Взялись за грудь: чем грозит ранний пубертат

Половое созревание у современных девочек начинается почти на год раньше, чем в 1970-х годах, выяснили исследователи из датской больницы Rigshospitalet. Это потенциально может стать причиной развития хронических заболеваний в будущем. Исследование было опубликовано в журнале Jama Pediatrics.

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Половое созревание у девочек начинается в возрасте 8-13 лет.

Главный маркер его начала — развитие железистой ткани молочной железы, телархе. Оно наступает в среднем в возрасте около 10,5 лет.

Спустя несколько месяцев появляются волосы в области гениталий, а примерно через два года происходит первая менструация.

Возраст первой менструации снизился в начале ХХ века, при этом к его концу не претерпев серьезных изменений. Однако авторы работы считают, что использовать его как маркер наступления половой зрелости — плохая идея. Женщины не всегда могут вспомнить, когда у них наступила первая менструация, кроме того, организм начинает меняться еще за несколько лет до нее.

Поэтому команда сосредоточилась на телархе. К этому их подтолкнули данные о росте числа девочек в возрасте до восьми лет, у которых уже наблюдалось развитие железистой ткани молочной железы. Ученые отобрали 38 работ за последние полвека, в которых давалась оценка тканей груди у девочек.

Как оказалось, средний возраст начала полового созревания варьируется в зависимости от территории. В Европе он составил 9,8-10,8 лет, в странах Африки — 10,1-13,2, в США — 8,8-10,3 лет.

Исследователи установили, что с 1977 по 2013 год телархе в среднем смещалось на три месяца за десятилетие, и теперь оно начинается почти на год раньше, чем у девочек из 1970-х.

Это первое исследование, в котором были собраны и проанализированы работы, посвященные телархе, отмечают ученые.

«Исследований, касающихся последствий раннего развития молочной железы для здоровья женщин в дальнейшей жизни, не так уж много», — говорит ведущий автор исследования доктор Александр Буш.

Также он добавляет, что раннее половое созревание (точнее, ранняя менструация) связано с более высоким риском развития болезней, а том числе ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи не рассматривали причины, по которым половое созревание у девочек могло начинаться раньше, но они связывают это с ростом массы тела. По мере роста доступности питания, девочек с нормальным и избыточным весом становится все больше.

«Глобальная эпидемия ожирения может частично объяснить наблюдаемые изменения в возрасте наступления половой зрелости», — пишут авторы работы.

Другой причиной могут быть вещества, которые содержатся в окружающей среде и влияют на эндокринную систему девочек.

По словам Буша, факторов может быть много, и в совокупности они приводят к более раннему половому созреванию.

«Важно продолжать следить за этим, так как раннее наступление половой зрелости имеет последствия, — говорит он. — Однако борьба с детским ожирением и чрезмерным воздействием химикатов способны помочь избежать раннего полового созревания».

Ученые отмечают, что во многих рассмотренных работах не указывался индекс массы тела девочек, а в некоторых работах была небольшая выборка, поэтому результаты еще предстоит перепроверить и уточнить. Если они окажутся верны, это станет поводом пересмотреть существующие возрастные рамки раннего полового созревания — при постановке такого диагноза ребенку приходится проходить через множество обследований, хотя по факту он может быть совершенно здоров.

Кроме того, пока неясно — сместился ли процесс полового созревания в целом, или более ранним стало только его начало, а завершение приходится на те же сроки, что и раньше.

«Тенденция к более раннему развитию молочной железы интересна, но на данном этапе это не повлияет на определение раннего полового созревания и на диагностику этого состояния», — комментирует работу педиатр-эндокринолог Питер Хиндмарш из Университетского колледжа Лондона.