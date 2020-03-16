«Жертвы мошенничества»: Свитки Мертвого моря оказались подделкой

Все 16 фрагментов так называемых свитков Мертвого моря, хранящихся в Музей Библии в Вашингтоне, оказались подделкой. Результаты исследования приведены в итоговом отчете, его текст приводится на сайте музея.

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Свитки Мертвого моря (Кумранские рукописи) были обнаружены, начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана на Западном берегу реки Иордан, а также в других пещерах, в том числе расположенных в Иудейской пустыне, и в Масаде. Еще одну пещеру археологи обнаружили совсем недавно. Выяснилось, что она уже подвергалась разграблению.

По содержанию ученые делят манускрипты на три группы. Библейские тексты занимают примерно 29% от общего количества рукописей.

Их найдено около 200 экземпляров, в основном это небольшие фрагменты книг Ветхого Завета.

В последнее двадцатилетие множество реликвий появилось на рынке антиквариата, что вызвало у специалистов подозрения насчет их истинного происхождения.

В 2018 году была проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что как минимум пять фрагментов рукописей, хранившихся в Музее Библии, были созданы позже, чем считалось.

При этом для их изготовления, возможно, использовались куски древнего пергамента. Сканирование при помощи рентгена и анализ чернил проводились в Федеральном институте исследований и испытаний материалов в Берлине. Ученые ждали других итогов экспертизы и, по словам главного куратора музея Джеффри Клоха, оказались шокированы результатом.

После оглашения результатов музей Библии объявил об исключении подделок из коллекции. Выставляться для всеобщего обозрения под видом 2000-летних текстов они больше не будут. Пять манускриптов заменили тремя другими «в ожидании дальнейшего научного анализа».

Исследования показали ложность предположений о древнем происхождении свитков, подчеркнули в музее.

Теперь же, изучив оставшиеся фрагменты, специалисты выяснили, что и они были подделкой. Чтобы установить это, исследователи использовали метод многоспектрального и отражательного наложения структур, традиционную и трехмерную микроскопию, микрохимические испытания и другие современные методы. Как сообщается в отчете, рукописи были созданы в ХХ веке.

«После исчерпывающего обзора всех результатов визуализации и научного анализа становится очевидным, что ни один из текстовых фрагментов свитков Мертвого моря из Музея Библии не является подлинным,

— говорит специалист по мошенничеству в искусстве Колетт Лолл. — Более того, каждый из них обладает характеристиками, свидетельствующими о том, что это преднамеренная подделка, созданная в ХХ веке с целью имитации подлинных фрагментов свитков Мертвого моря».

Создатели рукописей использовали в качестве основы старинную кожу, источником которой, возможно, стала старинная обувь. Однако анализ показал, что чернила на нее нанесли недавно. Кожа была покрыта клеем на белковой основе, который укреплял ее и придавал блеск, похожий на тот, который был у подлинных свитков Мертвого моря, написанных на пергаменте.

«Во всех фрагментах, где присутствовал текст, мы наблюдали примеры того, как современные чернила наносились поверх уже существующих поверхностных отложений, а также через трещины и участки расслаивания, уже присутствующие на материале. В некоторых случаях различные фальсифицированные минеральные отложения наносились на подделки, когда чернила были еще влажными, чтобы создать впечатление, что это были подлинные фрагменты свитков Мертвого моря, которые были найдены в пещерах Кумрана», — пишут эксперты.

Ситуация с поддельными рукописями может наложить на музей крайне негативный отпечаток. Его руководство надеется, что полная прозрачность исследований свитков пойдет на пользу библейской археологии, в том числе показывая, какие хитроумные методы могут использоваться для создания подделок и на что стоит обращать внимание при работе с артефактами.

«Музей Библии старается быть всегда объективным и правдивым. Мы стали жертвами искажения фактов или мошенничества»,

— говорит директор музея Гарри Харгрейв.

«Сложные и дорогостоящие методы, использованные для выяснения правды о нашей коллекции, могли бы пролить свет на другие подозрительные фрагменты и, возможно, даже помочь найти тех, кто несет ответственность за эти подделки», — считает Клоха.

Впрочем, выявленные факты не ставят под сомнение подлинность 100 тыс. фрагментов настоящих свитков Мертвого моря, большинство из которых хранятся в Храме Книги, части Музея Израиля в Иерусалиме.