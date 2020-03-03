Руки прочь от лица: как защититься от коронавируса

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом и другими опасными вирусами и бактериями, стоит как можно реже прикасаться к лицу, особенно к его слизистым оболочкам, советуют специалисты. О том, как защититься от болезней, врачи рассказали изданию The New York Times.

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«Чесать нос, тереть глаза, прикасаться к подбородку рядом со ртом — есть множество способов заразиться, — говорит профессор медицины Нэнси Элдер из Университета здоровья и науки в Портленде. —

Все трогают лицо, и эту привычку трудно побороть».

Говоря о том, как защититься от болезней, врачи обычно советуют почаще мыть руки. Но перестать трогать лицо не менее важно, отмечают специалисты.

«Национальная служба здравоохранения Великобритании и Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют что-то вроде «избегайте прикасаться к вашим глазам, носу и рту», — поясняет врач Уильям Сойер. — Это должно звучать так: не трогайте их вообще! Если вы не прикасаетесь к слизистым оболочкам лица, то вероятность того, что вы снова заразитесь вирусной респираторной инфекцией, ниже».

Даже если вы не вступаете в непосредственный контакт с инфицированным человеком, он может, скажем, чихнуть в лифте или оставить возбудители инфекции на кнопках. Те, кто коснется этих кнопок или поверхностей лифта после него, а затем потрогает слизистые оболочки, значительно повышают риск заразиться.

«Глаза, нос, рот — это ворота для COVID-19 или возбудителя атипичной пневмонии,

— отмечает профессор эпидемиологии Мэри-Луиз Маклаус. — Я была на конференции, наблюдала за людьми, и всего за две минуты насчитала дюжину прикосновений к слизистым оболочкам. Это очень распространенное явление».

Ранее Маклаус с коллегами изучала записи из аудитории, где на лекции находились студенты-медики. В среднем каждый из них в течение часа прикасался к лицу 23 раза, и половина прикосновений была к Т-зоне — области глаз, носа и рта. Схожие результаты были и у других исследователей — наблюдения за студентами и офисными работниками показали тревожно большое число прикосновений к лицу.

Судя по тому, что известно о китайском вирусе COVID-19, он ведет себя примерно так же, как и другие коронавирусы. В идеальных условиях они способны выживать на поверхностях до девяти дней. Хотя в реальности уже через несколько часов риск заражения заметно падает, за это время к зараженной поверхности, а затем к своим слизистым может прикоснуться достаточно большое число людей.

Быстрее всего вирусы погибают на салфетках и ткани. Дольше всего они сохраняются на непористых поверхностях из металла и пластмассы, в том числе — на дверных ручках, перилах, прилавках. Частое мытье рук снижает риск заражения, но каждое прикосновение к поверхностям может привести к тому, что вирус снова окажется на руках и попадет в организм.

Однако перестать трогать лицо не так просто.

Многие люди сознаются, что, как только они начинают думать об этом, у них сразу начинает чесаться нос или подергиваться глаз. Исследования показывают, что люди и другие приматы (гориллы, орангутаны, шимпанзе) часто прикасаются к лицу и даже не отдают себе в этом отчет. Большинство же других животных касается морды только при груминге или чтобы согнать насекомых. Изучение электрической активности мозга показало, что прикосновения к лицу — один из способов снять стресс и контролировать свои эмоции.

Раз уж перестать трогать свое лицо так сложно, специалисты дают несколько советов, как снизить риски. Так, при необходимости почесать глаза или нос лучше использовать салфетку. Кроме того, исследования показывают, что ношение макияжа снижает число прикосновений к лицу. Также можно попробовать понять, почему лицо хочется потрогать — возможно, дело в сухости кожи или глаз. В таких случаях помогут увлажняющие средства.

Защитить глаза помогут очки. Также можно носить перчатки — в них касаться слизистых будет сложнее, кроме того, на ткани вирусы гибнут быстрее, чем на коже.

Поверхности вокруг себя (рабочий стол, телефоны и т. п.) по возможности стоит протирать антисептиком. Пренебрегать частым мытьем рук и использованием антисептических средств для них тоже не следует.