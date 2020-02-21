Хуже Афганистана и Ливии: как живется детям в России

ВОЗ и ЮНИСЕФ подготовили доклад, посвященный качеству жизни детей в странах мира. Россия оказалась на 79 месте, уступив Ливии и Уругваю. Доклад был опубликован в журнале The Lancet.

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За последние десятилетия повысилась выживаемость детей, они стали лучше питаться, чаще получать образование. Однако социальное неравенство, миграция населения, экологические изменения сегодня ставят под угрозу здоровье и будущее детей всего мира, отмечают исследователи.

Специально для отчета был разработан термин «индекс процветания». Для того, чтобы понять, действительно ли дети в разных странах мира «процветают» или просто выживают, исследователи проанализировали ряд параметров. Они обратили внимание на репродуктивную свободу, выживаемость матерей и детей, доступ к базовой медицинской помощи, образованию и питанию, количество нищих и защиту от насилия.

В списке из 180 стран первые строчки заняли Норвегия, Южная Корея и Нидерланды. За ними последовали Франция, Ирландия, Дания. Хуже всего дела обстоят в ЦАР, Чаде и Сомали. Нижние позиции рейтинга, в целом, оказались представлены африканскими странами.

Россия в этом списке заняла лишь 79 место, оказавшись между государством Палестина и Румынией, уступив Азербайджану, Ливии, Афганистану и даже Уругваю. Белоруссия вырвалась на 35 место, Украина же оказалась на 91. США досталось 39 место.

Также исследователи обратили внимание на выбросы CO 2 в атмосферу, оценив их количество к 2030 году. Первое место по объему выбросов с большим отрывом получил Катар, также эта проблема выражена в государстве Триндад и Тобаго, Кувейте, ОАЭ. Наиболее «экологичными» в этом плане оказались Бурунди, Чад и Сомали. И Россия, и США оказались среди стран с наиболее высокими объемами выбросов. В целом, чем более экономически развитой была страна и чем лучшие условия в ней создавались для детей, тем больше вреда она наносила атмосфере.

Кроме того, исследователей обеспокоило, что дети часто становятся целевой аудиторией рекламы вредных продуктов — фастфуда, сладких напитков. Также во многих странах они регулярно сталкиваются с рекламой алкоголя и сигарет, что способствует росту потребления этой продукции среди молодежи. Все это приводит к проблемам со здоровьем, от ожирения до табачной зависимости. Как отмечают авторы доклада, половина детей 5-6 лет в России способна узнать как минимум один логотип табачного бренда, и это один из самых низких результатов — в Китае количество таких детей доходит до 86%.

Вердикт доктора Стефана Петерсона, начальник управления здравоохранения ЮНИСЕФ, оказался неутешительным.

«Ни одна страна не подходит для благополучия детей сегодня или в будущем, — сказал он. — Я надеялся, что хотя бы некоторые страны создают правильные условия для сегодняшних детей и тех, которые появятся в будущем. Но я увидел, что ни одна из них с этим не справилась, и это меня удивило».

Вложения в здоровье, образование и развитие детей имеют очевидные преимущества для будущего развития общества. Однако правительства многих стран до сих пор не считают эти области приоритетными и не рассматривают их как основу для будущих социальных улучшений, подчеркивают авторы. Даже в богатых странах хватает детей, которые голодают или живут в нищете. Потенциал детей с отклонениями в развитии игнорируется, что ограничивает их вклад в развитие общества. Зачастую у детей нет возможности получить даже основные образовательные услуги или медицинскую помощь.

«Как хорошее материнское здоровье и питание в перинатальном периоде закладывают основу для будущего здоровья ребенка, так навыки обучения и общения, которые мы приобретаем в юности, дают основу для последующего развития и поддерживают сильную национальную политику и экономику», — пишут авторы.

Они подчеркивают, что инвестиции в будущее детей не должны ограничиваться здравоохранением и образованием. Жилищное хозяйство, транспорт, энергетика — множество областей связаны с благополучием будущих поколений.

Доступное жилье, безопасные продукты, чистая энергия, справедливая политика социального обеспечения важны не меньше, чем доступ к образованию и медицине.

«Мы больше не можем рассматривать здоровье детей и их благополучие как сферу компетенции медработников. Иммунизация, антибиотики, дородовое наблюдение и родоразрешение, качественное здравоохранение, безусловно, необходимы, но нам также нужно уделить внимание и другим областям, таким как развитие ребенка в ранние годы, здоровье подростков, вопросы инвалидности. Мы должны реагировать на экологические и другие угрозы, которые могут повлиять на будущее детей на этой планете. нам необходим целостный подход к ребенку как к человеку до 18 лет, чье будущее находится в центре внимания человечества», — отмечается в докладе.

«Отчет показывает: те, кто принимает решения в этом мире, часто не справляются с проблемами детей и молодежи — не могут защитить их здоровье, не могут защитить их права, не могут защитить их планету, — говорит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. — Он должен стать сигналом тревоги, сподвигнуть страны инвестировать в здоровье и развитие детей, гарантировать, что их голоса услышат, и строить подходящее для них будущее».