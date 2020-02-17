Языковой барьер: как билингвизм защищает от Альцгеймера

Изучение нескольких языков позволяет защититься от слабоумия, сообщают специалисты Йоркского университета. Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer Disease & Associated Disorders.

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Многие виды деятельности стимулируют нейропластичность — способность мозга изменяться под действием нового опыта. Использование языка — наиболее доступный из них. В течение дня можно разговаривать и читать на нескольких языках, тем самым задействуя области по всему мозгу.

О том, что билингвизм способствует задержке деменции сообщалось и ранее.

Так, в 2015 году было установлено, что использование двух языков может отдалить симптомы болезни Альцгеймера на 4,5 года.

Позже итальянские специалисты обнаружили характерные изменения в мозге билингвов — повышенную плотность белого и серого веществ мозга в областях, ответственных за исполнительные функции (высокоуровневые процессы, позволяющие планировать действия в зависимости от общей цели) и освоение языка. Кроме того, люди, говорящие на двух языках, лучше справлялись с заданиями на проверку краткосрочной и долгосрочной вербальной памяти и рядом других тестов. Исследователи предположили, что мозг билингвов лучше приспосабливается к трансформации своей структуры и потере части когнитивных функций из-за деменции.

На этот раз исследователи во главе с профессором психологии Эллен Бьялисток решили выяснить, есть ли разница между скоростью развития когнитивных ухудшений у билингвов и монолингвов.

На протяжении пяти лет исследователи наблюдали за 158 пациентами с легкими когнитивными нарушениями — такой диагноз ставится при ухудшении памяти с сохранением общих познавательных и прочих способностей. У билингвов они наблюдались позже, чем у монолингвов — в 77,8 и 75,5 лет соответственно. Исследователей интересовало, как быстро билингвам и тем, кто использует в речи лишь один язык, в дальнейшем будет поставлен диагноз болезнь Альцгеймера.

Сопоставив испытуемых по возрасту, уровню образования и степени нарушений на момент постановки диагноза, исследователи следили за их состоянием до того момента, как диагноз сменился на болезнь Альцгеймера. У монолингвов это заняло 2,8 года. У билингвов — всего 1,8.

Учитывая предыдущие данные, авторы работы полагают, что дело в защитном эффекте двуязычия для мозга. Нарушение когнитивных функций у билингвов проявляется позднее. Хотя дегенеративные процессы в мозге уже происходят, ему долгое время удается их компенсировать, что приводит к задержке выявления нарушений.

«Представьте себе дамбу из мешков с песком, которые сдерживают реку, — говорит Бьялисток. — В какой-то момент вода все-таки хлынет через них.

В тот момент, когда билингвам диагностируют умеренные когнитивные нарушения, у них уже есть значительные патологии, но благодаря когнитивному резерву не наблюдается их проявлений».

Новые результаты дополняют знания о том, что билингвы более устойчивы к нейродегенеративным изменениям, чем монолингвы. Однако ухудшения работы мозга стремительно нарастают, когда преодолен определенный порог — в мозге накапливается слишком много патологий. Поэтому состоянию мозга билингвов следует уделить особое внимание.

«Учитывая, что нет эффективного лечения болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, лучшее, что мы можем предложить — поддерживать таких людей, чтобы они были самостоятельными и не теряли связь с семьей и друзьями, — говорит Бьялисток. — Это очень важно».

Ранее американским исследователям удалось обратить деменцию у мышей, снизив воспаление в их мозге. Они использовали препарат, снижающий активность гена TGF-β, который способствует воспалительным процессам. Лечение привело к тому, что воспаление снизилось, мозговая активность улучшилась, и мыши стали лучше справляться с заданиями вроде перемещения по лабиринту или изучения окружающего пространства. Они оказались способны делать это так же успешно, как молодые мыши.

У людей с болезнью Альцгеймера тоже наблюдаются следы повышенной активности TGF-β. Исследователи рассчитывают, что им удастся аналогичным образом улучшить и их состояние.