«Задыхаются при ходьбе»: что происходит после коронавируса

Часть пациентов, вылечившихся от COVID-19, страдает от ослабления функции легких, предупреждают врачи одной из гонконгских больниц — люди задыхаются даже тогда, когда просто быстро ходят. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

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Всего в Гонконге зарегистрирован 131 случай заболевания, из них три смертельных. Осмотрев 12 выздоровевших пациентов, врачи установили, что у двух или трех из них развились проблемы с дыханием.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% после выздоровления»,

— говорит доктор Оуэн Цан из Центра инфекционных заболеваний принцессы Маргарет.

Врачи планируют дальнейшее наблюдение за пациентами, чтобы выяснить, что будет происходить с их легкими. Также для них будет организована физиотерапия.

Компьютерная томография также выявила симптом «матового стекла» — туманное, матовое снижение прозрачности легочной ткани с различимым рисунком сосудов и бронхов на этом фоне. Симптом наблюдается при снижении воздушности легочных альвеол, их частичным спадением или утолщением их стенок. Чаще всего он свидетельствует о пневмонии или пневмоните, но не является специфическим и может свидетельствовать о множестве патологий.

Пока не ясно, насколько серьезны эти симптомы, приведут ли они к новым осложнениям, например, фиброзу легких, или же пройдут бесследно.

Врачи рекомендуют выздоровевшим заниматься аэробной нагрузкой, например, плавать, чтобы помочь легким восстановиться.

Чтобы не пострадать от коронавируса, специалисты советуют как можно реже прикасаться к лицу, особенно к слизистым оболочкам. Даже если вы не вступаете в непосредственный контакт с инфицированным человеком, он может, скажем, чихнуть в лифте или оставить возбудители инфекции на кнопках. Те, кто коснется этих кнопок или поверхностей лифта после него, а затем потрогает слизистые оболочки, значительно повышают риск заразиться.

«Глаза, нос, рот — это ворота для COVID-19 или возбудителя атипичной пневмонии,

— отмечает профессор эпидемиологии Мэри-Луиз Маклаус. — Я была на конференции, наблюдала за людьми, и всего за две минуты насчитала дюжину прикосновений к слизистым оболочкам. Это очень распространенное явление».

Судя по тому, что известно о китайском вирусе COVID-19, он ведет себя примерно так же, как и другие коронавирусы. В идеальных условиях они способны выживать на поверхностях до девяти дней. Хотя в реальности уже через несколько часов риск заражения заметно падает; за это время к зараженной поверхности, а затем к своим слизистым может прикоснуться достаточно большое число людей.

Коронавирусы в целом слабо приспособлены к выживанию в открытом пространстве. Ультрафиолетовое излучение, органические жирорастворители и определенные моющие средства уничтожают вирус в течение нескольких минут.

Быстрее всего вирусы погибают на салфетках и ткани. Дольше всего они сохраняются на непористых поверхностях из металла и пластмассы, в том числе на дверных ручках, перилах, прилавках. Частое мытье рук снижает риск заражения, но каждое прикосновение к поверхностям может привести к тому, что вирус снова окажется на руках и попадет в организм.

Достаточно эффективны против коронавируса и антисептики. Результаты исследований могут варьироваться, но они позволяют ВОЗ рекомендовать спиртосодержащие антисептики для рук в качестве профилактики заражения коронавирусами.

Наиболее опасен китайский коронавирус для пожилых людей. Среди них самый высокий процент смертности — 14,8%. Среди детей в возрасте до девяти лет смертей не зарегистрировано.

Также чаще жертвами становятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями.

Для беременных коронавирус серьезной опасности не представляет — среди них не зарегистрировано ни одного случая смерти, заболевание протекало в основном с легкими или умеренными симптомами, а сам вирус у переболевших не присутствовал в амниотической жидкости, пуповинной крови или грудном молоке.