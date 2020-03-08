Франция не простила: 100 лет назад Сирия обрела независимость

В античный период Сирия утратила независимость и стала одной из римских провинций. В середине VII века нашей эры она подверглась завоеванию и исламизации арабами. Впоследствии Сирия пережила нашествие монголов и несколько веков находилась под египетским владычеством. В начале XVI века ее завоевали турки: так Сирия вошла в состав Османской империи. На рубеже XIX и XX столетий туда через движение младотурок проникли идеи национализма, которые приобрели панарабскую специфику.

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По ходу Первой мировой войны сирийские солдаты повернули оружие против своих угнетателей турок. Многих руководителей национального движения военный губернатор Сирии Джамаль-паша приказал арестовать или депортировать. Тем не менее, поддержка арабских националистов на местах продолжала расти как следствие серьезного кризиса всех отраслей экономики, вызванного повышением налогов на военные нужды и британской блокадой средиземноморских портов в период войны. Толчком для дальнейшего подъема движения послужило восстание, которое при поддержке англичан поднял в Аравии шериф Мекки Хусейн ибн Али, надеявшийся создать независимое арабское королевство.

Когда же арабская армия во главе с его сыном Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 года вступила в Дамаск, ее встретили как освободительницу.

До этого, 16 мая 1916 года, Великобритания, Франция и Российская империя подписали соглашение Сайкса – Пико — тайный договор, разграничивавший сферы интересов на Ближнем Востоке после окончания военных действий. В рамках реализации документа, поделившего обломки Османской империи между Францией и Англией, в Леванте была создана французская военная администрация. Сторонник традиционной жесткой колониальной политики генерал Анри Гуро был назначен представителем французского правительства на Ближнем Востоке и командующим французской армии Леванта, базировавшейся в Сирии.

Передача Сирии французам спровоцировала недовольство младоарабов в регионе. Крупнейшее националистическое общество Аль-Фатат начало подготовку созыва национального конгресса. Лидеры сирийских националистов выступали за полную независимость арабского королевства. Первая официальная сессия сирийского конгресса состоялась 3 июня 1919 года. Ее президентом был избран член Аль-Фатат Хашим Бей Халид Аль-Атасси.

close Фейсал (в центре) и члены арабской делегации 1919 год Фейсал (в центре) и члены арабской делегации 1919 год Wikimedia Commons

2 июля конгресс принял ряд резолюций, касавшихся формирования в Сирии полностью независимой монархии во главе с Фейсалом, а также содержавших просьбу о помощи, направленную США, и отказ от каких-либо требований французов. Американский президент Вудро Вильсон, отметив, что соглашение Сайкс – Пико потеряло свою юридическую силу из-за того, что одна из сторон договора, Российская империя, прекратила свое существование, предложил разрешить территориальный спор между Великобританией и Францией, послав туда Союзническую комиссию для выяснения отношения населения этих территорий к данной проблеме.

Против этой инициативы выступила Франция, заявив, что в таком случае необходимо опросить не только население Сирии и Ливана, но и Месопотамии и Палестины, против чего возражала Великобритания. Как указывается в «Истории Сирии. XX век» Эльзы Пир-Будаговой, 73,5% населения бывших регионов Османской империи высказались за предоставление Сирии полной независимости. 14,7% согласились с введением французского мандата. При этом 62,4% жителей выступили с резкой критикой политических планов Франции.

В 1919 году Фейсал ездил на конференцию в Париж, тщетно пытаясь добиться признания прав династии Хашимитов на власть над Арабским Востоком. Вернувшись в Сирию, он решил действовать. Образование суверенного государство воспринималось как возрождение существовавшего в VII-VIII веках Дамасского халифата.

Независимость Арабского королевства Сирия была торжественно провозглашена на сессии сирийского конгресса в Дамаске 8 марта 1920 года.

В новое государство вошли прибрежные и внутренние районы Сирии, в том числе территория будущей Иордании, а также Горный Ливан и Палестина. Фейсал стал королем Сирии.

Конгресс также провозгласил политический и экономический союз с соседним Ираком. Новое правительство 9 мая 1920 года возглавил Али Ар-Рида Рикаби.

Дамаск был объявлен местопребыванием независимого правительства всей Сирии. Одновременно в Бейруте была создана собственная арабская администрация. На ответственные посты в обоих случаях назначались выходцы из Сирии, получившие опыт управленческой работы в Османской империи и Египте. Фейсал I разработал проект конституции, но не учел, что Великобритания за его спиной договорилась отдать Сирию Франции в обмен на отказ от богатой нефтью области Мосула.

close Король Фейсал, Сирия, 1920 год Король Фейсал, Сирия, 1920 год The Online Museum of Syrian History

В то время как сирийские националисты выступали за автономию, британские и французские представители начали обсуждать вопрос о будущем государственном устройстве страны. Договоренности между ними нашли воплощение в решениях конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года, в соответствии с которыми правительство Фейсала в Дамаске распускалось, Франция получала мандат Лиги наций на управление Сирией и Ливаном, а Великобритания — на управление Палестиной и Трансиорданией. Известие о решениях конференции в Сан-Ремо вызвало массовые протесты в крупнейших сирийских городах, а представители национальной буржуазии предложили крупному землевладельцу Хашиму аль-Атаси возглавить откровенно антифранцузское правительство.

Обстановка накалялась и в конечном итоге переросла в вооруженный конфликт. Благодаря своему военно-техническому превосходству французы праздновали успех. Восьмитысячная армия Фейсала не смогла противостоять европейскому военному контингенту.

14 июля 1920 года генерал Гуро выдвинул ультиматум Фейсалу, давая ему выбор между сотрудничеством или отречением.

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Понимая, что расклад сил не в его пользу, король решил сотрудничать. Параллельно Гуро направил ультиматум дамасскому правительству, в котором потребовал безоговорочного признания французского мандата.

Фейсал I попытался выступить посредником между националистами и французами, признав мандат Лиги наций. Однако министр обороны Юсуф аль-Азма воспротивился капитуляции короля. В то же время королевское правительство удовлетворило французский ультиматум и официально распустило армию.

Когда французские войска предприняли поход на Дамаск с целью забрать власть, группа добровольцев во главе с аль-Азмой заняла оборону в районе города Майсалуна, пытаясь остановить их наступление. В сражении при Майсалуне французские войска под командованием генерала Мариано Гойбе легко разбили сирийские войска, а аль-Азма был убит.

24 июля 1920 года французы без сопротивления заняли Дамаск.

На следующий день Арабское королевство Сирия было упразднено и официально установлено французское господство. До конца месяца французы уже полностью контролировали территорию бывшего королевства.

Фейсалу I пришлось покинуть пределы своей страны. 1 декабря 1920 года Сирия была официально провозглашена подмандатной территорией Франции. С течением времени ее поделили на шесть подконтрольных провинций: Дамаск, Алеппо, государство алавитов, Джебель-Друз, автономный санджак Александретта (современный Хатай) и Большой Ливан, ставший позднее независимым государством. Французские оккупационные силы создали гражданскую администрацию Сирии.

В 1921 году англичане объявили Фейсала королем Ирака, на который они также получили мандат, а его старшего брата Абдаллаха сделали сначала эмиром, а потом и королем Трансиордании.