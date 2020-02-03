Странный колодец: найдена древнейшая конструкция из дерева

В Чехии местные археологи из Археологического центра в Оломоуце нашли древнейшее деревянное сооружение — колодец возрастом около 7275 лет. О находке они рассказали в статье в журнале Journal of Archaeology Science.

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В древности для большинства архитектурных сооружений использовалось дерево. К настоящему времени практически все из них сгнили. Но неподалеку от чешского города Остров археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся деревянную конструкцию каменного века. Находка была сделана во время ранних работ по строительству новой автомагистрали. Когда конструкция оказалась на поверхности, исследователи установили: это деревянный короб размерами 80х80 см и 140 см в высоту.

По всей видимости, он был частью колодца.

Находки керамики внутри колодца показали, что колодец относится к периоду культуры линейно-ленточной керамики — первой неолитической культуре Центральной Европы, распространившейся в 5500-4000 годах до н. э. Всего в Европе известно более 40 колодцев времен неолита, это старейшие деревянные сооружения в мире. Этот колодец стал уже третьей такой находкой на территории Чехии за последние четыре года. Также поблизости археологи обнаружили фрагменты костей птиц и зверей.

Колодец был изготовлен из дуба и ореха, стенки укреплены вставленными между столбами плоскими досками со следами обработки полированными каменными орудиями. Шахта, в которой он располагался, простиралась вниз и доходила до грунтовых вод. Дендрохронологическое датирование показало, что колодец неоднократно ремонтировался: деревья, из которых были сделаны угловые столбы, срубили около 5481 года до н. э., деревья, из которых изготовили боковые доски — в 5256-5255 годах до н. э. Одна из них оказалась еще моложе, 5241-5224 года до н. э. Сами деревья росли в лесах неподалеку.

При этом свидетельств о том, что колодец находился на территории какого-либо поселения нет.

Очевидно, его использовали жители нескольких поселений, находившихся на расстоянии друг от друга.

«На нем имеются следы методов строительства, которые использовались в бронзовом и железном веках, и даже в эпоху Древнего Рима. Удивительно, что первые мастера, у которых были только инструменты из камня, кости или рога, могли обрабатывать поверхность срубленных стволов с такой точностью», — пишут авторы работы.

Находка чрезвычайно важна, отмечают исследователи — она дает представление о ключевом периоде европейской истории, когда на континенте только начало развиваться сельское хозяйство. Местные жители явно обладали продвинутыми для своего времени техническими навыками и инструментами, и умели модифицировать окружающую среду в зависимости от своих потребностей. Также, по всей видимости, у них существовало понятие специализации труда, что говорит о достаточно высоком уровне социальной организации.

«Мы считаем, что колодец использовался людьми в период так называемой неолитической революции, когда происходил переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и постоянным поселениям. Эти люди, вероятно, строили простые дома и одомашнивали животных», — поясняют исследователи.

Ранее археологи нашли в Индонезии древнейшую наскальную картину — ее возраст составил около 44 тыс. лет. Древний художник, вероятно, изобразил сцену охоты: быки и свиньи бегут на вооруженных людей. Однако у некоторых охотников ученые заметили звериные черты, что говорит о том, что сцена выдумана как минимум частично, и рисунок — еще и древнейшее свидетельство творчества, отражающего человеческую фантазию.

Что конкретно происходит на рисунке, оставляет простор для интерпретации. Так, ученые не берутся однозначно назвать линии, соединяющие людей и животных, веревками или копьями. Да и сами люди имеют не совсем человеческий облик: у некоторых из них — головы животных, у одного есть хвост, у другого — клюв.

Возможно, это существа из мифов того времени, предполагают археологи.

Пещера находится на территории, принадлежащей горнодобывающей компании, поэтому рисунки сейчас находятся под угрозой. Пыль с грунтовой дороги, которая ведет к цементному заводу компании, часто попадает внутрь, что может привести к исчезновению рисунков.