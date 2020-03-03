«Детали торчат наружу»: тайна гибели подлодки «Эвридика»

4 марта 1970 года в Средиземном море затонула французская подводная лодка «Эвридика». Колебания волн из-за подводного взрыва заметили члены геофизической лаборатории, погружавшиеся у мыса Камарат в 56 км к востоку от Тулона. Прибывшие на место предполагаемого ЧП французские и итальянские поисковики обнаружили масляное пятно и несколько обломков. На одном из них было написано название субмарины. Все 57 членов экипажа погибли. Причина взрыва так и не была установлена.

Чуть позже к поискам пропавшей «Эвридики» подключился американский корабль «Мизар». 22 апреля того же года его команда нашла несколько крупных обломков у мыса Камарат недалеко от Сен-Тропе.

Они были разбросаны на глубине от 600 до 1100 м.

Загадка затонувшей «Минервы»

«Эвридика» являлась одной из 11 дизель-электрических подводных лодок класса «Дафне». Она была заложена в июле 1958 года на верфи в Шербуре и получила свое имя в честь жены мифического певца и музыканта Орфея. Спуск субмарины на воду состоялся 19 июня 1960 года. 26 сентября 1964-го ее ввели в состав ВМС Франции.

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Еще через четыре года эта страна впервые потеряла лодку класса «Дафне». Подводное судно «Минерва» бесследно исчезло в Средиземном море во время выполнения учебных задач 27 января 1968-го. Уже в наше время, в июле 2019 года, ее нашли на глубине 2370 м в 45 км от Тулона. К слову, масштабные поиски «Минервы» начались после того, как была обнаружена «Эвридика». Ее останки покоились на меньшей глубине, что облегчало задачу специалистов.

«За двадцать пять месяцев военно-морской флот Франции потерял два судна одного и того же типа, но установить причины катастроф до сих пор не удалось. Напомним, что американский флот приблизительно за тот же период также потерял две свои лучшие лодки — «Трешер» и «Скорпион».

Несомненно одно: все четыре экипажа погибли в результате непредвиденных обстоятельств, погибли при исполнении служебных обязанностей;

смерть их, по-видимому, была мгновенной. Корпуса всех четырех подводных лодок были раздавлены чудовищным давлением, и теперь остатки их покоятся на глубине нескольких тысяч метров», — писал в своей книге «20 лет в батискафе» французский морской офицер Жорж Уо. Он известен как капитан французского батискафа «Архимед», который должен был первым в мире спуститься на дно Марианской впадины, но проиграл эту гонку «Триесту» Жака Пиккара.

Бесплодные поиски «Эвридики»

«Эвридика» вышла из Сан-Тропе около 5:00 утра 4 марта 1970 года. В открытом море подлодка должна была отработать во взаимодействии с авиацией поиск и условную атаку субмарины предполагаемого противника. Для этого «Эвридика» постоянно держала связь с патрульным самолетом «Атлантик», который вылетел с морской авиабазы Ним-Гарон. Море было спокойным. С самолета несколько раз замечали бурун от перископа подлодки в нескольких километрах от мыса Камарат. В последней радиограмме командир «Эвридики» Бернар де Труши де Лэ сообщил, что берет курс в зону проведения учений и начинает погружение. В 7:13 «Атлантик» потерял радиолокационный контакт с подводной лодкой.

Через 10 минут противолодочный корабль по наводке с базового патрульного самолета попытался вновь запеленговать потерянный сигнал.

Гидроакустический поиск также не принес результатов. В Тулон было отправлено предупреждение о возможной катастрофе. Со всего Средиземного моря в предполагаемый район катастрофы стянулись спасательные силы. Французские ВМС направили к мысу Камарат мощную эскадру из надводных кораблей и подводных лодок, усиленную самолетами и вертолетами.

Было установлено, где патрульный самолет «Атлантик» в последний раз наблюдал «Эвридику». Примерно в этом секторе в 13:00 были найдены обломки — клинья, куски фанеры и перфокарта с кодом. Была проведена идентификационная экспертиза дизельного топлива, взятого из пятна, обнаруженного в море, и образцов топлива, которое использовали на других лодках класса «Дафне». Совпадение оказалось стопроцентным. Тем не менее саму подлодку сначала найти не удалось. Спустя четыре дня с момента начала поисков Франция объявила «Эвридику» и 57 членов команды погибшими.

«Исчезновение подлодки застало нас врасплох»

По словам Жоржа Уо, после неудачных попыток найти «Минерву» в октябре 1969 года на «Архимеде» решили начать большой ремонт. Поэтому в момент ЧП с «Эвридикой» способный опускаться на большие глубины батискаф не был готов к работе.

«Поступившее 4 марта сообщение об исчезновении «Эвридики» застало нас врасплох: «Архимед» был почти полностью демонтирован. На сей раз трагедия произошла, видимо, совсем при других обстоятельствах. «Эвридика» проводила учения совместно с самолетом морской авиации, пилот которого поднял тревогу, когда подводная лодка не вышла на связь в назначенное время. Два часа спустя к месту катастрофы прибыли корабли, направленные в этот район.

На поверхности было обнаружено большое масляное пятно, а также множество всплывших предметов.

Поднятые по тревоге, сейсмологи изучили свои ленты и нашли след ударной волны, возникшей в момент катастрофы. На этот раз условия записи были более благоприятны, чем в момент гибели «Минервы», к тому же удалось подобрать и осмотреть ряд предметов с погибшей подводной лодки. Все это дало возможность довольно точно установить район катастрофы, но, к несчастью, глубины там достигали 1000—1200 метров, а вода в этих местах особенно мутная», — отмечал Уо.

Французское правительство обратилось за помощью к американцам, которые прислали спасательное судно «Мизар». С 12 мая, опираясь на полученные им данные, приступил к выполнению поисковых задач и «Архимед». Исследования показали, что крупный фрагмент кормовой части «Эвридики» покоился в центре воронки диаметров 30 м. Вокруг в радиусе 50 м находилось множество обломков из скрученного листового металла легкого корпуса подлодки и деформированные балластные цистерны, а также конус гидролокатора. Основная часть останков субмарины, однако, оказалась погребена под слоем донных отложений.

Версия о столкновении с сухогрузом

Как рассказывал капитан Уо, дно в месте гибели субмарины оказалось очень неровным. Поэтому «Архимед» натыкался на скалистые отвесные стены и крутые склоны. Над поверхностью дна, изрытого норами, возвышались холмики из ила. Исследователи буквально по крупицам собирали материал, оставшийся от «Эвридики». Уо был уверен, что воронка, в которой лежала корма подводной лодки, образовалась от сильного удара о дно. Из-за этого же с нее оторвались отдельные детали.

«Оба гребных винта, горизонтальные и вертикальные рули едва касаются дна и лежат под углом примерно 15° к горизонтали; можно утверждать, не боясь впасть в ошибку, что, раз эти детали торчат наружу, большая часть прочного корпуса зарылась в ил, удерживая всю корму в этом положении.

Потом мы провели дальнюю разведку местности в радиусе 600—700 метров от кормы; никаких новых обломков обнаружено не было»,

— констатировал капитан «Архимеда».

Газеты между тем выдвигали различные версии случившегося. Популярностью пользовалось предположение о столкновении подлодки с торговым судном: примерно во время ЧП через район у мыса Камарат прошли сухогрузы под флагами Греции, Аргентины и Туниса. Причем курс тунисского судна «Табарка» пересекался с курсом «Эвридики» 4 марта 1970 года около 7:30. Позднее этот корабль обследовали в сухом доке Марселя. На корпусе ниже ватерлинии обнаружились большие вмятины и свежие задиры обшивки. Французские эксперты взяли образцы из области царапин и сколов на «Табарке». Результаты исследования никогда публично не оглашались.