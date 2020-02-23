«Не верю в науку»: плоскоземельщик разбился на ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете. Он разбился ао время съемок передачи для канала Science Channel, сообщается на странице канала в Twitter.

«Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк трагически погиб сегодня при попытке запустить самодельную ракету, — говорится в сообщении.

— Он всегда мечтал осуществить этот запуск, и команда Science Channel была рядом, чтобы запечатлеть его путешествие».

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22 февраля Хьюз планировал подняться на высоту 1500 м в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния. Зрители засняли его смертельное падение.

У летательного аппарата неправильно сработал посадочный парашют.

Система самостоятельно отделилась без человека, и летательный аппарат на полной скорости врезался в землю.

64-летний Хьюз на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землей, чтобы доказать, что она плоская. По мнению Хьюза, Земля на самом деле плоская, астронавты — проплаченные актеры, а существующие снимки Земли — монтаж.

Хьюз обладал определенными навыками создания ракет. В 2014 году он сконструировал свою первую пилотируемую ракету, на которой смог пролететь около 400 м.

О планах Хьюза стало известно в 2017 году. Годом позже он совершил первый полет.

На ракете он собирался подняться в небеса над пустыней Мохаве в США со скоростью до 800 км/ч (как у пассажирского самолета), а на высоте примерно в 500 м ракета должна была выпустить два парашюта и опуститься на землю.

Полет Хьюза спонсировали единомышленники — «исследовательская» группа Research Flat Earth. Постройка ракеты обошлась в $20 тыс.

«Верю ли я, что Земля имеет форму тарелки для фризби? Да, я в это верю, — говорил он. — Знаю ли я это наверняка? Нет. И поэтому я собираюсь отправиться в космос».

«Я не верю в науку, — заявлял Хьюз. — Я разбираюсь в аэродинамике, и динамике жидкостей, и в движении сквозь воздух, в размере ракетных сопел и тяге. Но это не наука, это просто формула. Нет разницы между наукой и выдумкой».

Для первого полета Хьюз соорудил рампу на базе передвижного дома и запустил ракету на частной территории. Филантроп и владелец сети ресторанов в Южной Калифорнии Альберт Окура выкупил территорию Амбой в Калифорнии, в пустыне Мохаве, в 2005 году за $435 тыс. Он разрешил Хьюзу запустить ракету. Запуск мог и не состояться — из-за сильного ветра ракета теряла пар. Однако Хьюз все же рискнул.

Бело-зеленая ракета с надписью «ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ» поднялась на высоту 572 метра над пустыней Мохаве, а затем пошла на снижение со скоростью 560 км/ч. Хьюз выпустил два парашюта, чтобы смягчить посадку, но все равно пострадал при приземлении.

«Я устал от людей, которые говорят, что я струсил и не построил ракету. Я устал от всего этого. Я собрался с духом и запустил ракету, — рассказывал он. — Рад ли я, что сделал это? Да, наверное. Я пойму это утром. Я не смогу встать с постели. По крайней мере, я могу пойти сегодня вечером домой, поужинать и повидаться со своими кошками».

Сам Окура тоже присутствовал при запуске. По его словам, полет занял 3-4 минуты.

«Майк назвал нас «Ракетным городом», — отметил Окура. — Это потрясающе».

«Эта штука может убить вас десятью разными способами, — признался Хьюз. — Она убьет вас за мгновение».

У него была целая съемочная группа, которая фиксировала его деятельность.

«Моя история просто невероятная, — говорил он. — Ракета в гараже, старый парень, плоская Земля. Она сводит всех с ума, люди расспрашивают об этом».

Также Хьюз мечтал баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

«Это не шутка, — говорил он. — Я хочу это сделать».

В 2017 году Хьюзу не удалось получить разрешение на полет. Старт его ракеты, на которой он собирался подняться на высоту 600 метров, был запланирован на ноябрь. По словам Хьюза, Бюро по управлению государственными и общественными землями США не дало разрешение на старт ракеты с общественной территории, хотя год назад дало ему устное разрешение.

«Так всегда происходит, когда имеешь дело с любым государственным агентством», — сказал Хьюз. Впрочем, в местном филиале этой организации отметили, что Хьюз к ним не обращался.