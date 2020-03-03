«Детали торчат наружу»: тайна гибели подлодки «Эвридика»

4 марта 1970 года в Средиземном море погибла подлодка «Эвридика»

50 лет назад в Средиземном море недалеко от Сен-Тропе пропала французская подводная лодка «Эвридика». На место ЧП немедленно направились спасательные корабли разных стран. После тщательных поисков были обнаружены фрагменты субмарины. Французское правительство признало 57 членов команды погибшими, но поднимать лодку на поверхность не стали. Причины трагедии так и остались невыясненными.

4 марта 1970 года в Средиземном море затонула французская подводная лодка «Эвридика». Колебания волн из-за подводного взрыва заметили члены геофизической лаборатории, погружавшиеся у мыса Камарат в 56 км к востоку от Тулона. Прибывшие на место предполагаемого ЧП французские и итальянские поисковики обнаружили масляное пятно и несколько обломков. На одном из них было написано название субмарины. Все 57 членов экипажа погибли. Причина взрыва так и не была установлена.

Чуть позже к поискам пропавшей «Эвридики» подключился американский корабль «Мизар». 22 апреля того же года его команда нашла несколько крупных обломков у мыса Камарат недалеко от Сен-Тропе.

Они были разбросаны на глубине от 600 до 1100 м.

Загадка затонувшей «Минервы»

«Эвридика» являлась одной из 11 дизель-электрических подводных лодок класса «Дафне». Она была заложена в июле 1958 года на верфи в Шербуре и получила свое имя в честь жены мифического певца и музыканта Орфея. Спуск субмарины на воду состоялся 19 июня 1960 года. 26 сентября 1964-го ее ввели в состав ВМС Франции.

Еще через четыре года эта страна впервые потеряла лодку класса «Дафне». Подводное судно «Минерва» бесследно исчезло в Средиземном море во время выполнения учебных задач 27 января 1968-го. Уже в наше время, в июле 2019 года, ее нашли на глубине 2370 м в 45 км от Тулона. К слову, масштабные поиски «Минервы» начались после того, как была обнаружена «Эвридика». Ее останки покоились на меньшей глубине, что облегчало задачу специалистов.

«За двадцать пять месяцев военно-морской флот Франции потерял два судна одного и того же типа, но установить причины катастроф до сих пор не удалось. Напомним, что американский флот приблизительно за тот же период также потерял две свои лучшие лодки — «Трешер» и «Скорпион».

Несомненно одно: все четыре экипажа погибли в результате непредвиденных обстоятельств, погибли при исполнении служебных обязанностей;

смерть их, по-видимому, была мгновенной. Корпуса всех четырех подводных лодок были раздавлены чудовищным давлением, и теперь остатки их покоятся на глубине нескольких тысяч метров», — писал в своей книге «20 лет в батискафе» французский морской офицер Жорж Уо. Он известен как капитан французского батискафа «Архимед», который должен был первым в мире спуститься на дно Марианской впадины, но проиграл эту гонку «Триесту» Жака Пиккара.

Бесплодные поиски «Эвридики»

«Эвридика» вышла из Сан-Тропе около 5:00 утра 4 марта 1970 года. В открытом море подлодка должна была отработать во взаимодействии с авиацией поиск и условную атаку субмарины предполагаемого противника. Для этого «Эвридика» постоянно держала связь с патрульным самолетом «Атлантик», который вылетел с морской авиабазы Ним-Гарон. Море было спокойным. С самолета несколько раз замечали бурун от перископа подлодки в нескольких километрах от мыса Камарат. В последней радиограмме командир «Эвридики» Бернар де Труши де Лэ сообщил, что берет курс в зону проведения учений и начинает погружение. В 7:13 «Атлантик» потерял радиолокационный контакт с подводной лодкой.

Через 10 минут противолодочный корабль по наводке с базового патрульного самолета попытался вновь запеленговать потерянный сигнал.

Гидроакустический поиск также не принес результатов. В Тулон было отправлено предупреждение о возможной катастрофе. Со всего Средиземного моря в предполагаемый район катастрофы стянулись спасательные силы. Французские ВМС направили к мысу Камарат мощную эскадру из надводных кораблей и подводных лодок, усиленную самолетами и вертолетами.

Было установлено, где патрульный самолет «Атлантик» в последний раз наблюдал «Эвридику». Примерно в этом секторе в 13:00 были найдены обломки — клинья, куски фанеры и перфокарта с кодом. Была проведена идентификационная экспертиза дизельного топлива, взятого из пятна, обнаруженного в море, и образцов топлива, которое использовали на других лодках класса «Дафне». Совпадение оказалось стопроцентным. Тем не менее саму подлодку сначала найти не удалось. Спустя четыре дня с момента начала поисков Франция объявила «Эвридику» и 57 членов команды погибшими.

«Исчезновение подлодки застало нас врасплох»

По словам Жоржа Уо, после неудачных попыток найти «Минерву» в октябре 1969 года на «Архимеде» решили начать большой ремонт. Поэтому в момент ЧП с «Эвридикой» способный опускаться на большие глубины батискаф не был готов к работе.

«Поступившее 4 марта сообщение об исчезновении «Эвридики» застало нас врасплох: «Архимед» был почти полностью демонтирован. На сей раз трагедия произошла, видимо, совсем при других обстоятельствах. «Эвридика» проводила учения совместно с самолетом морской авиации, пилот которого поднял тревогу, когда подводная лодка не вышла на связь в назначенное время. Два часа спустя к месту катастрофы прибыли корабли, направленные в этот район.

На поверхности было обнаружено большое масляное пятно, а также множество всплывших предметов.

Поднятые по тревоге, сейсмологи изучили свои ленты и нашли след ударной волны, возникшей в момент катастрофы. На этот раз условия записи были более благоприятны, чем в момент гибели «Минервы», к тому же удалось подобрать и осмотреть ряд предметов с погибшей подводной лодки. Все это дало возможность довольно точно установить район катастрофы, но, к несчастью, глубины там достигали 1000—1200 метров, а вода в этих местах особенно мутная», — отмечал Уо.

Французское правительство обратилось за помощью к американцам, которые прислали спасательное судно «Мизар». С 12 мая, опираясь на полученные им данные, приступил к выполнению поисковых задач и «Архимед». Исследования показали, что крупный фрагмент кормовой части «Эвридики» покоился в центре воронки диаметров 30 м. Вокруг в радиусе 50 м находилось множество обломков из скрученного листового металла легкого корпуса подлодки и деформированные балластные цистерны, а также конус гидролокатора. Основная часть останков субмарины, однако, оказалась погребена под слоем донных отложений.

Версия о столкновении с сухогрузом

Как рассказывал капитан Уо, дно в месте гибели субмарины оказалось очень неровным. Поэтому «Архимед» натыкался на скалистые отвесные стены и крутые склоны. Над поверхностью дна, изрытого норами, возвышались холмики из ила. Исследователи буквально по крупицам собирали материал, оставшийся от «Эвридики». Уо был уверен, что воронка, в которой лежала корма подводной лодки, образовалась от сильного удара о дно. Из-за этого же с нее оторвались отдельные детали.

«Оба гребных винта, горизонтальные и вертикальные рули едва касаются дна и лежат под углом примерно 15° к горизонтали; можно утверждать, не боясь впасть в ошибку, что, раз эти детали торчат наружу, большая часть прочного корпуса зарылась в ил, удерживая всю корму в этом положении.

Потом мы провели дальнюю разведку местности в радиусе 600—700 метров от кормы; никаких новых обломков обнаружено не было»,

— констатировал капитан «Архимеда».

Газеты между тем выдвигали различные версии случившегося. Популярностью пользовалось предположение о столкновении подлодки с торговым судном: примерно во время ЧП через район у мыса Камарат прошли сухогрузы под флагами Греции, Аргентины и Туниса. Причем курс тунисского судна «Табарка» пересекался с курсом «Эвридики» 4 марта 1970 года около 7:30. Позднее этот корабль обследовали в сухом доке Марселя. На корпусе ниже ватерлинии обнаружились большие вмятины и свежие задиры обшивки. Французские эксперты взяли образцы из области царапин и сколов на «Табарке». Результаты исследования никогда публично не оглашались.