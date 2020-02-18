«Новая гипотеза»: под Колизеем нашли могилу Ромула

Итальянские археологи обнаружили подземный храм с саркофагом, который, по их мнению, может принадлежать Ромулу — легендарному основателю Рима. Открытие было сделано в зоне Комиция — места на древнеримском форуме, где проходили народные собрания, сообщает Ancient Origins.

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Захоронение нашли в нескольких метрах от Лапис Нигер — квадрата из черного мрамора, считающегося единственным сохранившимся до нашего времени объектом Комиция. Саркофаг выполнен из горной породы туф, который использовался при строительстве Капитолийского храма в Риме. Он имеет длину 1,4 метра и находится вблизи древнего алтаря. По предварительным оценкам, гробница относится к VI веку до нашей эры. Впрочем, никаких останков, которые могли бы доказать существование Ромула, найти в саркофаге не удалось. Немаловажно отметить и тот факт, что первый царь Рима — согласно классической версии античной традиции — родился и умер в VIII веке до н. э.

Между тем Wanted in Rome уточняет, что сенсационная находка может иметь отношение не к самому правителю, а к культу Ромула. Подробности ожидаются позднее.

«Это — новая гипотеза, которая связывает саркофаг с культом Ромула. Мы не рассчитываем найти человеческие останки — гроб был помещен туда примерно через четыре века после смерти Ромула как символ памяти этого человека», — приводит слова археологи Патриции Фортини The Telegraph.

Сделать открытие ученым позволило изучение документов, подготовленных итальянским археологом Джокомо Бони в XIX веке.

В одном из своих отчетов он писал, что нашел древний каменный гроб, и даже указал конкретное место. Современные специалисты предполагают, что это было настоящее захоронение Ромула. Однако в то время оно таковым признано не было.

Директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо назвала открытие экстраординарным.

«Форум не перестает приносить новые удивительные сокровища», — сказала она.

Руссо также сообщила, что находка римских археологов будет представлена на пресс-конференции в пятницу, 21 февраля.

Ожидается, что загадочный саркофаг станет еще одной важной исторической достопримечательностью Рима.

Современные ученые сильно сомневаются в реальном существовании братьев Ромула и Рема. Большинство авторов считают Ромула мифологическим персонажем. Кроме того, историки отрицают саму возможность одномоментного основания Рима в середине VIII века до н. э.

Согласно легенде, братья Ромул и Рем родились в результате тайной и противозаконной связи. Однажды Рея Сильвия, давшая обет безбрачия, повстречала бога войны Марса и выносила от него близнецов. Дядя Реи, царь Амулий, разгневался и отдал приказ казнить распутную племянницу, а новорожденных мальчиков бросить в реку Тибр.

Корзину с младенцами прибило к берегу. Там их увидела волчица, которая вскормила мальчиков своим молоком. Повзрослев, близнецы решили основать поселение на Тибре, но никак не могли выбрать точное место. Рем выбирал между Авентином и Капитолием холмами, а Ромул настаивал на Палатинском холме. Братья сели спиной друг к другу и стали ждать знаков свыше. Рем увидел шесть парящих в небе коршунов, а Ромул — двенадцать. Победа была на стороне Ромула.

Существует и вторая версия основания Ромулом Рима: согласно ей, во время спора о том, где должен быть построен город, он убил Рема. Оставшийся в живых брат-близнец запряг в плуг корову с быком и пропахал борозду. Эта борозда называлась померий, и именно она отмечала священную линию городских стен. Сначала Ромул был единственным жителем недавно основанного Рима, однако вскоре он решил пригласить к себе отбросов общества — убийц, беглых рабов, изгнанников. Позднее холм, на котором нашли приют эти люди, получил название Капитолий. На нем возвели храм, где происходили заседания сената и народные собрания.

В первые годы в Риме не хватало женщин, поэтому Ромул решил устроить праздник в честь бога-смотрителя запасов зерна Конса. На праздник приехали сабины (народ италийской группы). В момент, когда все гости были увлечены играми, Ромул подал своим людям знак, и те напали на гостей и захватили их женщин. Во время поднявшейся суматохи Ромул схватил сабинянку Герсилию, которую вскоре взял в жены. Позднее появилось предположение, что свадьба с ритуалом похищения невесты стала римским обычаем именно с того момента.

После смерти Ромула Герсилия пришла к нему на могилу, и в это время с неба спустилась звезда и зажгла ее волосы, в результате чего вдова сама превратилась в звезду и поднялась на небо.

Несмотря на страшные поступки, Ромула почитали в Древнем Риме. Многие связанные с ним объекты, например, пещера Луперкаль, где он и его брат нашли убежище будучи детьми, имели большое значение для города и считались священными местами.

Сейчас Археологический парк Колизея, помимо амфитеатра Флавиев, включает в себя форум и Палатинский холм, дворцово-парковый комплекс «Золотой дом» Нерона и другие значимые памятники Древнего Рима. Археологический парк является одним из самых посещаемых туристических объектов в мире.