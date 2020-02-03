От фекалий в рот: найден новый путь передачи коронавируса

Коронавирус 2019-nCoV может передаваться фекально-оральным путем, предупреждают китайские исследователи из Института Вирусологии Китайской Академии Наук в Ухане. Об этом сообщает новостное агенство «Синьхуа».

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Врачи обратили внимание, что у инфицированных коронавирусом пациентов среди ранних симптомов в 10-20% случаев встречается диарея. Исследователи предположили, что помимо воздушно-капельного пути вирус может передаваться еще и через фекалии.

Анализ стула пациентов показал: в нем содержится РНК вируса.

Существует вероятность того, что вирус может передаваться фекально-оральным путем, подтверждает профессор Чжан Цивей. Попав в пищеварительную систему человека, он может размножиться и на выходе оказаться в контакте с руками. Рано или поздно вирус окажется и на руках других людей, а затем попадет и в рот.

Также при смыве фекалий вирус может подняться с частицами воды, что подвергает опасности заражения находящихся поблизости людей. Кроме того, он может осесть на близлежащих поверхностях, коже и одежде.

«Теперь на повестке может стоять также дезинфекция туалетов,

— рассказал Чжан в интервью изданию «Пекинские новости». — Унитазы, которыми пользуются пациенты с коронавирусом или подозрением на него, необходимо дезинфицировать, а сами туалеты — тщательно проветривать».

Его коллега Фэн Лужао сомневается в том, что вирус может передаваться через фекалии. Результаты исследований показывают лишь то, что он способен существовать и реплицироваться в желудочно-кишечном тракте, говорит он.

«Передается ли он через фекалии или при распространении частиц воды, нам необходимы эпидемиологические исследования для подтверждения этого», — отмечает Фэн. Однако он подчеркивает, что соблюдать гигиенические нормы важно в любом случае.

Следы коронавируса в фекалиях обнаружили и американские исследователи — они исследовали стул мужчины, недавно вернувшегося из Уханя. Они добавляют, что наличие РНК вируса в фекалиях не стоит приравнивать к возможности его распространения через фекалии, однако ранее о возможности его проникновения в пищеварительный тракт известно не было.

Кроме того, при вспышке атипичной пневмонии в 2003 году было установлено, что вирус в фекалиях пациентов остается активным до четырех дней.

Тогда из-за проблем с канализационной системой от вируса пострадали жители китайского жилого комплекса Amoy Gardens, в одном из его блоков число зараженных достигло 41%.

Китайские ученые оценивают число людей, инфицированных коронавирусом, в 75 тыс. Хотя в Китае подтверждено лишь около 10 тыс. случаев заболевания, реальные цифры могут быть куда выше, предостерегают они.

«Очевидное расхождение между нашими смоделированными оценками 2019-NCoV инфекций и фактическим количеством подтвержденных случаев заболевания в Вухане может быть вызвано несколькими факторами, — говорит эпидемиолог Габриэль Люн. — Временной интервал между заражением и появлением симптомов, задержки в лечении инфицированных, а также время, необходимое для подтверждения случаев с помощью лабораторных тестов, могут повлиять на отчетность».

Каждый носитель вируса в среднем может заразить 2-3 человек, отмечают исследователи.

Поэтому не исключено, что эпидемия уже тихо разрастается в разных городах и через несколько недель станет известно о новых масштабных вспышках. Потенциальными центрами эпидемии могут стать также иностранные города, у которых налажено тесное транспортное сообщение с Китаем.

Если новые подсчеты верны, это значит, что смертоносность вируса сильно преувеличена, считают исследователи. Однако она не нулевая и допускать распространения вируса в любом случае не стоит.

В Таиланде тем временем подобрали оптимальный способ лечения коронавируса — смесь препаратов от гриппа и ВИЧ спасла 71-летнюю пациентку, избавив ее от вируса за двое суток.

Врачи использовали для лечения противогриппозный препарат осельтамивир с лопинавиром и ритонавиром — лекарствами, применяющимися при антиретровирусной терапии.

Уже через 12 часов истощенная пациентка могла сидеть в постели, а через 48 часов врачи не нашли следов вируса в ее организме.

Сейчас Министерство здравоохранения Таиланда ждет результатов исследований. Если они подтвердят эффективность такой схемы лечения, она позволит значительно облегчить состояние пациентов и избежать множества смертей.