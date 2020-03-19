Коварный вирус: ученые сообщили об угрозе детям

Вопреки распространившимся представлениям, дети представляют собой уязвимую перед китайским коронавирусом группу населения. К таким выводам пришли ученые, которые проанализировали статистику детской заболеваемости и протекания болезни в зимние месяцы 2020 года в Китае.

Реклама

«По непонятным для нас причинам вирус поражает в первую очередь взрослых», — говорил еще месяц назад инфекционист Ричард Мартинелло.

В новой статье, опубликованной в научном журнале Pediatrics, ученые пришли к выводу: несмотря на то, что у большинства детей действительно проявляются легкие или умеренно выраженные симптомы,

у небольшого процента детей, особенно младенцев и дошкольников, болезнь может протекать в тяжелой форме.

В исследовании ученые проанализировали данные 2143 детей, у которых был подтвержден коронавирус или были подозрения на COVID-19. Эти данные были собраны Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний с 16 января по 8 февраля.

Лишь у трети детей (731) вирус был подтвержден лабораторными тестами. Примерно у половины детей были легкие симптомы – высокая температура, усталость, кашель, тошнота или диарея.

Более трети (порядка 39%) проявляли умеренно тяжелые симптомы, включая воспаление легких, но без видимой одышки. У порядка 4% детей болезнь протекала бессимптомно.

Однако у 6% детей (125 человек) наблюдалось тяжелое протекание болезни, в том числе один – с летальным исходом, когда в провинции Хубэй скончался 14-летний мальчик, рассказал Шилу Тун, автор исследования из Детского медицинского центра Шанхая.

Всего критическое состояние было выявлено у тринадцати детей, у которых в том числе диагностировались отказы органов.

«Главный вывод в том, что дети заражаются в количествах, сравнимых со взрослыми, с более низкой тяжестью протекания. Но даже среди детей есть ряд заболеваний, которые требуют агрессивной терапии», — считает доктор Шринавас Мерфи, профессор педиатрии из Университета Британской Колумбии

Свыше 60% тех 125 детей с тяжелым протеканием болезни были младше пяти лет, говорится в исследовании, 40 из них – младенцы в возрасте до 12 месяцев.

По мнению Тун, маленькие дети наиболее подвержены инфекции, поскольку их дыхательные системы и другие функции организма находятся в стадии интенсивного развития.

«Они не подвергались ранее вирусам и потому не могут создать эффективный иммунный ответ», — считает доктор Андреа Круз, соавтор комментариев к исследованию.

Для ученых остается загадкой, почему у части детей болезнь протекает с осложнениями. Возможно, дело в рецепторах в легких, которые связываются с вирионами коронавируса. «Возможно, рецепторы для этого вируса у детей и взрослых находятся не в одинаковой конфигурации. Возможно, что просто взрослые чаще тестировались, поскольку на них сосредоточено внимание», — предполагет Бонни Малдоналдо, инфекционист из Стенфордского университета.

На данные исследования уже обратили внимание врачи Всемирной организации здравоохранения. «К чему мы должны подготовиться, это к возможности, что у детей также наблюдается тяжелое протекание болезни», — заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове.

Ранее китайские врачи из больницы Медицинского университета Биньчжоу и других исследовательских центров. Выяснили, что у половины пациентов с COVID-19 наблюдаются проблемы с пищеварением, в том числе диарея и анорексия. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Gastroenterology. Собрав данные о 204 пациентах с подтвержденным коронавирусом из трех больниц китайской провинции Хубэй, исследователи проанализировали истории их болезни.

Около половины пациентов страдали от болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, злокачественных опухолей и других заболеваний. У 48,5% пациентов на момент поступления в больницу наблюдался как минимум один симптом, связанный с пищеварением.