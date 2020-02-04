В столб и под колеса: как смартфоны убивают пешеходов

Из-за смартфонов пешеходы стали получать травмы на дороге в восемь раз чаще — и это число, очевидно, только будет расти, выяснили исследователи из Университета Калгари в Канаде. Отвлекаясь на переписку или просмотр сайтов, люди не только врезаются в столбы или друг в друга, но и попадают под колеса автомобилей. Работа была опубликована в журнале BMJ Injury Prevention.

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В год в мире гибнут около 270 тыс. пешеходов. Переходя дорогу, люди могут отвлекаться по разным причинам, что повышает их риск погибнуть или получить травмы. Распространение смартфонов привело к тому, что люди пролистывают ленту соцсетей или пишут сообщения даже посреди пешеходного перехода, и это приводит к росту вероятности пострадать на дороге.

Также возможным отвлекающим фактором могут стать разговоры и прослушивание музыки.

Чтобы выяснить, как пользование смартфоном сказывается на безопасности пешеходов, авторы работы отобрали 33 исследования, освещающих этот вопрос, и проанализировали их выводы. Особое внимание они уделили времени, которое пешеходы тратят на переход через дорогу, упущенной возможности перейти дорогу безопасно (например, когда во время перехода загорается красный свет или пешеход переходит дорогу в неположенном месте), осмотру дороги перед тем, как ее перейти и столкновению с другими пешеходами или транспортными средствами.

Количество людей, склонных отвлекаться на смартфоны, в разных исследованиях варьировалось от 12% до 45%.

В среднем, 1 из 25 ДТП происходило из-за пешехода, который отвлекся на смартфон. Одна из работ показала, что каждый пятый старшеклассник отвлекается на смартфон, переходя дорогу.

Число травм, которые пешеходы получают из-за своей невнимательности (в том числе падения или столкновения со столбами), с 2004 года выросло на 800% — с 0,4% до 3,7%. Чаще всего от них страдают мужчины в возрасте до 30 лет.

Количество пешеходов, пострадавших за это время из-за смартфонов только в США, исследователи оценивают в 2 млн. Так, одна из работ показала, что в 2010 году в отделения неотложной помощи поступило свыше 1500 человек, пострадавших при использовании смартфонов в общественных местах. С годами число таких случаев лишь продолжает расти.

Наиболее опасными оказались текстовые сообщения — уткнувшись в телефон, люди гораздо реже смотрели по сторонам и чаще сталкивались с другими пешеходами или попадали под колеса машин.

«Как и ожидалось, отправка текстовых сообщений или просмотр сайтов имели наиболее негативные последствия, — пишут исследователи. — Переписка требует от пешехода многократно отводить глаза от окружающей среды и смотреть на экран, чтобы читать и писать сообщения, те же проблемы вызывает и просмотр сайтов. А если пешеход не смотрит по сторонам, вероятность заметить несущуюся на него машину снижается».

Прослушивание музыки оказалось не связано с повышенным риском потенциально опасного поведения пешеходов.

Разговор по телефону приводил к небольшому увеличению времени, которое тратилось на переход, и росту упущенных возможностей безопасного перехода.

«Учитывая повсеместное распространение смартфонов, социальных сетей, приложений, цифрового видео и потоковой музыки, которая проникла в большинство аспектов повседневной жизни, отвлечение пешеходов, в том числе и при переходе через дорогу, станет проблемой безопасности дорожного движения в обозримом будущем», — заключают исследователи.

При этом ни дорожные знаки, ни кампании по информированию общественности не оказывают значимого влияния на риски, отмечают они. Поэтому необходимо более детально изучить взаимосвязь между отвлечением при переходе через дорогу и рисками ДТП и найти иные меры снижения этого риска.

Смартфоны не только повышают риск травм, но и делают людей несчастнее, выяснилиамериканские психологи. Исследование подростков 15-18 лет показывает, что те из них, кто проводит время, листая ленту новостей в соцсетях, играя в компьютерные игры, переписываясь или используя видеочаты, более несчастны, чем те, которые общаются с другими людьми лицом к лицу, узнают новости из газет и журналов и занимаются спортом.

Самыми счастливыми оказались те подростки, которые проводили с электронными устройствами меньше всего времени.

«Ключ к счастью — ограниченное использование цифровых устройств, — говорят исследователи. — Старайтесь проводить с ними не больше двух часов в день и попробуйте увеличить количество времени, проводимого за личным общением с друзьями и занятиями спортом — видами активности, способными сделать человека счастливее».