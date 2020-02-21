21 пуля в Малкольма Икса: как убили врага правящей элиты США

В своей «Автобиографии» Малкольм охарактеризовал первые 12 лет своей жизни словом «кошмар». Еще когда его мать была беременна им, на их дом в Омахе в начале 1925 года напали куклусклановцы. Его отец Эрл Литтл был гарвеистом (участником национально-освободительного движения за права чернокожих) и проповедником. Когда Малкольму было четыре года, их новый дом в штате Мичиган сожгли расисты из общества «Черного легиона».

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«Хотя отец Малкольма был христианским священником, христианство как таковое не играло большой роли в жизни его семьи. В своих проповедях Эрл истолковывал библейские образы в духе гарвеизма, к примеру, «сады Эдема» – как Африку, «встречу с Господом» – как обретение неграми силы и достоинства», — отмечается в книге Евгения Рогова «Малкольм Икс. Взгляд из русского гетто».

Между супругами Литтл постоянно происходили драки, провоцировавшие и жестокое обращение с детьми. В конце концов, отец Малкольма был сбит трамваем. Трагедию, как утверждала его жена, подстроили белые расисты. Сама Луиза Литтл вскоре попала в психиатрическую больницу. Малкольм и остальные дети оказались в приюте. В школе он оказался единственным небелым ребенком в классе. Учился он хорошо, особенно ему нравились английский язык и история.

Но учитель истории в его присутствии неоднократно отпускал язвительные шутки про негров. Он не скрывал своего расизма и пренебрежения.

А учитель английского языка прилюдно рассмеялся над подростком, когда тот сказал, что хочет стать юристом. Как подчеркнул преподаватель, чернокожие молодые люди могли в то время рассчитывать лишь на работу плотника.

Малкольм хорошо учился, однако означенные инциденты существенно снизили его интерес. Он попал в компанию хулиганов, которые пристрастили его к курению марихуаны, пьянству и азартным играм. Чтобы избежать призыва в армию после вступления США во Вторую мировую войну, Малкольм устроился работать официантом на поезде дальнего следования. Так он впервые попал в нью-йоркский Гарлем, где поначалу примкнул к криминальному миру.

В конце 1945 года вместе с подельниками он осуществил серию краж состоятельных белых семей, был арестован и приговорен к 10-летнему тюремному сроку. За решеткой юноша познакомился с Джоном Бембри, признав его «первым черным человеком, слова которого вызывали всеобщее уважение». Кроме того, Малкольм начал переписываться с лидером «Нации ислама» Элайджой Мухаммадом, отрекся от своей прошлой жизни, принял ислам и вступил в эту организацию.

Объявив о нежелании носить фамилию Литтл, которую его предки получили от своих хозяев-рабовладельцев, заключенный стал подписываться как Малкольм Икс.

С этого момента, как подчеркивают авторы научной статьи «Малкольм Икс как выразитель новых тенденций в афроамериканской политической культуре США 1950-1960-х гг.» Олег Бодров и Рамиль Ахметшин, можно отсчитывать начало процесса формирования личности, «ставшей величайшим оратором и выразителем культурных и политических интересов афроамериканцев в переломный момент американской истории».

Выйдя на свободу в 1952 году, Малкольм Икс превратился в проповедника националистического афроамериканского культа «черных мусульман», одного из крупнейших ораторов и политических деятелей Америки. Его радикальные речи и идеи превратили его в самого опасного внутреннего врага США.

«Малкольм Икс – яркий революционный борец афроамериканского национально-освободительного движения 60-х годов XX столетия. Он явился центральной фигурой морально-идейного строительства афроамериканской нации. Малкольм Икс стремился к преобразованию аморфной, забитой, бесправной и безликой массы «негров» Америки в полноценный, гордый и самодостаточный народ. Прежде всего, он – религиозный деятель, причем, в отличие от преподобного Мартина Лютера Кинга, он – мусульманский религиозный деятель», — писал в своей книге Рогов.

Малкольм Икс не поддерживал более умеренных представителей Движения за гражданские права чернокожих, выступая за более радикальные и действенные методы. Например, он предлагал проект по полному отделению афроамериканцев от белых жителей США с образованием собственного государства на территории южных штатов. По мнению оратора, только так американские политические элиты могли загладить вину за столетия эксплуатации чернокожих.

По отношению к сторонникам Мартина Лютера Кинга радикал был настроен очень критично, называя их «марионетками» белой элиты, а его самого считал «болваном».

Они увиделись лишь однажды, причем встреча продолжалась ровно столько, сколько потребовалось фотографам для снимка. Зато у Малкольма Икса сложились неплохие отношения с Фиделем Кастро, который приглашал его на Кубу. Борец за права чернокожих встречался с президентом Египта Гамалем Абделем Насером, главой Гвинеи Ахмедом Секу Туре, представителем Замбийского африканского национального конгресса Кеннетом Каундой. Публицисты и литераторы, симпатизировавшие деятельности Малкольма Икса, сравнивали его с Эрнесто Че Геварой.

«Очень резонансными стали комментарии Малкольма Икса 1 декабря 1963 года по поводу убийства Джона Кеннеди. Он ответил так: «Цыплята вернулись домой к петуху». Газета The New York Times сообщила, что в продолжение своей мысли Икс вспомнил об убийствах лидера Конго Патриса Лумумбы, гражданского активиста Медгара Эверса и взрыве церкви в Бирмингеме, штат Алабама, унесшем жизни четырех афроамериканских девочек. Публикация заметки вызвала протест у широких слоев американского общества. «Нация ислама» выразила соболезнования семье Кеннеди. Элайджа Мухаммад призвал своих служителей не давать комментариев по поводу убийства президента, а Малкольма Икса он отстранил от общения с публикой на 90 дней», — писали Бодров и Ахметшин.

На протяжении 12 лет Малкольм Икс являлся рупором «Нации ислама», однако в 1964 году покинул организацию и, как отмечается в книге Ричарда Вайнена «Долгий '68: радикальный протест и его враги», начал гораздо прохладнее, чем прежде, относиться к идее расового сепаратизма, которую поддерживал в прошлом. Продолжая исповедовать ислам, Малкольм Икс стремился отстраниться от учения «Нации ислама», которое, по его мнению, накалило обстановку в обществе.

В его планы входило создание черной националистической организации для повышения политической грамотности чернокожего населения США.

В мае 1964 года после паломничества в Мекку Малкольм Икс во второй раз посетил Африку, выступив в более чем 10 странах. Насер, а также руководители Ганы и Алжира Кваме Нкрума и Ахмед бен Белла хотели видеть его в своих правительствах. В Нигерии представители мусульманской ассоциации студентов назвали Малкольма Икса «сыном, вернувшимся домой».

На протяжении всего 1964 года проповедник получал угрозы от представителей «Нации ислама». Вскоре после возвращения в США, во время выступления перед Организацией афроамериканского единства в танцевальном зале «Одюбон» на Манхэттене 21 февраля 1965 года, Икс был убит одним из членов организации.

Когда он готовился к речи, в зале раздался крик «Ниггер! Убери руку от моего кармана!» Пока Малкольм и его телохранители пытались успокоить взволновавшуюся аудиторию, мужчина, сидевший в первом ряду, бросился вперед и выстрелил Иксу в грудь из двуствольного обреза. Еще двое мужчин несколько раз выстрелили в Малкольма из ручного полуавтоматического оружия. В 15.30, вскоре после того, как Икс был доставлен в Колумбийскую пресвитерианскую больницу, врачи зарегистрировали его смерть. В отчете о вскрытии указывалось, что в теле Икса было обнаружено 21 огнестрельное ранение. Выстрелы попали в грудь, левое плечо и конечности.

Один из убийц, член «Нации ислама» Томас Хэйган был схвачен и избит толпой за несколько минут до прибытия полиции. Свидетели опознали двух других нападавших, Нормана Батлера и Томаса Джонсона, которые также являлись активистами организации.

В течение нескольких дней вопрос об ответственности за преступление служил предметом споров. 23 февраля лидер Конгресса расового равенства Джеймс Фарвер заявил, что в убийстве Малкольма Икса виновны местные наркодилеры, а не «Нация ислама». Другие, отмечая слабость полицейской защиты, свободное проникновение убийц в зал и провал в обеспечении сохранности места преступления, обвиняли в произошедшем городскую полицию, ФБР или ЦРУ.

В 2010 году 69-летнего Хэйгана – единственного, кто сознался в нападении на Малкольма Икса, — освободили из тюрьмы досрочно.

За годы своего пребывания в неволе он неоднократно раскаивался в содеянном. По словам Хэйгана, в подготовке покушения участвовали еще двое, однако это были совсем не те люди, которых арестовала и обвинила в убийстве полиция. Двое мужчин, осужденных по делу, настаивали на своей невиновности и были освобождены условно-досрочно в начале 1980-х годов.

«На гражданскую панихиду по Малкольму Иксу, которая проходила с 23 по 26 февраля в похоронном доме Гарлемского союза, пришли от 14 до 30 тыс. скорбящих, — говорится в материале Бодрова и Ахметшина. – Его убийство прокомментировали разные люди, придерживавшиеся противоположных воззрений. Малкольм Икс стал кумиром многих радикальных бойцов за права чернокожего населения США в конце шестидесятых годов XX века и оставался таковым в последующие годы. Благодаря своей ораторской риторике он представлял явную угрозу правящим элитам США, а его действия имели важный политический характер».