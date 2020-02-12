Зато мама красивая: у кого рождаются толстые дети

Макияж во время беременности может приводить к ожирению будущих детей, предупреждают немецкие ученые из Лейпцигского научно-исследовательского института имени Гельмгольца. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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В косметической, фармацевтической и пищевой промышленности почти на протяжении века широко используются парабены, сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты — они отлично подавляют активность бактерий и грибков, при этом не накапливаясь в организме. В используемых дозировках они признаны безопасными — чтобы нанести вред организму, нужно превысить их в тысячи раз. Парабены встречаются во многих растениях, но в промышленности чаще применяются синтетические версии молекул растительного происхождения.

С 2006 по 2008 годы исследователи замерили уровни парабенов в образцах мочи 629 беременных женщин. Сами женщины заполняли анкету, где указывали, какими косметическими средствами пользуются — от кремов и зубной пасты до помады. Четверть из них использовала как минимум одно средство, содержащее парабены. В моче женщин из этой группы содержалось в три раза больше парабенов, чем у тех, кто их избегал.

«Поскольку парабены часто используются в косметических продуктах, можно назвать косметику основным их источником, — пишут авторы работы. — У матерей, которые ежедневно использовали содержащую парабены косметику, содержание парабенов в моче было значительно выше».

После рождения детей исследователи следили за их ростом и весом до восьми лет.

Как оказалось, у матерей, которые использовали косметику с бутилпарабеном, чаще были дети с избыточным весом. Чаще такая проблема наблюдалась у девочек.

Бутилпарабен содержится в декоративной косметике — помадах для губ или тональных кремах.

Чтобы выяснить, не случайно ли такое совпадение, ученые провели эксперимент на беременных мышах. Потомство тех из них, кого исследователи подвергли воздействию бутилпарабена, питалось более активно и в итоге накапливало на 20-45% больше жира, чем потомство мышей из контрольной группы. При этом гораздо сильнее эффект выражался у самок.

Массу жировой ткани регулирует гормон лептин. Он воздействует на гипоталамус, в норме подавляя аппетит и способствуя снижению массы тела. К лептину восприимчивы соответствующие рецепторы. Бутилпарабен влияет на ген, который их контролирует, снижая выработку рецепторов, что в итоге приводит к повышению аппетита.

Хотя малоподвижный образ жизни и избыточное потребление калорий тоже вносят свой вклад, ими нельзя объяснить все случаи ожирения, считают исследователи.

Поступающие из организма матери вещества могут повлиять на эндокринную систему плода — многие из них способны проникать через плацентарный барьер, и далеко не все безопасны.

Впрочем, далеко не все ученые сочли такую связь достаточно убедительной. Физиология мыши и человека различается, отмечает доктор Алексей Поляков из Мельбурнского университета. Однако на всякий случай женщинам лучше не злоупотреблять косметикой с бутилпарабеном.

«Полностью избежать воздействия парабенов невозможно — они распространены достаточно широко. Однако можно отказаться от средств с парабенами в тех случаях, когда они не жизненно необходимы», — говорит он.

Доктор Эми Хеффернан из Института Флори сомневается, что связь между парабенами и ожирением вообще существует.

«Концентрация парабенов в организме может отличаться в разные дни и даже в разное время суток, — поясняет она. — Одного единственного образца мочи недостаточно для того, чтобы измерить их воздействие. Свидетельства связи концентрации бутилпарабена в моче беременных женщин и лишнего веса их детей через восемь лет достаточно слабые, а исследования на мышах — это совсем не то же самое, что исследования на людях».

Хеффернан подчеркивает: в первую очередь на массу тела влияют физическая нагрузка и питание, и не стоит списывать лишний вес на парабены.

Ранее ученые связали с химикатами раннее половое созревание у девочек. Изучив анализы мочи женщин во время беременности и развитие их дочерей, исследователи установили ряд корреляций: фталаты оказались связаны с более ранним появлением лобковых волос, фенолы — с более ранней менструацией. Чем выше были концентрации веществ, тем больший эффект они оказывали — каждое удвоение концентрации фталатов приближало появление лобковых волос на 1,3 месяца.

Все дело во влиянии этих веществ на эндокринную систему матери, считают ученые.

Изменение в уровнях гормонов в ее организме во время беременности сказываются и на ребенке. Они предупреждают, что ранние менструации повышают риск развития рака груди и яичников. Кроме того, раннее половое созревание влияет на то, как к ним будет относиться общество — они будут выглядеть более взрослыми, но внутри останутся еще детьми.