществлен с помощью зарина. В результате химической атаки 12 человек погибли, пятеро находились в критическом состоянии, но выжили. Серьезный вред был нанесен здоровью 37 пассажиров. 984 человека отделались легкими симптомами.

Есть данные, что жертв было больше – от 13 до 27. Кроме того, у многих раненых произошел частичный паралич, нарушение функций речи, опорно-двигательного аппарата, некоторые потеряли зрение. По информации разных источников, приведенной в последующие годы, пострадать от теракта могли от 5 тыс. до более 10 тыс. человек. Приказ о газовой атаке был отдан лично Асахарой, чье учение основывалось на скором ожидании конца света и последней войны «Добра и Зла», в которой должны быть истреблены все «грешники». Сам он позже категорически отрицал свое участие в преступлении.

Существует предположение, что Асахара планировал не массовое убийство, а психическую обработку большого количества людей, которые под воздействием газа, по его мнению, должны были стать восприимчивы к гипнозу.

На следующий день сектанты начали уничтожать и закапывать химические препараты и документы, перевозить оборудование. Многие попытались скрыться. Лидер секты сумел уйти от полиции, которая 22 марта штурмовала штаб-квартиру «Аум Синрикё» у горы Фудзияма.

«Полиция провела обыски в отделениях «Аум Синрикё» по всей стране. То, что они обнаружили, их удивило. Дело в том, что, несмотря на масштаб действий секты, несмотря на многочисленные попытки ее участников получить оружие массового поражения, несмотря на повторяющиеся атаки, полиция понятия не имела, что происходило буквально у нее под носом. Трудно представить себе более пугающий сценарий: в руках фанатиков культа, горящих желанием совершить массовое убийство, сосредоточены деньги, международные связи, первоклассное лабораторное оборудование, специалисты, окончившие лучшие университеты, и годы практически бесконтрольной свободы для реализации своей миссии. При всем при этом в результате 17 атак «Аум Синрикё» с применением химического или биологического оружия погибло даже меньше людей, чем когда в Оклахома-Сити Тимоти Маквей привел в действие самодельное взрывное устройство, убив 168 человек», — писал Дэн Гарднер в своей книге «Страх: почему мы неправильно оцениваем риски, живя в самое безопасное время в истории».

Асахара записал видео, на котором заявил, что теракт был осуществлен спецслужбами США с целью очернить секту.

Однако со временем все представители руководящей верхушки «Аум Синрикё» были пойманы. Японское ТВ транслировало арест Асахары 15 мая 1995 года. К марту следующего года за решеткой оказались 400 членов организации. Процесс над главным преступником продолжался более семи лет. В 2004 году Асахару приговорили к высшей мере. Казнь через повешение состоялась 6 июля 2018-го. Вместе с лидером разгромленной секты казнили нескольких его ближайших подручных, в том числе главного химика Масами Цутии, который занимался изготовлением зарина, а также руководителя «контрразведки» «Аум Синрикё» Томомицу Ниими, «министра внутренних дел духовного императора» Томомасу Накагаву и еще девять человек.

Связь «Аум Синрикё» с Россией

Как отмечается в книге Владислава Карнацевича «50 знаменитых сект», второй страной после Японии по степени популярности и влияния «Аум Синрикё» стала Россия. Культ действовал здесь с конца 1980-х годов, а официально филиал секты был зарегистрирован в 1992-м. До 1995 года только в Москве было открыто шесть центров «Аум Синрикё», причем в 1993-1994 годах эта секта была в России самой широко рекламируемой организацией, говорится у Карнацевича. В первые несколько месяцев своей деятельности она заплатила около $1 млн, обеспечив себе ежедневную часовую программу на радио и 30-минутную еженедельную передачу на ТВ. Значительные средства были потрачены на рекламу в печати. Миллионными тиражами издавались цветные листовки и плакаты, рекламные объявления транслировались в метро.

Адептами «Аум Синрикё» в начале 1990-х стали около 55 тыс. россиян, из которых Сёко Асахара выколачивал деньги, заставляя сектантов платить за все.

«Вовлечение в культ происходило постепенно. Для этого использовались различные публикации «Аум Синрикё», приглашения посетить семинар или концерт. Для вербовки новичков использовались также курсы восточных единоборств и занятия йогой. Начавшие посещать тренировочные залы затем привлекались к распространению литературы, сбору пожертвований. На этой стадии люди, особенно молодые, начинали пренебрегать своей работой и учебой. Асахара ловко манипулировал сердцами последователей, говоря: «Оставить дом – это лучшее, если вы хотите быстро найти спасение», — писал Карнацевич.

Самым влиятельным покровителем «Аум Синрикё» в России был глава Совбеза Олег Лобов. С 1991 года он возглавлял «Российско-японский университет», поддерживавший связи с Сёко Асахарой и его сектой. По свидетельству одного из руководителей «Аум Синрикё» Икуо Хаяси, в 1993 году Лобов продал сектантам документацию по производству зарина для осуществления атаки в токийском метро. Если верить показаниям Хаяси, члены «Аум Синрикё» заплатили ему за это около $80 тыс. Показания своего подельника подтвердил «шеф разведки» секты Ёсихиро Иноуэ, признавшийся, что без помощи Лобова террористы не изготовили бы газ. Однако токийская прокуратура не смогла доказать участие Лобова в деятельности секты.

На протяжении своей политической карьеры Лобов неоднократно входил в состав правительства России. Обвинения в сотрудничестве с «Аум Синрикё» никак не сказались на его положении во властных кругах.

В книге «50 знаменитых сект» сообщается: «Особое внимание создатели военной империи «Аум Синрикё» уделяли связям с Россией. По мнению некоторых экспертов, именно из России были тайно вывезены технологии изготовления зарина. Японцы активно искали выходы на сотрудников комбината под Волгоградом, на котором раньше производили нервно-паралитические вещества, а также посетили несколько научных учреждений в Москве, в частности, НИИ газогидродинамики, где интересовались программным обеспечением, моделированием взрыва и распространением продуктов этого взрыва в виде облака.

Из России в Японию контрабандой доставили и образец автомата Калашникова, который сектанты пытались массово копировать на своих тайных заводах.

У подножия горы Фудзияма, где располагалась штаб-квартира «Аум Синрикё», был обнаружен вертолет Ми-17 с опознавательными знаками СССР. Как показали на допросах арестованные боевики секты, как раз с этого вертолета Асахара собирался распылять нервно-паралитические отравляющие вещества над Токио, чтобы вызвать панику и дать возможность штурмовым отрядам сектантов захватить госучреждения и установить в Японии «Царство истины Аум».

Покинуть секту было очень не просто. «Вероотступникам» Асахара обещал горение в аду. «Аум Синрикё» использовала тактику угроз, пыток и похищений. Позднее сектанты перешли к убийствам своих соратников, ставших «предателями». Судебное разбирательство, продолжавшееся с 1995 года, собрало многочисленные доказательства того, что руководители «Аум Синрикё» совершили несколько десятков убийств в разных городах Японии. Многие из убитых были членами секты, некоторые казни были совершены по личному приказу Асахары.

Как указывается в книге Анны Корниенко «Сектантство», «Аум Синрикё» не прекратила своего существования, хотя ее нынешние руководители убеждают общественность в том, что они кардинально изменили свои взгляды и порядки. С января 2000 года секта стала именоваться «Алеф» и насчитывает только полторы тысячи членов, которые все еще почитают Асахару, а теперь и его дочь, и ждут Судного дня. Правительством Японии установлен гласный надзор за данным культом».