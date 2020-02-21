«Ему плохо не будет»: замминистра здравоохранения лишают степени

Диссертационный совет при Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ предложил лишить степени доктора медицинских наук замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого за «нелегитимное заимствование», сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора института Владимир Стародубов.

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«Было заседание диссертационного совета, где рассматривался этот вопрос.

Да, наш диссовет порекомендовал министерству лишить Краевого диссертации доктора наук.

Дальше будет экспертный совет ВАК профильный рассматривать и выносить дело на президиум», — сказал он. Затем, по словам Стародубова, президиум будет принимать решение, согласиться с диссоветом или нет.

«Дальше уже Минобрнауки будет издавать приказ, если оно согласится с решением ВАК. Может и не согласиться. Это займет месяца полтора, минимум два, потому что экспертный совет, президиум — длительный процесс», — добавил он, отметив, что причиной, из-за которой было вынесено такое предложение, послужило «нелегитимное заимствование» в работе Краевого.

Сергей Краевой окончил Военно-медицинскую Ордена Ленина Краснознаменную академию им. С.М. Кирова, до прихода в Минздрав с 2006-го по 2013 год возглавлял департамент здравоохранения ОАО «РЖД». Докторскую диссертацию он защитил во Всероссийском НИИ железнодорожной гигиены за год до назначения заместителем министра здравоохранения в 2013 году. Тема работы «Совершенствование системы мероприятий по снижению медицинских потерь на железнодорожном транспорте на современном этапе».

Должность заместителя министра здравоохранения Краевой получил в 2013 году.

Текст диссертации Краевого, согласно результатам анализа сообщества «Диссернет», в большой степени заимствован из трех диссертаций 2005-2006 годов. Одна из них посвящена Западно-Сибирской железной дороге, которая в диссертации Краевого заменена на Московскую железную дорогу. Заимствованы оказались в том числе и результаты исследований.

«Диссовет рассмотрел нашу жалобу и счел, что она обоснована и Краевого следует лишить степени,

— рассказал «Газете.Ru» член «Диссернета», вице-президент Общества специалистов доказательной медицины профессор Василий Власов. — Но решение о лишении принадлежит ВАК. Это небыстрый процесс, в этом квартале вопрос вряд ли уже рассмотрят».

Так или иначе, в итоге Краевого степени все же лишат, считает Власов.

«Думаю, в известной степени рассмотрение его диссертации облегчалось во-первых тем, что он теряет свой бюрократический вес, а во-вторых тем, что в диссовете есть люди, и их довольно много, которые свои диссертации писали сами и считают себя специалистами. А тут диссертация, которая чуть ли не целиком списана, в ней глупости всякие — стоят ссылки на государственную статистику, а в статистике написано совсем другое, — рассказывает он. — Вес Краевому придавала его бюрократическая должность, и, судя по всему, в ближайшее время он ее лишится.

И, думаю, диссовет учитывал это, принимая свое сегодняшнее решение».

Впрочем, вряд ли потеря степени сыграет серьезную роль в жизни Краевого. «Он достаточно обеспеченный человек. Если он и не получит другой привлекательной должности, ему плохо не будет», — говорит Власов.

В декабре 2019 года без степени остался генерал РВСН Алексей Коннов. Участники «Диссернета» выяснили, что почти вся диссертация генерала –

просто компиляция многостраничных кусков текста из работ других авторов.

Вопросом о лишении Коннова степени занимался тот же диссовет МГТУ имени Баумана, в котором он защищал диссертацию.

Пересмотр защиты генерала едва не начался со скандала. За неделю до заседания в МГТУ имени Баумана заявили о недопуске журналистов на предстоящее мероприятие несмотря на то, что согласно приказу Министерства образования и науки диссертационные советы работают «в режиме гласности». В ответ на это Минобрнауки пригрозило расформировать диссовет, если заседание пройдет в закрытом режиме. В итоге представителей СМИ все-таки допустили на заседание.

Члены диссовета почти единогласно проголосовали за лишение Коннова степени, воздержались четыре человека. Окончательное решение о лишении генерала Коннова степени должны утвердить ВАК и министр науки и высшего образования.