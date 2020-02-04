Тысячи жизней: сколько стоил Германии отказ от АЭС

В конце декабря 2019 года, когда весь мир готовился войти в новое десятилетие, работники германского энергетического концерна EnBW готовились к выключению рубильника на одной из последних работающих в стране атомных электростанций — АЭС «Филиппсбург» в районе Карлсруэ.

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Разрешение на работу двух реакторов АЭС истекало в новогоднюю ночь, последние 35 лет эта станция исправно снабжала электроэнергией юго-запад страны. АЭС Филиппсбург стала одиннадцатой станцией, закрытой в Германии за последнее десятилетие.

Оставшиеся шесть станций планируется закрыть к 2022 году.

Отношение немцев к атомной энергии было изначально сложным, однако в 1986 году, после того как страну накрыло радиоактивное облако от Чернобыльской станции, в Германии стали все активнее выступать за отказ от ядерной энергетики. А после аварии на АЭС в Фукусиме антиядерное лобби усилилось как никогда, и на улицах немецких городов прошли многотысячные демонстрации за отказ от этого вида энергетики. Вскоре правительство откликнулось на призывы граждан вывести из эксплуатации все атомные реакторы, аналогичные процессы отказа от атомной энергетики начались после Фукусимы во многих других странах, однако глобальные последствия такого отказа мало кем просчитывались на научном уровне.

Эту проблему решили исследовать ученые из Университета Карнеги — Меллона и Калифорнийского университета в Беркли (США), подсчитав экономические и социальные последствия закрытия половины атомных станций в Германии после 2011 года.

Использовав технологии машинного обучения, экономисты обработали статистические данные, собранные за период 2011-2017 годов, и пришли к выводу, что выработка энергии АЭС Германии почти полностью замещалась сжиганием угля, что привело к выбросам в атмосферу дополнительно 36 млн тонн углекислого газа, или увеличению их на 5%.

Что более удручающе — увеличение сжигания угля привело к большему загрязнению атмосферы частицами и диоксидом серы,

что привело дополнительно к 1100 смертям в год от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые подсчитали, что увеличившиеся выбросы в атмосферу и вызванная этим преждевременная гибель людей стоили немецкому обществу в $12 млрд ежегодно. Исследование показало, что понесенные государством траты не идут ни в какое сравнение со стоимостью поддержания АЭС в работоспособном состоянии даже с учетом рисков техногенных аварий и стоимости утилизации отработанного ядерного топлива.

Кроме того, отключение атомных станций привело к удорожанию электроэнергии, что сыграло на руку ее производителям, однако рядовые потребители были вынуждены платить больше.

«Люди переоценивают опасность и ущерб от ядерных инцидентов, — считает соавтор работы Акшая Джа. — Ясно также, что люди не осознают, насколько высока цена локального загрязнения воздуха. Это молчаливый убийца».

Даже с учетом этих обстоятельств Германия вряд ли откажется от намеченного курса, отмечают ученые. Однако полученные выводы могут стать серьезным предупреждением для других стран и США в частности, где будущее атомной энергетики находится под большим вопросом.

«Несмотря на многочисленные советы, что переход на атомную энергию может стать решением проблемы потепления климата, многие страны снизили долю производства атомной энергии, в первую очередь, из-за вопросов безопасности, — поясняет Джа. — Кто-то мог считать, что ожидаемые затраты на атомную энергию превосходят ее выгоды. Однако мало кто считал полный спектр экономических и природных рисков при отказе от ядерного производства».

По словам Джонатана Кобба, представителя Всемирной ядерной ассоциации, единственный способ закрывать атомные станции без повышения выбросов углекислого газа — это закрывать их одновременно с угольными станциями. «Если вы вырабатываете треть своего электричества из угля, как это делается в США, закрытие атомной станции вместо угольной является безответственным на любом уровне», — считает он. В решениях ООН говорится, что использование атомной энергии должно быть частью стратегии по недопущению роста температуры на 2 градуса Цельсия. В 2019 году в МАГАТЭ заявили, что отказ от производства атомной энергии на нынешнем уровне сделает достижение климатических задач «чрезвычайно сложнее и дороже».