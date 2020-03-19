Поможет в лечении: в России секвенирован геном коронавируса

Специалисты ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России секвенировали из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минздраве.

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«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения, — заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России д.м.н. Дмитрий Лиознов. —

Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса».

Генетические данные исследователи внесли в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2.

Одними из первых геном коронавируса расшифровали специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Часть его областей удалось выявить благодаря сходству с другими коронавирусами.

Так как геном коронавируса состоит из РНК, а не ДНК, исследователи использовали фермент обратную транскриптазу, которая создает копию ДНК на основе РНК (транскрипция — это синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы, здесь же применялся обратный процесс). Сам вирус изолировать не пришлось — фрагменты ДНК собственных клеток пациента, бактерий и т. п. удалось отсеять с помощью соответствующего программного обеспечения. К этому времени китайские власти тоже расшифровали геном вируса и опубликовали данные.

В конце февраля геном коронавируса расшифровали также в Бразилии. Результаты исследования были получены спустя 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе.

Знание генома вируса необходимо для создания тест-систем, которые позволят проводить диагностику, и вакцин.

В России тест-системы для диагностики коронавируса еще в феврале разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

В тестах есть четыре пробирки: две — с реагентами, две — для положительного контрольного образца или отрицательного. Подготовленные компоненты реакционной смеси затем ставятся в прибор, который выдает данные в виде цифр и кривой, позволяющих однозначно определить вирусный материал в клиническом образце, рассказала заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Елена Гаврилова.

Вакцину от коронавируса в МГУ обещают создать за три месяца. На данный момент ученые уже сумели получить частицы незаразного для человека вируса растений, который при взаимодействии с белками нового коронавируса становится похожим на патоген, заявили на кафедре. Там заверили, что вакцина на основе такого метода будет дешевой и простой в разработке.

В США тем временем уже приступили к клиническим испытаниям вакцины — по плану, 16 марта первый участник испытаний должен был получить экспериментальную дозу. Всего в эксперименте примут участие 45 добровольцев. Исследование проведут в исследовательском институте в Сиэтле Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.

На последующее полноценное внедрение потенциальной вакцины понадобится от 12 до 18 месяцев.

Италия готовится к испытаниям вакцины от коронавируса на животных. Вакцина Sars-CoV-2 станет первой тестируемой в Европе. Если испытания на животных пройдут успешно, то осенью ее можно проверять на людях. Исследователи получили препарат из фрагмента генетического материала вируса.

Также ведется разработка вакцины в Японии. Специалисты работают с ДНК-плазмидом HGF, внехромосомным самовоспроизводящимся генетическим элементом — по их словам, такая вакцина будет сделана быстрее, чем вакцина из вирусного белка.