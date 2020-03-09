«Что-то смешное и нелепое»: как выживают гомеопаты

Три года назад, в феврале 2017 года Комиссия по борьбе с лженаукой РАН выпустила меморандум, в котором назвала гомеопатию опасной. В нем комиссия дала советы, как бороться с распространением невежественных представлений о снадобьях, главным свойством которых является почти полное отсутствие действующих веществ.

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На тот момент меморандум стал самым громким заявлением комиссии, созданной еще в 1998 году по инициативе академика РАН Виталия Гинзбурга. На его подписание ученых подтолкнуло несколько причин — избрание в члены-корреспонденты РАН гомеопата (Олег Эпштейн, генеральный директор компании «Материа Медика», производящей гомеопатические средства. — «Газета.Ru»), попытки гомеопатических компаний укрепить свои позиции в системе отечественного здравоохранения, иск Национального совета по гомеопатии в адрес журнала «Вокруг света», опубликовавшего критическую статью «Растворенная магия», недобросовестная реклама гомеопатии как средства от рака, а также программа «Основы гомеопатии» в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

Первой жертвой документа оказался один из его соавторов, сотрудник ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ Денис Рощин, которого уволили в день выхода меморандума. Сам Рощин связал увольнение с «гомеопатическим лобби». Скандальный меморандум вызвал как в обществе, так и в профессиональной среде жаркие споры о допустимости использования гомеопатии, которые не прекращаются и по сей день. И споры эти ведутся не только в России.

В мире

За последние годы в мире, в основном в западных странах, принято немало шагов к отделению гомеопатии от доказательной медицины. В США в 2016 году власти обязали гомеопатов указывать, что их поделки ненаучны, не тестируются клинически, их эффективность не подтверждена, а в работе они руководствуются теориями из XVIII века. Потребовали отделить гомеопатию от медицины и в Европе.

В 2018 году о своем намерении избавиться от гомеопатии и альтернативной медицины заявила Испания. «Многие люди до сих пор считают, что некоторые методы лечения работают, несмотря на отсутствие научных доказательств», — отмечалось в заявлении правительства.

В 2017 году Совет европейских академий наук — орган, представляющий 29 академий наук разных стран Старого Света, включая Лондонское королевское общество и Шведскую академию наук, — выпустил заявление, в котором подверг резкой критике гомеопатию и предупредил, что «реклама и использование гомеопатических продуктов может приносить большой вред».

В 12-страничном документе Совет суммировал результаты научных исследований, обзоров и даже парламентских отчетов, которые показали бесполезность гомеопатических средств.

В 2019 году запретить врачам выписывать гомеопатию и перестать финансировать ее из бюджета решила Великобритания — игнорируя данные о неэффективности гомеопатии и настойчивые рекомендации прекратить выписывать ее пациентам, британские врачи продолжали выдавать тысячи рецептов в год.

Как у нас

Как отразилось принятие меморандума на отношении к гомеопатии в России и делах самих производителей? В том, что меморандум нанес серьезный удар, признавались сами производители «сахарных шариков». Например, на скандальном съезде, который они провели в Доме ученых РАН спустя год после меморандума. Меморандум комиссии тогда чем-то даже помог гомеопатам — не будь его, им не о чем было бы говорить на том съезде кроме стихов и славословий друг другу.

Ведь, по признанию самих докладчиков в составе гомеопатических средств «ничего нет».

Впрочем, это не мешало гомеопатам утверждать, что их средства способны избавлять от синдрома Туретта (неизлечимое генетическое заболевание), рака или аутизма.

Если говорить о сухих цифрах, то после критики со стороны ученых уже три года продажи гомеопатических средств в России уверенно падают. Так, если до 2016 года этот рынок слабо рос, то после 2017-го наблюдается падение. Если в 2016 году объем продаж составлял 9,8 млн рублей, то по итогам 2019 года он упал больше, чем на 20%, составив 7,85 млн рублей, говорится в исследовании DSM Group, подготовленном для «Газеты.Ru».

Лидерами по объемам продаж в России являются немецкая Heel (2,63 млрд рублей), французская Boiron (2,62 млрд рублей) и немецкая Bionorica (824 млн рублей). По сравнению с показателями 2016 года падение продаж крупнейшего российского производителя гомеопатических средств «Материа Медика» составило 15%, подсчитано в исследовании.

Кстати, в последние годы компания стала уходить от термина гомеопатия и называть свои средства «релиз-активными».

DSM Group/«Газета.Ru»

На житейском уровне гомеопатии не стало меньше – с предложениями лечиться средствами без действующего вещества можно столкнуться как в государственных, так и в частных клиниках за немалые деньги.

Обращает на себя внимание то, как по-разному реагируют учреждения, когда их уличают в симпатиях к гомеопатии.

И взрослым и детям

В апреле 2019 года директор Национального медицинского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского уволил завкабинетом диагностики и терапии табачной зависимости Ольгу Сперанскую за применяемые в лечении методы гомеопатии. Это произошло после того, как в телефонном разговоре с журналистом «Газеты.Ru» врач предложила излечить его от табачной зависимости при помощи гомеопатии.

«Сегодня она написала заявление по собственному желанию, дали ей обходной лист», — сообщил генеральный директор центра Зураб Кекелидзе, назвав этот инцидент «безобразием».

В 2019 году житель Москвы Денис Шевчук рассказал в Facebook, что его ребенку порекомендовал гомеопатическое средство вызванный из поликлиники №10 педиатр Алексей Зиновкин. На множестве сайтов медицинской направленности он действительно назван гомеопатом, указывается, что он прошел соответствующие курсы на базе РГМУ.

«Только после того, как я сам в присутствии жены сказал, почему он нам назначил сомнительное средство, которое противоречит данным официальной медицины, он сказал «это его личное мнение и гомеопатия якобы помогает», — написал мужчина. Его пост собрал свыше двухсот, в основном, гневных комментариев от мам района в защиту врача.

Facebook.com

На жалобу в Департаменте здравоохранения гражданину ответили, сославшись на приказ Минздрава от 29.11.1995 №335, что применение гомеопатии действующим законодательством не запрещено, и «сведения о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей врачом-педиатром не подтверждены».

Так же в Депздраве оправдали применение гомеопатии в ответ на запрос «Газеты.Ru». «Гомеопатические препараты в нашей стране официально относятся к лекарственным препаратам, они имеют действующую Инструкцию по медицинскому применению. Поэтому могут назначаться врачом в соответствии с утвержденной Инструкцией (где прописаны показания, возраст, режим дозирования и т.д.) — как для лекарственных препаратов. Это касается и области педиатрии», — ответили в ведомстве.

При этом на сайте Союза педиатров России указано что, например, для лечения ОРВИ у детей гомеопатические средства не рекомендованы, «так как их эффективность не доказана».

Однако посоветовать гомеопатию могут не только в государственной больнице. Так, подлечить гомеопатией ребенка посоветовали журналисту «Газеты.Ru» в частной московской клинике «Доктор Анна».

«Я вижу, что гомеопатия работает. Когда мы ее назначаем, у детей уходит отек, начинается хорошее дыхание и они меньше болеют. Есть разные гомеопатические средства… В клинических рекомендациях никакой гомеопатии нет, естественно, это не мое личное изобретение, а мой личный опыт, — сказала на приеме детский отоларинголог клиники Наталья Семенова. – Прежде, чем назначить, я спрашиваю родителей, как они к ней относятся. Это не значит, что клиника «Доктор Анна» советует. Просто кто-то советует, кто-то – не советует. Это неофициально. Если мама не против гомеопатии, я могу назначить. Если против, я даже назначать не буду. Я работаю много лет, и вижу результат гомеопатических средств».

«По поводу описанного Вами инцидента будет проведена проверка и назначены соответствующие меры по итогам полученных результатов. Учитывая неудовлетворенность услугой администрация клиники готова вернуть затраченные денежные средства», — заявили в клинике «Газете.Ru». Впрочем, позиция руководства в отношении гомеопатии не стала яснее и после получасового разговора журналиста с директором клиники, в которой, кстати, работает и упомянутый педиатр Зиновкин.

«Гомеопатия – это некоторые общеукрепляющие препараты, которые могут быть назначены дополнительно к базовой терапии. Наталья Васильевна очень хороший, уважаемый доктор. Думаю, доктор была не права, что сказала это слово, наверное, оно не должно фигурировать, — заявил Николай Марченко, признав, что сам врачом не является. — В гомеопатии может быть действующее вещество, может не быть действующего вещества, просто не проведены клинические испытания, которые доказывают эффективность данного препарата. Честно говоря, у нас это первая такая ситуация, и мне очень обидно, что она вас ввела в состояние такого негодования».

При этом директор извинился за своего врача, но, услышав о том, что отказ от гомеопатии в официальной медицине – общемировая практика, добавил, что у журналиста «очень поверхностное мнение и он не совсем понимает, о чем говорит».

Журналист Василиса Бабицкая рассказала в Facebook, что ее ребенку от боли при прорезывании зубов посоветовал гомеопатию пришедший по вызову доктор из частной клиники «Семейный доктор». «Аргументация у нее была гениальная, конечно. Мол, гомеопатия на взрослых не работает, т.к. доза маленькая, а дети меньше, и им достаточно», — рассказала она «Газете.Ru». В самой клинике «Газете.Ru» признали, что назначают гомеопатию наряду с препаратами с доказанной эффективностью.

«Специалисты ООО МК «Семейный доктор» руководствуются правилами и рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и назначают только те лекарственные препараты, которые прошли государственную регистрацию в соответствии с ФЗ от 12.04.2010 №61 «Об обращении лекарственных средств», в том числе гомеопатические средства», — сообщили в клинике.

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То, что скрыто

Комментируя ситуацию с последствиями меморандума, Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой заявил, что теперь о гомеопатии стали больше знать и говорить.

«Мне кажется, стало сильно больше мемов про гомеопатию. Народ узнал, что гомеопатия – это что-то смешное и нелепое, разбавили какую-то печень утки, и начали шутить и троллить. И это хорошо, потому что с настолько сомнительными идеями бороться можно только массовым просвещением через юмор», — сказал он.

Панчин добавил, что благодаря его с коллегами письмам редакции западных научных журналов уже отозвали не одну публикацию статей компании «Материа Медика».

«На данный момент четыре статьи отозваны, две статьи помечены, как сомнительные. В каждом случае редактору объясняли, что релиз-активные препараты — это скрытая гомеопатия, и авторы маскируют тот факт, что там нет действующего вещества», — добавил Панчин.

Работу по информированию потребителей российского фармрынка о препаратах с недоказанной эффективностью ведет и другая комиссия РАН — по противодействию фальсификации научных исследований. «По закону «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 Минздрав на своем сайте должен публиковать экспертные заключения по тем лекарственным средствам, которые продаются на российском рынке. Но не публикует. Потребители, да и врачи должны знать, как проводились испытания лекарств, и что они показали по трем параметрам — эффективность, безопасность, качество, — пояснил вице-президент РАН академик Алексей Хохлов.

Ранее Минздрав заявил, что экспертные заключения публикуются в закрытой части сайта и доступны лишь их производителям.

«Конечно, это нонсенс, отговорки. Если у гомеопатии с безопасностью и качеством может быть все в порядке, то с эффективностью, как показал наш недавний эксперимент – вряд ли».

В феврале академик Хохлов в Facebook рассказал об эксперименте, в ходе которого ученые попытались выявить наличие действующих веществ в популярных гомеопатических средствах, и у них не получилось. «Я купил в аптеке таблетки «Анаферона», «АртроФоона», «Эргоферона», «Оциллококцинума» и «Субетты» и отдал их на масс-спектрометрический анализ. Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров», — написал он в посте, который собрал свыше 1,7 тыс. комментариев и свыше 2,2 тыс. репостов.