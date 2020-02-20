Глодали кости: в Чехии найдена челюсть протособаки

Группа специалистов под руководством антрополога Питера Унгара из Университета Арканзаса нашла новые свидетельства одомашнивания собак в эпоху палеолита — отметины на зубах, свидетельствующие о том, что те активно глодали кости. У волков, которые добывали себе пропитание охотой и питались плотью животных, таких следов оказалось гораздо меньше. Работа была опубликована в журнале Journal of Archaeological Science.

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На востоке Чешской Республики находится археологический памятник Пршедмости. Раскопки там ведутся с конца XIX века. Среди находок — останки людей, мамонтов, зайцев, предков волков и собак, а также орудия труда эпохи неолита.

Одомашнивание собак — самый ранний пример животноводства и единственный вид одомашнивания, который имел место задолго до появления сельского хозяйства.

Оно произошло около 15-40 тыс. лет назад, но точные сроки и причины до сих пор активно обсуждаются в научных кругах.

Среди существующих ранних свидетельств одомашнивания собак — наскальные рисунки, собачьи следы рядом с человеческими, отметины на костях, оставшиеся от разделки. Хотя первые собаки обычно играли роль помощников на охоте, иногда их ели, а шкуры и кости использовали в быту.

Одомашниванию собак мог способствовать не только человек — возможно, они сами начали искать новую экологическую нишу и произошло «самоодомашнивание». Кроме того, одомашнивание могло иметь множество очагов по всему миру в разное время.

Также не исключается, что расхождение собак и волков произошло не из-за одомашнивания, а еще до него, и в какой-то мере способствовало «дружбе» собаки с человеком. Генетические данные показывают, что общий предок собак разделился с предком волков около 135 тыс. лет назад.

С антропологической точки зрения данные об одомашнивании собак важны для понимания когнитивных способностей и особенностей поведения первых Homo sapiens.

Исследователи сравнили челюсти древних волков и протопсов возрастом около 28,5 тыс. лет, чтобы выяснить, различался ли как-то их пищевое поведение.

Как оказалось, на зубах собак имеются более выраженные следы износа. Это показывает, что они питались твердой пищей, которую необходимо было разгрызать.

На волчьих зубах таких отметин гораздо меньше. Их рацион включал в себя мягкую пищу — плоть животных, как показали более ранние исследования — в основном мамонтов.

close Peter Ungar/University of Arkansas

Такая разница в питании предполагает, что протособаки грызли кости и другие остатки пищи, которые оставляли после себя люди, в то время как волки преимущественно охотились.

Это согласуется с существующими доказательствами одомашнивания собак в те годы.

«Нашей главной целью было проверить, основываясь на состоянии зубов, были ли у собак и волков заметные различия в поведении, — говорит Унгар. — Поверхность зуба — поведенческий индикатор, который может проявляться за многие поколения до того, как изменения станут заметны в популяции. Такой подход имеет большие перспективы в археологических исследованиях, когда надо отличить протособак от волков».

Ранее британские специалисты предположили, что «щенячий взгляд» у собак развился именно в процессе одомашнивания — округленные глаза с приподнятыми бровями повышали шансы получить кусок мяса или еще какой-то приятный бонус. Волки на такую мимику не способны.

«Движение мышц внутренней части брови делает собачьи глаза большими, как у детей. Также выражение морды становится похоже на выражение лица человека, которому грустно», - пояснила эволюционный психолог Бриджит Уоллер.

Взаимный зрительный контакт между собакой и хозяином способствует выбросу окситоцина у тех и других, чего не происходит в случае с волками. При этом у волков практически не развиты те мышцы, которые собаки используют для подъема бровей.

Анатомия мышц меняется крайне медленно, отмечают исследователи, поэтому произошедшие изменения можно считать довольно значительными.

Очевидно, они помогали выстраивать отношения между древними собаками и людьми.

Интересно, что у сибирских хаски, одной из старейших пород, которая ближе к волкам, чем многие другие, не оказалось развитой у собак мышцы, поднимающей внешний угол глаза к уху.