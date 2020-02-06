«По непонятным причинам»: кого не берет коронавирус

Новый коронавирус не щадит стариков, но не трогает детей, выяснила группа исследователей из китайских центров по контролю и профилактике заболеваний. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine и привлекла внимание врачей из других стран.

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От китайского коронавируса пострадало почти 30 тыс. человек, однако к середине января не было известно ни об одном случае заражения людей младше 15 лет. Исследователи предположили, что дети менее подвержены заражению, или в случае болезни меньше страдают от симптомов.

До последнего времени сообщалось лишь о нескольких случаях заражения коронавирусом у маленьких детей, причем не у всех из них наблюдались симптомы.

«По непонятным для нас причинам вирус поражает в первую очередь взрослых», — говорит инфекционист Ричард Мартинелло.

Это хорошая новость — дети реже моют руки и прикрывают рот при кашле и чихании, чаще трогают других, и такое поведение способствует распространению микроорганизмов.

«Если дети под защитой, это хорошо и для них, и для населения в целом, — говорит педиатр Аарон Милстоун. — Если вирусом заразятся дети, это значительно усилит вспышку болезни».

Новый коронавирус значительно схож с тем, что в 2002-2003 годах вызвал вспышку атипичной пневмонии. Тогда среди более чем 8000 тыс. пациентов оказалось лишь 80 лабораторно подтвержденных случаев болезни среди детей и еще у 55 были симптомы атипичной пневмонии, но анализы не проводились. Позднее было установлено, что атипичная пневмония у детей младше 12 лет протекала значительно легче, чем у взрослых, детей и подростков не было среди погибших от болезни, а случай передачи вируса от ребенка другому лицу был зафиксирован всего один.

У ученых есть два объяснения такому повороту событий и в 2002 году, и сегодня —

либо дети менее подвержены заражению, либо их организм более эффективно борется с вирусом.

Кроме того, нынешняя вспышка коронавируса началась с заражений на рынке морепродуктов, куда ходит не так уж много детей. Взрослые, зная о возможности заражения, внимательно следят за гигиеной и при появлении симптомов держатся подальше от детей, что сдерживает распространение вируса среди них.

«Я педиатр и люблю детей, — говорит Милстоун. — Но дети и правда распространяют респираторные вирусы. Взрослые могут мыслить здраво и, заразившись, избегать контактов. Больные дети все равно хотят пообниматься с родителями или поиграть с братьями и сестрами».

Число зараженных растет, и исследователи не исключают, что больных детей тоже может стать больше.

«Когда появляется новый вирус, к нему восприимчиво все население, — отмечает Милстоун. — Мы не знаем наверняка, действительно ли дети подвержены заражению этим вирусом меньше, чем взрослые».

В любом случае, подчеркивают ученые, обычный грипп сейчас опаснее для детей во всем мире.

«Сейчас стоит беспокоиться о гриппе и других сезонных заболеваниях, — говорят они. — При вспышках гриппа дети распространяют его гораздо активнее, чем взрослые».

Дети в возрасте до пяти лет находятся в группе риска развития серьезных осложнений при гриппе, они могут пострадать от пневмонии и дыхательной недостаточности. Очевидно, это связано с особенностями детской иммунной системы — когда организм борется с инфекцией, дети чаще взрослых сталкиваются с лихорадкой и повреждением тканей.

В целом же, большинство смертей от гриппа (до 85%) приходятся на людей старше 65 лет. Данные по коронавирусу отличаются мало — на людей старше 60 лет приходится около 80% смертей.

Однако, в отличие от гриппа, вакцины от коронавируса пока нет.

«Мы должны удержать этот вирус подальше от детей, — считает Милстоун. — Тогда нам удастся его остановить».

Исследователи отмечают, что не собирали данные специально из детских больниц, поэтому данные могут быть не совсем точными. Однако если бы дети находились в группе риска по заражению коронавирусом, уже было бы известно о куда большем числе случаев.

В Чите тем временем идет на поправку зараженный коронавирусом китаец. Несмотря на то, что после первого обращения к врачам он еще пять дней контактировал с семьей, его ребенок, как и жена, не заразились. Пока что вся семья находится под наблюдением врачей.