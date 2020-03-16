Не использовать как интимную смазку: врачи дали советы по антисептикам

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом и другими инфекциями, ВОЗ рекомендует как можно чаще мыть руки водой и мылом — это снижает количество микробов на руках. При мытье рук в общественных местах лучше использовать бумажные полотенца, а не сушилки, международная группа исследователей в 2012 году установила — полотенца избавляют от влаги намного быстрее, а сушилки с потоком воздуха дополнительно могут разносить бактерии и вирусы.

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Но если такой способ очищения недоступен, можно использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе, отмечают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В них должно содержаться не менее 60% спирта.

Антисептики для рук появились в 1966 году благодаря молодой медсестре Лупе Эрнандес из Калифорнии. После эпидемии свиного гриппа в 2009 году они получили широкое распространение не только в больницах, но и среди обычных людей. В США в 2009 году продажи дезинфицирующих гелей и салфеток выросли на 70% за полгода. Сегодня флаконы с антисептиками можно купить где угодно, от аэропортов до косметических магазинов.

Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе содержат этанол, изопропиловый спирт или н-пропанол.

Бесспиртовые производятся на основе четвертичных аммониевых соединений. Они могут уменьшить количество микробов, но менее эффективны, чем спиртовые. Спиртовые антисептики эффективны против многих бактерий, а также вируса гриппа, риновируса, гепатита А и даже ВИЧ.

Этанол уничтожает белковую оболочку, которая есть у многих вирусов, в том числе и коронавируса. Она необходима вирионам для жизни и размножения.

Эффективность антисептиков снижается, если руки жирные или сильно загрязнены — например, после еды или работы в саду. В таких случаях рекомендуется все же найти способ вымыть руки с мылом. Кроме того, антисептики бесполезны против пестицидов и тяжелых металлов.

Средства с концентрацией спирта менее 60% лучше не использовать.

Во-первых, они имеют разную эффективность против разных микробов. Во-вторых, они не убивают микробов, а лишь замедляют их рост.

Антисептик следует нанести на ладонь и втирать в поверхность рук, в том числе у ногтей и между пальцами, до полного высыхания. Если средством пользуется ребенок, необходимо проследить, чтобы он его не проглотил — антисептики часто имеют приятный запах, и дети могут попытаться его выпить.

В СМИ можно найти рецепты по самостоятельному изготовлению антисептиков из геля алоэ вера, 70% изопропилового спирта и масла чайного дерева. Предлагается смешать равные части геля и спирта, добавить 2-3 масла и потрясти состав около минуты.

Изопропиловый спирт можно также использовать для протирания клавиатуры и телефонов.

Самодельные антисептики могут быть менее эффективны, чем аптечные, но определенную защиту все же обеспечат. Впрочем, в случае чихания или откашиливания в ладонь лучше вымыть руки — на них попадает слизь, которая защищает микробов и не дает спирту до них добраться.

Однако не все специалисты согласны, что антисептики домашнего изготовления вообще стоит использовать.

«Это неразумно и опасно,

— считает профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блумфилд. — В магазинных антисептиках содержатся также смягчающие вещества, без которых вы рискуете повредить кожу рук. Сделать такую смесь дома сложно, поэтому лучше не экспериментировать».

Блумфилд также напоминает, что не следует без необходимости прикасаться к поверхностям, а если пришлось это сделать — необходимо воспользоваться антисептиком или помыть руки перед тем, как трогать лицо.

Специалисты предостерегают от лихорадочного скупания антисептиков — маленькой бутылочки хватает надолго, а слишком частое их использование пересушивает кожу, что повышает уязвимость для различных инфекций. Поэтому дезинфицирующие средства стоит использовать только в том случае, если нет возможности помыть руки.

Полностью перестать прикасаться к окружающим поверхностям невозможно, говорит Блумфилд. Поэтому необходимо соблюдать гигиену рук.

«Когда все соблюдают гигиену, вы делаете все возможное, чтобы не заразиться, — говорит она. — Если же вы заражены, вы не распространяете инфекцию».

Доктор Эрим Чодри поднимает пикантный вопрос, связанный с дезинфицирующими средствами —

он строго не рекомендует использовать их для интимной гигиены и уж тем более в качестве смазки.

«Да, паховая область — теплое место с высоким потоотделением, но кожа там очень чувствительная, — говорит он. — Изопропиловый спирт небезопасен для внутреннего использования, и применение его при мастурбации может привести к поражению слизистой».

Между тем некоторые уже узнали об этом на личном опыте. Так, один из пользователей сайта Reddit рассказал, что после использования антисептика в качестве смазки он оказался в больнице и ему придется неделю ходить в подгузнике.