«Новая гипотеза»: под Колизеем нашли могилу Ромула

Археологи утверждают, что нашли могилу Ромула

Археологи утверждают, что нашли саркофаг легендарного основателя Рима Ромула, существование которого ставится современными историками под большое сомнение. Директор Колизея Альфонсина Руссо назвала открытие экстраординарным. Показать артефакт общественности и рассказать все подробности обещают уже в пятницу, 21 февраля.

Итальянские археологи обнаружили подземный храм с саркофагом, который, по их мнению, может принадлежать Ромулу — легендарному основателю Рима. Открытие было сделано в зоне Комиция — места на древнеримском форуме, где проходили народные собрания, сообщает Ancient Origins.

Захоронение нашли в нескольких метрах от Лапис Нигер — квадрата из черного мрамора, считающегося единственным сохранившимся до нашего времени объектом Комиция. Саркофаг выполнен из горной породы туф, который использовался при строительстве Капитолийского храма в Риме. Он имеет длину 1,4 метра и находится вблизи древнего алтаря. По предварительным оценкам, гробница относится к VI веку до нашей эры. Впрочем, никаких останков, которые могли бы доказать существование Ромула, найти в саркофаге не удалось. Немаловажно отметить и тот факт, что первый царь Рима — согласно классической версии античной традиции — родился и умер в VIII веке до н. э.

Между тем Wanted in Rome уточняет, что сенсационная находка может иметь отношение не к самому правителю, а к культу Ромула. Подробности ожидаются позднее.

«Это — новая гипотеза, которая связывает саркофаг с культом Ромула. Мы не рассчитываем найти человеческие останки — гроб был помещен туда примерно через четыре века после смерти Ромула как символ памяти этого человека», — приводит слова археологи Патриции Фортини The Telegraph.

Сделать открытие ученым позволило изучение документов, подготовленных итальянским археологом Джокомо Бони в XIX веке.

В одном из своих отчетов он писал, что нашел древний каменный гроб, и даже указал конкретное место. Современные специалисты предполагают, что это было настоящее захоронение Ромула. Однако в то время оно таковым признано не было.

Директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо назвала открытие экстраординарным.

«Форум не перестает приносить новые удивительные сокровища», — сказала она.

Руссо также сообщила, что находка римских археологов будет представлена на пресс-конференции в пятницу, 21 февраля.

Ожидается, что загадочный саркофаг станет еще одной важной исторической достопримечательностью Рима.

Современные ученые сильно сомневаются в реальном существовании братьев Ромула и Рема. Большинство авторов считают Ромула мифологическим персонажем. Кроме того, историки отрицают саму возможность одномоментного основания Рима в середине VIII века до н. э.

Согласно легенде, братья Ромул и Рем родились в результате тайной и противозаконной связи. Однажды Рея Сильвия, давшая обет безбрачия, повстречала бога войны Марса и выносила от него близнецов. Дядя Реи, царь Амулий, разгневался и отдал приказ казнить распутную племянницу, а новорожденных мальчиков бросить в реку Тибр.

Корзину с младенцами прибило к берегу. Там их увидела волчица, которая вскормила мальчиков своим молоком. Повзрослев, близнецы решили основать поселение на Тибре, но никак не могли выбрать точное место. Рем выбирал между Авентином и Капитолием холмами, а Ромул настаивал на Палатинском холме. Братья сели спиной друг к другу и стали ждать знаков свыше. Рем увидел шесть парящих в небе коршунов, а Ромул — двенадцать. Победа была на стороне Ромула.

Существует и вторая версия основания Ромулом Рима: согласно ей, во время спора о том, где должен быть построен город, он убил Рема. Оставшийся в живых брат-близнец запряг в плуг корову с быком и пропахал борозду. Эта борозда называлась померий, и именно она отмечала священную линию городских стен. Сначала Ромул был единственным жителем недавно основанного Рима, однако вскоре он решил пригласить к себе отбросов общества — убийц, беглых рабов, изгнанников. Позднее холм, на котором нашли приют эти люди, получил название Капитолий. На нем возвели храм, где происходили заседания сената и народные собрания.

В первые годы в Риме не хватало женщин, поэтому Ромул решил устроить праздник в честь бога-смотрителя запасов зерна Конса. На праздник приехали сабины (народ италийской группы). В момент, когда все гости были увлечены играми, Ромул подал своим людям знак, и те напали на гостей и захватили их женщин. Во время поднявшейся суматохи Ромул схватил сабинянку Герсилию, которую вскоре взял в жены. Позднее появилось предположение, что свадьба с ритуалом похищения невесты стала римским обычаем именно с того момента.

После смерти Ромула Герсилия пришла к нему на могилу, и в это время с неба спустилась звезда и зажгла ее волосы, в результате чего вдова сама превратилась в звезду и поднялась на небо.

Несмотря на страшные поступки, Ромула почитали в Древнем Риме. Многие связанные с ним объекты, например, пещера Луперкаль, где он и его брат нашли убежище будучи детьми, имели большое значение для города и считались священными местами.

Сейчас Археологический парк Колизея, помимо амфитеатра Флавиев, включает в себя форум и Палатинский холм, дворцово-парковый комплекс «Золотой дом» Нерона и другие значимые памятники Древнего Рима. Археологический парк является одним из самых посещаемых туристических объектов в мире.