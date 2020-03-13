Без права вернуться: как россиян запирают в Сербии

Паника из-за угрозы распространения коронавируса стремительно охватывает Сербию. В четверг власти страны приняли решение о закрытии 44 пограничных переходов. Ограничено передвижение людей и автомобилей на границах с Венгрией, Хорватией, Боснией, Черногорией, Македонией, Болгарией и Румынией. В настоящий момент функционируют только наиболее крупные пункты пропуска. При этом въезд в Сербию гражданам Китая, Кореи, Ирана, Италии и Швейцарии запрещен. Возле погранпереходов накапливаются автобусы со швейцарскими номерами, которым приходится ждать новых распоряжений или разворачиваться в обратном направлении. Прибывшие из Швейцарии граждане Сербии обязаны выдержать четырехдневный карантин в домашних условиях. На момент написания этой заметки пограничники и медики выписали около 300 решений на данный счет.

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В отличие от соседней Боснии, где обслуживающий пограничные пункты персонал продолжает работать в прежнем режиме, сербские пограничники экипировались в перчатки и респираторные маски. В таком обмундировании сидят их коллеги в кабинках для проверки паспортов в белградском аэропорту «Никола Тесла». К слову, в среду, 11 марта, его терминал был необычайно малолюден. Встречающих и провожающих в традиционно оживленной воздушной гавани практически не наблюдалось. Камерную атмосферу нарушали лишь полицейские и таксисты.

Как рассказала «Газете.Ru» бортпроводница одной из российских авиакомпаний, загруженность рейсов в Москву сейчас не дотягивает и до 30%.

Закрытие автомобильных пунктов пропуска всерьез тревожит проживающих в Сербии россиян. По закону граждане нашей страны могут находиться на территории этого государства без визы не более 30 дней подряд. По истечении означенного срока необходимо выехать за границу и получить соответствующий штамп в паспорте. Тогда период пребывания обнуляется и отсчитывается заново.

Закрытие погранпереходов значительно уменьшает возможности россиян сделать так называемый «визаран». В особенно сложном положении оказались те, кто не имеет шенгенскую визу. В их случае число подходящих стран ограничивается Боснией, Черногорией и Македонией. Количество функционирующих на границах с ними пунктов сведено до минимума. Российские «визаранщики» чаще всего выезжают в боснийскую Биелину — ближайший зарубежный город от Белграда (около 130 км), куда возможна безвизовая поездка. Попасть сюда еще можно, но, как удалось узнать корреспонденту «Газеты.Ru», сербские пограничники существенно ужесточили правила и требуют больше документов, чем обычно.

К слову, власти Республики Сербской, на территории которой находится Биелина (входит в состав Боснии и Герцеговины на правах энтитета), ожидают серьезного ущерба экономике из-за нарушения торгового оборота с Италией. Фуры с грузами для РС не пропускает Хорватия.

Помимо торговой и транспортной сфер ситуация с коронавирусом негативно сказалась на туристической отрасли. Хозяин одной из небольших белградских гостиниц рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что иностранные клиенты массово отменяют бронирования и отказываются от посещения Сербии. В сложившихся условиях он был вынужден сделать ставку на внутренний рынок и разрешить бронирования без кредитной карты. Устранение данного положения, по расчетам предпринимателя, способно привлечь сербов из регионов.

В целом же владельцы отелей и хостелов несут убытки. В центральную Сербию уже пришла полноценная весна и воздух в дневные часы прогревается до 20°C. Однако главные достопримечательности столицы, начиная от Калемегдана и храма Святого Саввы и заканчивая набережной Дуная и горой Авала, необычайно пустынны. В основном простаивают без дела и многочисленные кафаны на туристической Скадарской улице.

Эпидемия коронавируса, которой изначально в стране уделяли не слишком много внимания, в последние дни стала темой № 1.

Угрозу заболевания постоянно обсуждают в общественном транспорте, ее включают в сюжеты новостных блоков по ТВ, ей посвящают передовицы газет. Внимание общества к проблеме резко повысилось после того, как президент Сербии Александар Вучич в середине прошлой недели признал первый случай заражения коронавирусом в стране. По сообщению министерства здравоохранения, инфекция попала сюда из Венгрии.

На момент написания этой заметки сербский Минздрав сообщал уже о 31 подтвержденном случае заражения коронавирусом. Летальных исходов зафиксировано пока не было. Часть заразившихся поместили в стационар, остальные изолированы в своих домах. В пятницу на уровне правительства обсуждается вопрос о закрытии школ и факультетов Белградского университета. Пока что окончательное решение по данному вопросу не принято. Руководители муниципалитетов и директора учебных заведений сами устанавливают правила для находящихся в зоне их ответственности учреждений. Так, в ряде белградских школ были отменены занятия в первую смену. При этом во второй половине дня ученики занимаются, как и раньше.

По словам преподавателя сербского языка и литературы одной из средних школ Белграда Ланы Павлович, департамент образования принял дополнительные меры для обеспечения безопасности учеников. От школьников требуют регулярно мыть руки, по возможности меньше находиться в закрытом пространстве и избегать скопления людей. При малейших признаках недомогания у кого-то из детей учителя обязаны немедленно сообщить в медицинскую службу.

«Останавливать учебный процесс пока не планируется, — поделилась Павлович с «Газетой.Ru». — Но меры предосторожности в школе не гарантируют стопроцентную защиту. Необходимо соблюдать те же правила на улице, в транспорте и дома. Последним пунктом, к сожалению, пренебрегают чаще всего».

Указом президента Вучича с 1 апреля зарплаты всех медработников увеличиваются на 10%.

Тем нем не менее повышенного спроса на респираторные маски, туалетную бумагу и прочие предметы первой необходимости в условиях коронавируса, как это происходит в некоторых других странах, в Сербии пока не наблюдается. Как сообщил «Газете.Ru» владелец небольшого магазинчика на окраине Белграда, никакого ажиотажа среди покупателей нет, разве что чуть больше обычного разбирают пиво и сигареты. В соцсетях прошел слух о том, что коронавирус не затрагивает курильщиков. Поэтому обыватели активно раскупают табак в надежде спастись от инфекции.

В отличие от ряда других европейских стран, Сербия не приостановила чемпионат по футболу. Матчи проводятся по расписанию. Однако на игры по баскетболу, гандболу, волейболу и другие соревнования в помещениях проход зрителей запрещен приказом президента Вучича от 11 марта. Максимальное количество собравшихся на этих состязаниях, включая самих участников, тренеров, судей и обслуживающий персонал, не должно превышать 100 человек.

Футбольных же фанатов глава государства призвал как можно чаще мыть руки.

Вучич также не исключил перенос парламентских выборов, назначенных на 26 апреля. В ближайшее время должна состояться встреча президента с представителями всех зарегистрированных партий. Возможно, решение по выборам в Скупщину будет принято коллегиально.