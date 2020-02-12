Забыли марихуану: Маск нанял друга Рогозина

Компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, которая уже через несколько месяцев планирует запустить в космос астронавтов, удалось нанять крупнейшего в США специалиста по пилотируемой космонавтике. Речь идет об Уильяме Герстенмайере, бывшем заместителе главы NASA по пилотируемой программе. О переходе этого авторитетного чиновника в частную компанию накануне сообщил телеканал CNBC со ссылкой на свой источник.

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Позднее представитель компании SpaceX подтвердил, что Герстенмайер работает консультантом в группе контроля надежности. На своей последней позиции в NASA чиновник проработал 14 лет, всего же Национальному аэрокосмическому агентству он отдал четыре десятка лет,

занимаясь пилотируемой космонавтикой и по программе космических шаттлов, и по программе МКС.

Герстенмайер по праву считается одним из крупнейших специалистов в мире по проблемам пилотируемого космоса, много раз он выступал в Конгрессе по этой проблематике. Свой пост в NASA Герстенмайер покинул в июле 2019 года, что стало неожиданностью для отраслевых экспертов. Особенно бросалось в глаза отсутствие объяснений такому кадровому решению. Глава NASA Джим Брайденстайн тогда лишь поблагодарил его за обеспечение «стратегического видения в одной из наиболее важных для NASA областей».

«Это важное решение для SpaceX – трудно переоценить влияние Герстенмайера на пилотируемую космонавтику в США и за рубежом.%

Он руководил полетами американских шаттлов, программой МКС, коммерческими полетами и исследовательскими программами дольше десяти лет», — отметил обозреватель издания Ars Technicа Эрик Бергер. «Билла все признают, как технически хорошо подкованного и дальновидного. Он известен своим умением внимательно слушать и строить собственные суждения на основе технических данных», — так высказывался прошлым летом о своем коллеге бывший менеджер программы Space Shuttle Вайн Хейл, ныне возглавляющий комитет конгресса по пилотируемой космонавтике.

По словам Бергера глава NASA уволил Герстенмайера, так как чувствовал, что исследовательские программы агентства продвигаются не достаточно быстро. «Мы движемся к новой эре пилотируемого космоса, в которой руководство заинтересовано в быстром развитии, мы заинтересованы в работе по-другому, и я уверен, что важно иметь нового лидера в Управлении пилотируемых полетов», — сказал тогда Брайденстайн.

«В то время источники сообщали, что это решение потрясло некоторых партнеров агентства, которые привыкли работать с давним руководителем пилотируемых программ NASA. «Некоторые инженеры плакали, узнав эту новость», — пишет Бергер. Менее чем через час после новости о найме Герстенмайера в SpaceX с поздравлением в Twitter выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Правда, поздравил он не Герстенмайера, а саму компанию, назвав его своим другом.

Поздравляю компанию @SpaceX с приглашением на работу выдающегося специалиста-инженера, бывшего руководителя пилотируемой программы @NASA William Gerstenmaier. Билл внёс огромный вклад в успех проекта #МКС .

Желаю своему другу успехов на новом месте работы!https://t.co/E0xTaFxdAm — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 11, 2020

Поздравил бывшего чиновника и его бывший босс. «Колоссальное пополнение в команде SpaceX… Он поможет сделать и так превосходную команду еще лучше», — отметил бывший глава NASA Чарльз Болден.

Формально Герстенмайер покинул NASA в декабре 2019 года, избегая публичных появлений в последние месяцы своей работы. Теперь бывший чиновник NASA будет непосредственно подчиняться вице-президенту SpaceX по вопросам безопасности Хансу Кенигсману.

Учитывая отсутствие проблем с испытанием техники, уже предстоящей весной компания SpaceX может осуществить первый запуск своего корабля Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС. Это станет знаковым событием для американской космонавтики,

поскольку пока NASA зависит от России в отправке на орбиту своих астронавтов.

Несмотря на то, что официально должность Герстенмайера звучит, как консультант, ожидается, что он перейдет в SpaceX на полноценную работу. Также ожидается, что он будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности будущих пилотируемых миссий и помогать SpaceX в получении сертификата безопасности на корабль Crew Dragon.

Наблюдатели отмечают, что у самого Герстенмайера довольно сложная история отношений с компанией Илона Маска, которая стала частным подрядчиком NASA и осуществляет запуски по коммерческим контрактам.

Герстенмайер имел отношение к проверкам компании после того, как Илон Маск в прямом эфире употреблял марихуану.

Несмотря ни на что чиновник поддерживал компанию в ключевые периоды, в том числе дав контракт в 2008 году на осуществление грузовых миссий к МКС.