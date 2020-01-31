Сотни погибших: чем грозит перевод стрелок

Переход на летнее время приводит к росту числа автомобильных аварий, предупреждают специалисты Колорадского университета в Боулдере. Об этом они рассказали в статье в журнале Current Biology.

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Исследователи проанализировали 733 тыс. автомобильных аварий со смертельным исходом, произошедших в 1996-2007 годах в тех штатах, где принят переход на летнее время. После поправок на год, сезон и день недели авторы работы установили, что

в течение недели после перехода на летнее время риск аварии возрастает на 6%.

При этом в западной части каждого часового пояса вероятность ДТП выше.

«До 2007 года мы наблюдали увеличение числа ДТП в апреле, — говорит психолог Селин Веттер, одна из авторов работы. — Когда переход перенесли на март, перенесся и всплеск ДТП. Это придало нам уверенности в том, что аварии связаны именно с переходом на летнее время, а не с чем-то еще».

При переходе на летнее время люди страдают от недосыпа и ездят на работу в темноте, поясняют исследователи. Оба этих фактора способствуют аварийным ситуациям. Те, кто живет в западной части часового пояса, вообще спят примерно на 19 минут меньше жителей востока — солнце встает и садится позже, но на работе им нужно быть в то же время, что и всем.

«У них уже есть склонность к недосыпу, а переход на летнее время только усугубляет ситуацию, — поясняет ведущий автор исследования Джозеф Фриц. — В западных регионах рост числа ДТП со смертельным исходом достигает 8%».

Зимний перевод стрелок назад тоже приводит к изменениям в статистике аварий — их становится меньше по утрам, но больше по вечерам, когда раньше темнеет. Однако эти изменения уравновешивают друг друга и в среднем число ДТП не меняется.

Всего за время исследования из-за перевода стрелок погибли около 627 человек.

«Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что переход на летнее время приводит к негативным последствиям для здоровья и безопасности, — предупреждает Веттер. — Оно влияет на частоту смертельных ДТП, но эти случаи можно предотвратить».

Так как авторы работы рассматривали только самые тяжелые аварии, истинные риски для водителей остаются недооцененными, считают они.

«Наши результаты подтверждают теорию о том, что полная отмена перевода времени благотворно скажется на здоровье населения, — говорит Веттер. — Но куда нам двигаться дальше? Переходить нам окончательно на летнее время или на зимнее?»

В целом, резюмирует она, для здоровья полезнее, когда света больше утром и меньше вечером. Постоянный переход на летнее время уменьшит количество утреннего света зимой, так что это не лучший вариант.

Россия отказалась от перевода стрелок в 2011 году, а в 2014 перешла с летнего на зимнее время — иначе зимой солнце вставало слишком поздно. Врачи скептически относятся к идее о возвращении традиции перевода стрелок дважды в год — по их мнению,

при переводе стрелок у людей могут возникнуть психологический дискомфорт и обостриться болезни.

«Самый тяжелый перевод времени — это когда в сторону уменьшения сна идет. Если часы переведут, как говорится, не налево, а направо, то человек будет меньше спать и, естественно, быстрее уставать», — отметил заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Шведские исследователи тем временем выяснили, что переход на зимнее время снижает риск инфаркта, а весенний перевод стрелок на час вперед, напротив, повышает этот риск.

Причины негативных последствий связаны с нарушением баланса между биологическими часами человека и реальным временем.

Хронобиолог Тиль Ренненберг провел исследование, которое доказало, что из-за перехода на зимнее/летнее время у человека может возникать усталость, а также активизируются болезни. В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни. Поэтому ученый уверен, что несоответствие работы внутренних часов организма и реального времени может нанести вред здоровью человека.