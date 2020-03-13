Выкидыши и мертворождения: опасен ли коронавирус для беременных

Коронавирус угрожает беременным женщинам не больше, чем другим группам населения, сообщают специалисты британского Королевского колледжа акушеров-гинекологов, Королевского колледжа акушерок и Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. Подробнее об этом говорится в новом британском руководстве по ведению беременных с коронавирусом.

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Во время беременности иммунитет снижается и вероятность подхватить какую-либо инфекцию растет. Однако COVID-19, по-видимому, не представляет для беременных серьезной угрозы.

В настоящее время не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19 среди беременных.

И, по словам специалистов, даже если кто-то из беременных подхватил вирус, до сих пор нет никаких доказательств того, что он может передаться младенцу.

«Это совсем новый вирус, мы только начинаем узнавать о нем, поэтому рекомендации будет регулярно пересматриваться по мере появления новых доказательств, — говорит Эдвард Моррис, президент Королевского колледжа акушеров-гинекологов. — В ближайшие недели и месяцы беременные женщины в Великобритании, скорее всего, пройдут тест на коронавирус. Хотя данные в настоящее время ограничены, нет никаких доказательств, что вирус может передаться ребенку во время беременности».

В частности, исследователи проанализировали отчет из Китая о 147 беременных, пострадавших от коронавируса. Лишь у 8% наблюдались тяжелые симптомы, и только 1% оказался в критическом состоянии. У подавляющего большинства женщин были легкие или умеренные симптомы. Одной потребовалась искусственная вентиляция легких и экстренное кесарево сечение, но операция прошла успешно, а женщина впоследствии выздоровела.

«Понятно, что беременных беспокоит, какое влияние вирус может оказать на их здоровье и здоровье плода, — говорит Кристофер Зан, специалист Американского колледжа акушеров-гинекологов. — Крайне важно отметить, что в настоящее время в США непосредственный риск для здоровья широкой общественности от COVID-19 считается низким».

Хотя риски выглядят низкими, британские эксперты отмечают, что беременные женщины, у которых есть хронические заболевания, такие как диабет или волчанка, должны быть бдительны,.

И, тем не менее, сейчас не хватает доказательств, оправдывающих разлучение женщины с COVID-19 и ребенка после родов.

Так, небольшое китайское исследование показало, что из девяти рожениц с пневмонией, вызванной COVID-19, ни у одной не наблюдалось вируса в амниотической жидкости, пуповинной крови или грудном молоке. Анализы новорожденных тоже были отрицательными.

COVID-19 генетически связан с возбудителем атипичной пневмонии, коронавирусом SARS, что вызывает определенные опасения. Хотя SARS тоже не передавался через грудное молоко, высокая температура на ранних этапах беременности приводила к врожденным уродствам, а заражение само по себе повышало риски выкидышей и мертворождений.

Однако в отношении COVID-19 таких данных пока что нет.

Специалисты признают, что по мере получения новых данных выводы могут измениться, поэтому рекомендации будут регулярно пересматриваться. Однако, исходя из имеющейся информации, польза грудного вскармливания и пребывания новорожденного с матерью перевешивает возможные риски.

«Основываясь на имеющихся данных, мы не считаем, что младенцев, которые появились у женщин с положительным результатом теста на коронавирус, нужно у них забирать, — говорит Рассел Вайнер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. — Влияние такого разделения, даже в качестве меры предосторожности, может быть значительным как для ребенка, так и для матери».

Ранее было установлено, что COVID-19 практически не действует на детей — к середине января не было известно ни об одном случае заражения людей младше 15 лет.

У ученых есть два объяснения такому повороту событий —

либо дети менее подвержены заражению, либо их организм более эффективно борется с вирусом.

Кроме того, нынешняя вспышка коронавируса началась с заражений на рынке морепродуктов, куда ходит не так уж много детей. Взрослые, зная о возможности заражения, внимательно следят за гигиеной и при появлении симптомов держатся подальше от детей, что сдерживает распространение вируса среди них.

Исследователи отмечают, что не собирали данные специально из детских больниц, поэтому выводы могут быть не совсем точными. Однако если бы дети находились в группе риска по заражению коронавирусом, уже было бы известно о куда большем числе случаев инфицирования.