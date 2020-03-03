«Земля дрожит»: как англичане по ошибке разбомбили Гаагу

В середине 1944 года немцы перенесли стартовые позиции баллистической ракеты дальнего действия Фау-2 в Голландию, откуда 8 сентября предприняли обстрел Лондона. Он длился до 27 марта 1945 года. За этот период 1115 ракет достигли английской территории, причем 517 упали в пределах административных границ британской столицы.

Реклама

С первых дней появления ракет англичанам стало ясно, что по данным радиолокационных станций, звукометрических и светометрических постов определить место запуска с точностью, необходимой для указания целей летчикам, невозможно. В лучшем случае ошибки в определении местоположения стартовой площадки составляли два километра. При этом в основном вычисления оказывались неверными.

Были приняты меры с целью получения сведений о стартовых площадках через людей из голландского движения Сопротивления.

Их сообщения сопоставлялись с данными, добытыми техническими средствами разведки и визуальным наблюдением экипажей самолетов английских и американских ВВС. На основании полученных сведений делались выводы о местоположении позиций ракет.

Ориентируясь на них, авиация союзников совершила большое количество вылетов. Она бомбила и обстреливала различные цели, включая автомобильный и железнодорожный транспорт, заводы, производившие ракеты и жидкий кислород, различные подозрительные сооружения. В феврале 1945 года боевые самолеты англичан совершили 933 вылета и сбросили 192 тонны бомб на стартовые позиции Фау-2 в районе Гааги. По донесениям немецких командиров, в результате воздушных атак ракетные части нацистов потеряли 51 человек убитыми и 117 ранеными, а также 58 грузовиков, 11 кислородных заправщиков и 48 ракет. Удары с воздуха были единственным средством борьбы с баллистическими ракетами Фау-2.

Как отмечается в книге журналиста-международника Александра Алябьева «Хроника воздушной войны: стратегия и тактика. 1939-1945», зачастую бомбы Королевских военно-воздушных сил (RAF) поражали гражданские объекты:

«Мобильные стартовые площадки ракет дальнего радиуса действия находились на ипподроме Гааги.

Налеты на хорошо замаскированные стартовые позиции Фау-2 проводились методом ковровых бомбардировок, что вместо ракетных позиций разрушало находящиеся рядом жилые дома. Британскому правительству довольно скоро стало ясно, что без операции сухопутных войск в районах пусков проблему не решить».

3 марта 1945 года просчеты английских летчиков привели к трагедии. Королевские ВВС ошибочно атаковали жилой район Безуиденхут. Их целью являлся лесопарк Хаагсе Бос в соседнем районе, который использовался немцами для запуска ракет Фау-1 и Фау-2. Однако из-за неправильного чтения карты, пасмурной погоды и неточных поправок на ветер бомбы упали на жилые дома. Это привело к гибели 511 мирных жителей. Попавшая под удар зона в то время была более населенной, чем обычно, из-за большого количества эвакуированных сюда голландцев. Десятки тысяч человек остались без крыши над головой и вынужденно расселились во временных жилищах.

Ранним утром бомбардировщики B-25 Mitchell и Douglas Boston вылетели с авиабаз Мельсбрук около Брюсселя и Витри на севере Франции. Между 8 и 9 часами они сбросили на Безуиденхут 67 т бомб, причинив району значительный урон.

Согласно историкам, в Гааге в тот момент почти не было машин для тушения огня и пожарных. Технику конфисковали для собственных нужд немцы, люди либо были задействованы на принудительных работах в промышленности Третьего рейха, либо же скрывались от оккупантов. Как следствие, с возникшим после бомбежки пожаром оказалось практически некому бороться. Дополнительным препятствием для немногих прибывших на место ЧП спасателей стал разрыв водопроводных труб.

Англичане довольно быстро осознали уровень нанесенного ущерба. В качестве извинений они разбросали над Гаагой листовки с соответствующим заявлением.

О последствии пожаров писала газета Trouw, нелегально печатавшаяся членами Сопротивления.

«Мы видели столб дыма, движущийся к югу. На нас, жителей прифронтового города, который непрерывно бомбили в течение более чем десяти дней, обрушилось тяжелое испытание. Мы слышали свист от падающих на Безуиденхут бомб. Некоторые упали всего в сотнях метрах от нас, принеся смерть и страдания. В то же время мы видели полыхающие установки Фау-2. Раньше было страшно смотреть, как эти монстры взлетали среди ночи между домами, освещая небо. Догорают здания, город задыхается от дыма, мужчины таскают по улицам мебель, чтобы спасти хоть что-то из своего имущества. Большое горе, великое бедствие», — отмечало издание.

Много людей погибли в пожарах, которые охватили большую территорию из-за сильного западного ветра. В руины превратились магазины, предприятия, школы и церкви. Выжившие бежали в Ворбург и Бинкхорст.

«Земля дрожит. Здания и целые блоки рушатся словно карточные домики. Другие начинают гореть и скоро сгорят дотла», — сообщала газета De Telegraaf.

В Гааге почти не было оборудованных бомбоубежищ. После первых ударов с воздуха люди выбежали на улицы и были поражены второй бомбовой волной. Пресса негодовала из-за неправильного выбора англичанами цели для поражения, поскольку установки Фау-2 находились примерно в 1 км от эпицентра разрушений.