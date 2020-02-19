Рыли могилы, клали цветы: как хоронили неандертальцы

Неандертальцы хоронили мертвецов с особыми ритуалами, считает команда исследователей под руководством специалистов из Кембридского университета. На это указывает новая находка в знаменитой пещере Шанидар в Иракском Курдистане, о которой ученые рассказали в статье в журнале Antiquty.

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В пещере археологи обнаружили хорошо сохранившуюся часть скелета от головы до пояса. В разные периоды в этом же месте были найдены и другие останки неандертальцев, но они плохо сохранились из-за условий окружающей среды. Новая находка оказалась в хорошем состоянии, и исследователям удалось установить ее возраст — около 70 тыс. лет. Скелет получил название Shanidar Z.

Внимание ученых привлекло место, где находились останки.

При захоронении тело поместили в промоину, образовавшуюся от воды и углубленную вручную.

close University of Cambridge

Скелет лежал на спине, его левая рука находилась под головой. Камень рядом с черепом, раздробленным из-за толстого слоя отложений, мог служить своего рода маркером для неандертальцев, которые совершали повторные захоронения тел.

«Новые данные позволяют предположить, что некоторые тела неандертальцев были уложены на дно природного канала, который продолжила вода, текущая по полу пещеры. Впоследствии канал дополнительно углубили.

Это очень серьезный аргумент в пользу того, что неандертальцы захоронили эти останки далеко не случайным образом»,

close University of Cambridge

– говорит один из авторов работы, профессор Грэм Баркер.

Пещера Шанидар известна ученым давно. В 1950-1960-х годах команда исследователей под руководством антрополога Ральфа Солецки обнаружила в ней останки десяти неандертальцев — семи взрослых и троих детей. Их возраст составил около 60 тыс. лет. Позднее в одной из могил исследователи нашли большое количество цветочной пыльцы, которая вряд ли могла попасть туда сама по себе. Также в пыльце оказалось крыло насекомого. Солецки предположил, что неандертальцы хоронили усопших на подстилке из растений или же возлагали цветы на могилу — на их запах, вероятно, и прилетело насекомое.

Позже ученые также установили, что растения, пыльца которых была в могиле, широко распространены в народной медицине. Почему неандертальцы выбрали для захоронения именно эти растения, точно сказать нельзя, но одно было очевидно — здесь имел место какой-то ритуал.

Исследование 2014 года позволило предположить, что пыльцу в могилу каким-то образом занесли пчелы, но не все ученые с этим согласились. Идея о погребальных ритуалах неандертальцев не получила ни достаточных доказательств, ни прямого опровержения.

Солецки долгое время надеялся продолжить раскопки, но доступ к пещере удалось получить лишь недавно. В 2019 году он скончался в возрасте 101 года.

close University of Cambridge

«То, что Ральф Солецки, который прожил долгую жизнь, поддерживал эти новые раскопки и увидел, что памятник возвращается, и возвращается с новыми результатами, — это фантастика, — говорит «Газете.Ru» замдекана исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Владислав Житенев. — Исследование этой находки естественно-научными методами еще продолжается, и тут важны сами археологические результаты. Мы привыкли к тому, что на памятниках среднего и верхнего палеолита погребения встречаются, но не представляют собой могильники, места, где людей так или иначе регулярно хоронили. Если мы посмотрим на стоянку Сунгирь, то увидим там погребальный комплекс, в котором не хоронили с определенной регулярностью.

А тут мы видим, что с небольшой периодичностью людей подзахоранивали».

Вопрос об использовании цветов при захоронении пока что остается открытым, но новая находка, возможно, позволит на него ответить.

«Все надеются, что эта находка поможет лучше разобраться с самим цветочным погребением. И мы сможем точно сказать, существовало ли цветочное погребение как археологический факт, культурный факт, или это какие-то природные процессы. Перед нами археологическая статья с очень осторожными выводами, судя по тому, что в пещере сейчас раскопано, в будущем нас ждут новые данные, которые для нас очень важны», — поясняет Житенев.