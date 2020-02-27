«Все перебиты»: как русские разгромили немцев в Польше

В феврале и марте 1915 года у Прасныша на территории Царства Польского развернулось крупное сражение Первой мировой войны между войсками Российской и Германской империй. Праснышская операция завершилась в пользу русских. Победа, однако, далась им ценой больших потерь. Из-за общей неудачи кампании на Северо-Западном фронте события у Прасныша не слишком известны. Хотя для того времени это, безусловно, был серьезный успех Русской императорской армии.

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Участник войны в звании генерала, впоследствии крупный военный историк Андрей Зайончковский в своем фундаментальном труде «Мировая война. 1914-1918 гг.» писал, что на Северо-Западном фронте «германцы с середины февраля усиливались и проявляли большую активность с целью прорыва русского расположения и захвата Варшавы с востока. Против русских 12-й и 1-й армий на Нижнем Нареве действовала германская армейская группа Макса фон Гальвица».

Она включала 8-ю и 12-ю армии или четыре корпуса и две кавалерийские дивизии. В свою очередь, подразделения 1-й армии под командованием генерала Александра Литвинова и 12-й армии под командованием генерала Павла Плеве распределялись по трем направлениям. Общее руководство русским Северо-Западным фронтом осуществлял генерал Николай Рузский.

Под давлением Антанты главное командование Русской императорской армии поставило перед войсками задачу овладеть Восточной Пруссией. Немцам были известны эти планы. Пользуясь преимуществом в коммуникациях, они намеревались опередить противника и нанести контрудар с целью глубокого охвата русского фронта с обоих флангов — с севера и со стороны Карпатских гор. Праснышская операция стала северным участком германских «клещей».

В феврале 1915 года немцы начали наступательную операцию против 10-й русской армии Фаддея Сиверса.

Их усилия сорвали готовившийся Ставкой великого князя Николая Николаевича удар в Восточную Пруссию. 10-я армия была оттеснена из района боевых действий. В Августовских лесах немцы окружили и пленили военнослужащих 20-го корпуса. В связи с создавшейся обстановкой Праснышская операция приобрела особенное значение. От ее результатов напрямую зависел дальнейших ход событий на Северо-Западном фронте.

«Потеряв дух после катастрофы с 20-м корпусом, Ставка уже не помышляла больше о походе на Берлин, и задачей Северо-Западному фронту ставила лишь оттеснить немцев за линию государственной границы», — подчеркивал в своем труде «История Русской армии» военный историк-эмигрант, участник Белого движения Антон Керсновский.

В то время, когда 10-я русская армия вела неравный бой с превосходящими силами 8-й и 10-й германских армий, на линии рек Нижний Бобр и Нарев заканчивалось сосредоточение и развертывание вновь сформированной 12-й и перебрасываемой с левого берега Вислы 1-й русских армий, уточняется в «Истории Первой мировой войны. 1914-1918 гг.» Алексея Агеева. Согласно оперативному плану командования Северо-Западного фронта, они составляли основную ударную группу для наступления в Восточную Пруссию, имея в своем составе восемь армейских корпусов.

Пытаясь создать угрозу Варшаве с востока, немцы направили свои усилия на захват Прасныша — небольшого города в 100 км к северу от польской столицы. На протяжении 11 дней его оборонял от целого корпуса сводный полк полковника Алексея Барыбина. Современники отмечали героизм, проявленный защитниками Прасныша. Большинство русских военных, расстреляв все патроны, были уничтожены в рукопашном бою со значительно превосходящими силами рейхсхеера.

Согласно Керсновскому,

«когда немцы ворвались в Прасныш, полковник Барыбин и офицеры его штаба атаковали их в штыки и все были перебиты или ранены».

По легенде, потрясенные мужеством Барыбина немцы вернули ему шашку и взяли под козырек.

«Их жертва оказалась не напрасной: наступление 8-й германской армии было сорвано, а наша 12-я армия генерала Плеве смогла сосредоточиться и перешла в наступление», — констатировал Керсновский.

Перелом на Праснышском направлении произошел после того, как на подмогу русским войскам из резерва подошли 1-й и 2-й Сибирские корпуса, которыми командовали, соответственно, генерал Михаил Плешков и генерал Аркадий Сычевский. Численное превосходство перешло к русским.

25 февраля свежие корпуса начали наступление. Немцы владели Праснышем всего три дня. 27 февраля энергичным ударом сибиряков они были отброшены, потеряв до 10 тыс. человек только пленными, говорится в книге Агеева. В 10 часов утра 4-я Сибирская дивизия 2-го корпуса атакой с севера, востока и юга ворвалась в город и захватила богатые трофеи, а в 15:30 части 1-й Сибирской дивизии 1-го корпуса присоединились к ним на восточной окраине. К 19 часам Прасныш был полностью освобожден от противника.

Одновременно 10-я армия очистила от немцев Августовские леса, понеся в тяжелых боях у Гродно большие потери.

«Лишь во второй половине марта после вторичного разгрома германских частей под Праснышем начался их отход к границам Восточной Пруссии. Немцы закрепились, перейдя к обороне на заранее подготовленных позициях. Попытки русских армий прорвать оборону противника успеха не имели. К концу марта Праснышская операция закончилась. В результате войска Северо-Западного фронта отбросили германцев на Среднем Немане и реках Нижний Бобр и Нарев. Общим итогом зимних операций на правом крыле стратегического фронта явился срыв замыслов германского командования по охвату русских армий с севера. Но не был выполнен и план русской Ставки по овладению Восточной Пруссией», — резюмировал в своей работе советский историк Агеев.

А генерал Зайончковский фокусировал внимание на том, что если «германцы не смогли развить крупный тактический успех, то русские понесли чувствительные потери людьми и материальной частью».

План немцев уничтожить 10-ю армию Сиверса не удался. Русские восстановили фронт и под Праснышем нанесли врагу весьма болезненное поражение.

«Всего во Втором Праснышском сражении взято в плен 14 тыс. германцев, 42 орудия и 96 пулеметов. До сентябрьского наступления французов в Шампани это число оставалось непревзойденным. Предыдущий рекорд — 12 тыс. пленных и 38 орудий — был установлен на Марне. Один 1-й Сибирский корпус генерала Плешкова взял 10 тыс. пленных.

Общий урон германцев составил в 8-й армии до 50 тыс. человек и в 10-й — до 30 тыс. — всего 80 тыс. человек.

Наши потери были гораздо значительнее благодаря разгрому 10-й армии и доходят до 200 тыс. человек, из коих до 70 тыс. пленными и 280 орудий — артиллерия 20-го корпуса и большая часть артиллерии 3-го армейского корпуса. Нами потеряно два знамени и взято два», — подытоживал Керсновский.

По мнению Зайончковского, «больше всех оказались в выигрыше французы и англичане, так как отвлечение на Восточный фронт четырех германских корпусов явилось крайне благоприятным фактором для Антанты. Подготовлявшийся против нее удар был отведен на русскую сторону. Англичане получили время для работ по дальнейшему развитию своих вооруженных сил, а французы могли заняться накоплением крупных артиллерийских запасов для будущих операций».