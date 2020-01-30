Атака советской подлодки: как тонул «Вильгельм Густлофф»

Пассажирский десятипалубный лайнер «Вильгельм Густлофф» был спущен на воду в 1937 году. На церемонии спуска присутствовали лидеры нацистской Германии во главе с Адольфом Гитлером. «Густлофф» был одним из крупнейших пассажирских судов того времени и следующие несколько лет использовался как плавучий дом отдыха. На его борту побывали около 65 тыс. человек.

Названием корабля стало имя нацистского партийного лидера, которого в 1936 году убил студент еврейского происхождения.

Смерть Густлоффа использовалась в целях национал-социалистической пропаганды, его возвели в ранг мученика. Первоначально лайнер должен был называться «Адольф Гитлер».

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В 1939 году корабль переоборудовали в лазарет, а после — в казарму. На борту «Густлоффа» располагались несколько учебных классов, практические занятия по водолазному делу проходили в плавательном бассейне судна. После обучения курсанты распределялись в экипажи подводных лодок.

В январе 1945 года, после успехов Советской армии в Польше и Восточной Пруссии, в действие вступил план «Ганнибал». Операция подразумевала эвакуацию войск и населения с территорий Восточной Пруссии, Курляндии и Восточной Померании. Население паниковало, количество беженцев исчислялось миллионами. «Вильгельм Густлофф» стал принимать беженцев на борт 22 января.

Сначала на корабль можно было попасть только по специальному пропуску, но из-за обилия беженцев брать стали всех подряд, преимущественно — женщин и детей.

Судно вышло из прусского порта Готенхафен в Данциге 30 января. По современным оценкам, на борту должны были находиться 10 582 человека: 918 курсантов младших групп 2-го учебного дивизиона подводных лодок, 173 члена экипажа судна, 373 женщины из состава вспомогательного морского корпуса, 162 тяжелораненых военнослужащих и 8956 беженцев, в основном стариков, женщин (около 2000) и детей (около 3000).

Корабль был переполнен, шел медленно, вдобавок вопреки всем нормам военной практики он был ярко освещен. Его заметил командир советской подводной лодки С-13 Александр Маринеско.

Он выпустил три торпеды в левый борт судна. Одна из них попала в носовую часть, другая — в район капитанского мостика, третья — в середину лайнера. Экипаж тут же закрыл все водонепроницаемые двери, но было ясно, что затопление корабля — лишь вопрос времени. Одна из торпед вывела из строя силовую установку лайнера, он оказался полностью обесточен.

Часть команды корабля осталась внизу, в заблокированных отсеках. Заниматься спуском шлюпок на воду было практически некому. Некоторые из них все же удалось спустить, пассажиры одной из шлюпок погибли от обрушения зенитной установки.

Беженцы с нижних палуб рвались наверх, к шлюпкам. Около тысячи человек погибли в давке на лестницах и проходах.

Многие, отчаявшись добраться до шлюпок, кончали жизнь самоубийством или просили пристрелить их.

Вместо погибших при попадании торпед членов экипажа рассаживали беженцев в шлюпки подводники. В первую очередь они пропускали детей и женщин. Однако в укомплектованных таких образом шлюпках никто не умел хорошо грести, и их разносило волнами по холодному зимнему морю. Лишь немногим удалось выжить, когда поблизости оказался сопровождавший «Густлоффа» торпедолов «Леве» и прибывший на сигнал бедствия миноносец Т-36.

Спустя час после атаки «Вильгельм Густлофф» полностью затонул. По числу жертв это кораблекрушение стало крупнейшим в истории.

Спастись удалось, по разным оценкам, лишь 1200-1500 пассажирам. Через две недели, 10 февраля 1945 года, подводная лодка С-13 под командой Маринеско потопила еще один большой немецкий корабль «Генерал Штойбен», в результате чего погибли около 3700 человек.

За потопление «Густлоффа» Маринеско был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза, однако вышестоящее командование в этом отказало, заменив его награждением орденом Красного Знамени. Мотивом отказа стал допущенный им ряд дисциплинарных нарушений.

Звание Героя Советского Союза Маринеско получил посмертно, в 1990 году.

После войны германские, польские и советские специалисты неоднократно посещали место крушения корабля, спускались к обломкам. В последующие годы часть предметов с «Густлоффа» разошлась по частным коллекциям как сувениры. Позже правительство Польши законодательно провозгласило это место братской могилой и запретило посещение останков частными лицами кроме ученых.