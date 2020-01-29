«Это за гранью фантастики»: историки высмеяли Кравчука

«Жизнь Гитлера во время войны расписана поминутно»

Первый президент Украины Леонид Кравчук был уличен в попытке фальсификации истории. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ветеран украинской политики рассказал о некоей «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, якобы состоявшейся во Львове и повлиявшей на дальнейшие события. По словам Кравчука, его утверждение подкреплено документально.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — заявил он.

Кравчук также считает, что некие договоренности лидеров двух стран «развязали Гитлеру руки».

Реклама

«А потом Гитлер обратил все против Советского Союза, и пострадали народы нашей страны», — подытожил экс-президент Украины.

Своим высказыванием Кравчук пытался объяснить заявление Владимира Зеленского о роли СССР в событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны. На встрече с польским лидером Анджеем Дудой действующий президент Украины подчеркнул, что Киев поддерживает позицию Варшавы по данному вопросу. Зеленский отметил, что Польша первой из стран «почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов». По его мнению, именно это привело к началу войны и «позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Как заявили «Газете.Ru» профессиональные историки, Гитлер и Сталин, по крайней мере, в качестве руководителей своих держав, не виделись ни разу.

«Сейчас идет много спекуляций, связанных с приближающимся юбилеем окончания войны. Никаких исторических данных, свидетельств встречи Гитлера со Сталиным во Львове нет. У нас были расписаны и опубликованы все встречи с участием Сталина. Точно так же в государственном архиве ФРГ – мне об этом рассказывали немецкие коллеги – хранятся данные, в которых поминутно расписана жизнь Гитлера во время войны. Никаких сведений о том, что он встречался со Сталиным, нет и в помине.

Представить себе, что Сталин поехал во Львов, чтобы встретиться с Гитлером, — это за гранью фантастики.

Это все придумано», — сказал научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян.

«Пусть Кравчук предоставит скан документа»

Аналогичной позиции придерживается доцент истфака МГУ, автор работ о нацизме Татьяна Тимофеева.

«На заявления Кравчука у любого историка найдется простой ответ: покажите мне бумажное свидетельство такой встречи, — сказала она. — Даже свидетельства очевидцев, если бы они были, не являлись бы доказательством. Факты таковы: никаких документов о встрече Гитлера и Сталина не существует. Или, по крайней мере, они неизвестны. Пусть Кравчук тогда предоставит скан документа и архивный шифр, где он лежит. Любую другую бумажку легко можно сделать на принтере».

Тимофеева полагает, что Сталин и Гитлер не могли видеться, даже в условиях строгой секретности.

«На мой личный взгляд, такой встречи быть не могло. Она просто не была нужна, исходя из харизмы этих двух лидеров, обстановки того времени. В тот период вообще не было необходимости во встречах на высшем уровне. Соответствующие полномочия возлагались на министров иностранных дел. Кравчук говорит о «встрече» во Львове. На самом деле с позиции Гитлера победа еще не состоялась. Польская история была лишь небольшим этапом войны. Необходимости в торжествах Гитлер не испытывал.

Целью нацистской Германии была расовая война на уничтожение. Встречу Гитлера со Сталиным просто невозможно представить»,

— отметила специалист.

Кто освободил Освенцим

Другой характерной тенденцией последних дней является намеренное умалчивание факта освобождения Освенцима бойцами Красной армии. Так, Зеленский в своей речи вспомнил об украинцах, участвовавших в освобождении концлагеря, но без их связи с РККА. Значительный резонанс вызвал пост посольства США в Дании в Twitter, где заслуги по освобождению узников приписывались не бойцам 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева, а американским военным. Позже в посольстве признали свою ошибку.

«Действительно, факт освобождения именно войсками РККА четко задокументирован и оспариванию не подлежит, — подчеркнула историк Тимофеева. — Посольство США в Дании правильно сделало, что признало ошибку: американцы там никакого участия не принимали. Для меня непонятна эта пляска на костях и споры о том, кто первым освободил узников концлагеря. Тяжело это слушать. Есть документы. Наше Минобороны правильно делает, что рассекречивает архивные данные и выкладывает их в интернет».