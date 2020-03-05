«Третичный дым»: чем опасны курильщики

Запреты на курение в общественных местах не защищают людей полностью — курильщики переносят на себе соединения из сигаретного дыма и распространяют их, ставя здоровье некурящих под угрозу, выяснили специалисты Йельского университета. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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Идея о существовании «третичного курения», которому могут подвергаться находящиеся в помещении люди, возникла лишь около десятилетия назад, и это явление пока что изучено не слишком хорошо.

Однако тлеющая сигарета выделяет в воздух более 4000 различных веществ, значительная часть которых остается в помещении надолго после того, как сигарета потушена.

Более того, некоторые вещества вступают в реакции с такими как озон и оксид азота, при этом возникают новые соединения, потенциальные канцерогены.

«Третичный дым» до сих пор считался остаточным загрязнением, оседающим на поверхностях помещений, в которых ранее курили. Так, гостиницы и компании по аренде автомобилей ввели запрет на курение, чтобы избежать оседания опасных соединений в номерах и салонах машин. Однако, как показывает исследование, курильщики загрязняют помещения, в которых находятся, даже без использования сигарет.

Исследователи разместили в кинотеатре высокочувствительные аналитические приборы для отслеживания в течение недели тысяч соединений, присутствующих в форме газов или частиц. Концентрация летучих органических соединений, характерных для табачного дыма, возрастала в зависимости от возрастного рейтинга фильма — чем выше он был, тем больше в зале находилось совершеннолетних людей, и тем выше была концентрация вредных веществ. В самих залах, разумеется, зрители не курили, но, тем не менее, выбрасывали в воздух значительное количество опасных соединений — их источниками становились одежда и кожа курильщиков.

«Мы увидели концентрированные выбросы опасных газов, исходящих от групп людей, которые ранее подвергались воздействию табачного дыма, когда они входили в помещение, где курение запрещено,

— говорит химик Дрю Гентнер, один из авторов работы. — Люди переносили опасные вещества и загрязняли среду вокруг себя. Таким образом, идея о том, что кто-то защищен от потенциального воздействия сигаретного дыма на здоровье, потому что он не подвергается непосредственному воздействию пассивного курения, не соответствует действительности».

«Несмотря на правила, запрещающие людям курить в помещении, вблизи входов и вблизи воздухозаборников, опасные химические вещества, которые содержатся в сигаретном дыме, все еще проникают в помещение», - добавляет его коллега Роджер Шеу.

Количество опасных веществ было примерно таким же, как если бы посетители кинотеатра подвергались пассивному курению 1-10 сигарет за час. Со временем их концентрация снижалась, но не падала до нуля, даже когда все зрители покидали кинотеатр. Загрязнение наблюдалось даже в те дни, когда в зале никого не было. Ядовитые соединения не остаются в воздухе, поясняют исследователи — они также адсорбируются на различных поверхностях и мебели, как и в случаях, когда в помещении кто-то курил.

Результаты объясняют, почему даже в помещениях, где курить нельзя, все равно на поверхностях обнаруживается большое количество никотина и других содержащихся в сигаретах веществ, говорят авторы работы.

Увы, отказ от походов в кинотеатры не защитит от третичного курения, поясняют ученые. Тот кинотеатр, где проводилось исследование, был современным, большим и хорошо проветривался, что, в целом, снижало концентрацию вредных веществ.

Однако в общественном транспорте, барах, офисах и квартирах их концентрация может быть намного выше.

В 2014 году также было установлено, что в осадках от табачного дыма, которые остаются на поверхностях, содержится высокотоксичное и канцерогенное соединение NNA из группы нитрозаминов (это органические соединения, в которые входят азот и оксид азота).

В лаборатории ученые выяснили, что они соединяются с молекулой ДНК, образуя устойчивые комплексы, а также повышают чистоту мутаций. Вызванные нитрозаминами поломки ДНК ведут к неконтролируемому размножению клеток, которые порождают раковую опухоль.

Специалисты подчеркивают, что наибольшему риску подвергаются маленькие дети, находясь в помещении, хранящем следы курения, поскольку они ползают по полу, тащат в рот игрушки и другие предметы.

Дети быстро растут, их клетки интенсивно делятся, и это делает их особенно уязвимыми к воздействию остаточного курения.

Чтобы избавиться от воздействия вредных веществ в помещении, в котором раньше курили, придется убрать всю мягкую мебель, перекрасить стены или даже полностью заменить стенные панели. Если это невозможно, нужно по крайней мере тщательно вымыть и пропылесосить все предметы в комнате.