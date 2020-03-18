«Все горит»: 40 лет взрыву ракеты в Плесецке

18 марта 1980 года на космодроме Плесецк произошла катастрофа, ставшая в один ряд с самыми трагическими эпизодами становления советской космонавтики.

При заправке ракеты-носителя «Восток-2М» случился взрыв, в результате которого погибли 48 человек, более 40 получили ранения и ожоги.

Ракета «Восток» была создана на основе первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, знаменитой «семерки», конструкции Сергея Королева. На ракете в тот день должен был лететь спутник военного назначения «Икар» — аппарат радиотехнической разведки.

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За два часа до пуска все блоки ракеты были полностью заправлены керосином, шла заправка жидким кислородом, завершалась заправка перекисью водорода.

Взрыв произошел в 19.01, начавшийся пожар уничтожил ракету со спутником и частью наземного оборудования.

179 тонн жидкого кислорода и 73 тонны керосина превратили стартовый комплекс в расплавленные развалины. Никто из стартового расчета не успел подать сигнал тревоги, лишь один из офицеров, капитан Кукушкин, крикнул по шлемофонной связи: «Снять напряжение с борта!».

На месте погибли 44 человека, еще четверо скончались в больнице, пожар тушили трое суток.

«На всех была обгоревшая одежда, все они черные были. Стоны, крики», — вспоминал Анатолий Шуть, замначальника санчасти космодрома «Плесецк».

«Все горит. Сколько будет раненых, неизвестно. Готовьтесь», — раздался звонок в военном госпитале города Мирный.

Для выяснения причин взрыва была образована правительственная комиссия во главе с зампредом Совета министров СССР Леонидом Смирновым.

Главная проблема заключалась в отсутствии непосредственных свидетелей аварии — большинство членов расчета, принимавшего участие в заправке, погибли. «На нижней отметке лежал космический аппарат, оторванная рука человека, на фермах обслуживания висели трупы, впечатление очень тяжелое», — вспоминал Виталий Соколов, член госкомиссии по выявлению причин аварии. По его словам, было две основных версии аварии: верхняя и нижняя.

«Суть верхней версии состояла в том, что расчет, обслуживавший этот блок Е, нарушил эксплуатационную документацию и устранение течи кислорода с температурой -173 градуса, которое действительно имело место, и это зафиксировано в бортовом журнале, производил методом обматывания этого негерметичного стыка тканью и поливал водой», — пояснял он.

«Ефрейтор Великоредчанин прибыл сюда за пять минут до взрыва по моему приказанию, я ему передал блок, связь, и убыл вниз,— рассказывал командир боевого расчета космодрома «Плесецк» Сергей Гореликов. — Когда я зашел в стартовое сооружение, раздался взрыв».

«Нижняя» версия связана с баками первой ступени, заполненными перекисью водорода, которая мгновенно разлагается при появлении в ее составе определенных катализаторов.

В результате рассмотрения нескольких версий Государственная комиссия решила, что причиной катастрофы стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета». Причиной было названо искрообразование на площадке, на которой находился рядовой Великоредчанин.

При этом на съемках передачи телеканала «Совершенно секретно», посвященной аварии, Гореликов категорически отверг предположение об использовании тряпки.

Однако официальные итоги расследования пришлось пересмотреть. Ровно через год на соседнем старте на этапе заправки штатной ракеты перекисью водорода руководителем работ было зафиксировано повышение температуры в трубопроводах — взрыв едва удалось предотвратить.

«После были тщательно проверены все элементы, работающие с перекисью водорода. На самом деле это очень капризный продукт, чутко реагирующий на различные примеси металлов. Были проверены все фильтроэлементы (не только в Плесецке, но и на Байконуре) и все рукава, через которые проходила перекись. Было установлено, что из 500 единиц таких элементов более 20 имеют браковочные характеристики по параметру «газовыделение при контакте с перекисью», — подчеркивал заместитель генерального директора ФГУП ЦЭНКИ Игорь Бармин, сын главного конструктора Владимира Бармина.

Тогда выяснилось, что пайка в фильтрах на заводе имени М.В. Фрунзе в Сумах была выполнена не в соответствии с конструкторской документацией, в припое содержался свинец.

Однако подтвердить документально, что при заправке взорвавшейся ракеты использовались некондиционные фильтры, оказалось невозможно.

11 декабря 1999 года комиссия правительства РФ по военно-промышленным вопросам объявила об окончательной реабилитации личного состава боевого расчета.

По числу погибших катастрофа 18 марта 1980 года остается второй после аналогичной трагедии на космодроме Байконур 24 октября 1960 года, когда при подготовке к испытательному пуску на стартовой позиции взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета Р-16.