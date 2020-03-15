«Безбожный закон»: коронавирус остановил протесты в Черногории

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий временно приостанавливает совершение литий (богослужений) по четвергам и воскресеньям из-за угрозы распространения коронавируса. Клирик также заявил о намерении соблюдать решение черногорских властей о запрете публичных собраний.

«Митрополия не будет проводить литии, пока сохраняются ограничительные меры. Верующие и общественность будут своевременно проинформированы о дальнейших действиях»,

— заявили у Амфилохия.

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Судя по всему, в связи с решением митрополита прекратятся массовые выступления против принятого правительством Черногории закона о свободе вероисповедания. Этот нормативно-правовой акт предусматривает переход в государственную собственность всех религиозных объектов, которыми владела страна до 1 декабря 1918 года, когда вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года – Королевство Югославия). Считается, что закон направлен против Сербской православной церкви, поскольку ущемляет ее права на черногорской территории. Протесты против решения черногорских властей проходят в городах этой страны с конца прошлого года.

Так, 12 марта в знак протеста против решения кабинета Душко Ивановича в церквях страны в очередной раз состоялись литии. Черногорско-Приморская митрополия интерпретирует принятый закон как попытку «захвата церковной собственности».

В свою очередь, черногорский президент Мило Джуканович обвиняет в поддержке протестов Сербию и Россию, которые, по его мнению, угрожают суверенитету Черногории, а также намерены препятствовать европейской интеграции страны и ее членству в НАТО.

Запрет на публичные собрания в Черногории вступает в силу 16 марта. Очередной раунд переговоров между представителями черногорского правительства и митрополии запланирован на 18 марта.

На протяжении последних месяцев крестные ходы регулярно организовывались священнослужителями СПЦ в Беране, Никшиче, Даниловграде, Цетине, Плевле и других городах Черногории. Кульминацией протестных акций стало совместное богослужение Амфилохия и митрополита Киевского и всей Украины (УПЦ МП) Онуфрия 28 февраля в Подгорице на праздник Симеона Мироточивого – отца святителя Саввы Сербского. Украинский иерарх поддержал Черногорско-Приморскую митрополию, помолившись с тысячами черногорских граждан за то, «чтобы преследование церкви было прекращено, чтобы зло сердец отошло, и наступил мир».

«Мы просим президента и премьера отменить этот безбожный закон ради себя и сохранения лица Черногории. Мы надеемся, что они сделают это, если хотят, чтобы в истории их запомнили как достойных людей», — заявил в тот же день митрополит Амфилохий.

Некоторые иностранные СМИ, указывая на античерногорский и просербский характер многотысячных крестных ходов в Черногории, в подтверждение своих утверждений публиковали фотографии с акций, где в толпе можно разглядеть флаги Сербии. Часто это не соответствует действительности: за государственный сербский флаг ошибочно принимают флаг СПЦ, который имеет ту же цветовую гамму.

На имущество Черногорско-Приморской митрополии СПЦ претендует неканоническая Черногорская православная церковь (ЧПЧ), возглавляемая Мирашем Дедеичем, который поддерживает внешнеполитический курс властей. Официальная церковь не признает его в качестве митрополита. От прихожан СПЦ можно услышать характеристику Дедеича как самозванца. Например, так назвал его в января текущего года бывший президент Республики Сербской, член президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик.

По мнению этого известного на Балканах политика, Дедеич «никем не признан как митрополит» и должен «провериться в психиатрии».

«В половине Черногории – албанские и турецкие флаги, а сербов всячески притесняют, — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» геодезист Петар из Черногории, попросивший не называть его фамилию. – Вы не устроитесь здесь на работу, если скажете, что вы этнический серб. При трудоустройстве теперь в обязательном порядке требуется заполнить графу «национальность». Многие в Черногории живут в страхе. Так что церковная история – это не только религиозный, но и национальный протест. Что же касается Мираша Дедеича, призывающего черногорцев отвернуться от СПЦ, то он просто марионетка и не сможет быть предстоятелем никакой церкви, даже искусственной».

По словам Петра, в черногорской политической оппозиции нет единства. В условиях дефицита политических лидеров с достаточным уровнем общественного доверия многие следуют за Амфилохием. Митрополит вызывает симпатии у оппозиционно настроенных людей как символ противостояния официальной власти и конкретно президенту Джукановичу.

При этом Петар отметил, что в сложившейся ситуации считает наиболее авторитетным голос епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия. К слову, особенностью истории Черногории является традиционно высокая роль священнослужителей в общественно-политической жизни.

Протесты в Черногории проходят под лозунгом «Не отдадим святыни!» Сейчас эту фразу можно наблюдать на горах и элементах инфраструктуры вдоль черногорских магистралей, от городов севера страны и до приморской Будвы. Граффити часто сопровождаются флагами СПЦ и Сербии. Та же символика вывешивается в окнах домов черногорских городов.

Подобным образом граждане Черногории стремятся подчеркнуть свою оппозиционность властям и приверженность традиционной церкви.

Акции солидарности с черногорцами проходили и в Сербии. Несколько шествий состоялось в Белграде. А наибольшую активность проявили футбольные болельщики. Так, на одном из матчей белградской «Црвены Звезды» на стадионе «Райко Митич» включили песню монастырского хора «Не отдадим святыни». Одновременно на трибуне ультрас были развернуты флаги СПЦ. По призыву заводящего фанаты взяли в руки разноцветные листки. Получилась внушительная картина с православным крестом и силуэтом монастыря Острог в Черногории.

Свою акцию любители футбола сопроводили продолжительным скандированием лозунга «Не отдадим святыни!» Продолжения подобных акций в ближайшее время не предвидится, поскольку сербские власти ввели запрет на посещение стадионов и других мест массового скопления людей из-за коронавируса.

Не остаются равнодушными к ситуации уроженцы Черногории, проживающие в Сербии и других странах. Как рассказала корреспонденту «Газеты.Ru» учитель сербского языка и литературы одной из школ Белграда Лана Павлович, в Черногории существует раскол между севером и югом. Подавляющее большинство жителей севера ассоциируют себя с сербской культурой, а потому после провозглашенного черногорскими властями курса на евроинтеграцию переезжают в Сербию.

«Чувствую, что многие здесь, в Сербии, не любят людей из Черногории. Это, конечно, печалит, — призналась она. – Моя душа по-прежнему с Черногорией. Я ощущаю, что это не Сербия. Я считаю, что крестные ходы в Черногории имеют не только и не столько религиозную подоплеку. Это своего рода восстание народа против воров и предателей».