«Это естественно»: что думали о геях 200 лет назад

Гомосексуальность — врожденная черта, которая не должна караться смертью — об этом у себя в дневнике еще в 1810 году писал обычный британский фермер Мэтью Томлисон. Выдержки из дневника приведены на сайте Оксфордского университета.

Томлисон жил неподалеку от города Уэйкфилд в графстве Западный Йоркшир. 14 января 1810 года он изложил в дневнике свои мысли насчет прочитанного в газете сообщения о казни судового врача Джеймса Тейлора за содомию.

close The University of Oxford/CNN

«Мне кажется странным, что у мужчины может быть такая страсть, а особенно если это в их природе с детства (как мне сообщали, это так), — писал он. —

Если они чувствуют такую склонность в период жизни, когда из юношей превращаются в мужчин, это должно считаться естественным, врожденным недостатком... И слишком жестоко карать за этот недостаток смертью».

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Также Томлисон задавался вопросом, как Господь мог допустить столь суровое наказание за особенность, которую сам же и даровал.

«Кажется странным, что Господь Всемогущий сотворил бы существо, имеющее такую природу, и в то же время сделал так, что это существо, следуя своей натуре, наказывалось бы смертью»,

— писал он.

Отказаться от убийства гомосексуалов Томлисон предлагал исходя из того, что в будущем такой человек может совершить еще много хороших деяний. Впрочем, в качестве альтернативы он предлагал кастрацию, так что полностью современными его взгляды назвать нельзя. Такие предложения Томлисона продиктованы тем, что он допускал, что гомосексуальность может быть и сознательным выбором человека.

Этот отрывок обнаружил аспирант исторического факультета Оксфордского университета Иммон О'Киф. Хотя выдержки из дневника Томлисона использовали многие историки, этот фрагмент ранее не описывался.

«Здесь мы видим, как фермер из Йоркшира утверждает, что гомосексуальность — это врожденная особенность, которая не должна караться смертью, — говорит О'Киф. — Хотя текст отражает мнение лишь одного человека, слова «как мне сообщали» показывают, что мнение Томлисона основано на рассказах других людей. Это захватывающее открытие усложняет и обогащает наше понимание того, как люди относились к сексуальности в XVIII-XIX веках — мы видим, что отношение к гомосексуальности как к естественной человеческой черте, которую можно увидеть уже в подростковом возрасте, присутствовало в окружении обычного йоркширского фермера».

Подобных точек зрения придерживались некоторые философы тех времен, хотя и не решались высказывать их в открытую — для тех лет это были весьма радикальные взгляды. Однако записи Томлисона показывают, что принятию гомосексуальности было место не только в элитных кругах мыслителей, но и среди простых людей.

«Это замечательная архивная находка, которая показывает, что даже во времена, когда гомосексуалов сурово наказывали, отношение к ним было куда более сочувственным, чем мы привыкли считать, — говорит профессор истории Фара Дабхойвала из Пристонского университета. —

Дневник Мэтью Томлисона иллюстрирует, что к 1810 году обычный фермер мог всерьез размышлять о том, что гомосексуальность — не ужасное извращение, за которое необходимо казнить, а естественное качество человека».

О'Киф отмечает, что в записях Томлисона прослеживаются параллели с более современными дебатами о равенстве.

«В рассуждениях Томлисона меня больше всего увлекает то, что он предвосхищал аргументы, которые в последние десятилетия приводят защитники прав представителей ЛГБТ-сообщества, — говорит он. — Дневник показывает, что современные представления о сексуальности стали циркулировать в британском обществе гораздо раньше и шире, чем принято считать».

Тейлора повесили за связь со своим молодым слугой. Пресса тех лет красочно освещала подобные события, не уставая напоминать читателям о том, что ждет тех, кто вступает в однополые отношения.

«СМИ в то время одновременно отражали и усиливали социальную стигматизацию гомосексуальных отношений, — говорит О'Киф. — Однако записи Томлисона показывают, что далеко не все читатели некритично воспринимали гомофобные позиции, продвигаемые прессой».

Основные перемены в отношении криминализации гомосексуальных отношений произошли в ХХ веке — большинство стран отказались от смертной казни и уголовного преследования гомосексуалов. Однако до сих пор более чем в 70 странах предусмотрены наказания за гомосексуальность. В части из них, в основном африканских, это смертная казнь.

В России нет уголовного преследования за однополые отношения, но гомосексуалы не могут вступать в брак (и, соответственно, иметь положенные официальным супругам льготы), усыновлять детей (в том числе детей своих партнеров), также с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».