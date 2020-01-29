Ни капли в рот: безопасной дозы алкоголя при беременности нет

Любое количество алкоголя во время беременности сказывается на мозге ребенка, сообщают исследователи Бристольского университета. Работа была опубликована в журнале International Journal of Epidemiology.

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Ученые проанализировали 23 работы, посвященных употреблению алкоголя во время беременности. Они обращали внимание на связь алкоголя как с проблемами при беременности (мертворождение, выкидыши, преждевременные роды, гестационный диабет), так и со здоровьем самого ребенка (необходимость в реанимации, задержка в развитии, фетальный алкогольный синдром, пороки развития лица). В частности, они рассматривали исследования, где у женщины было несколько детей и потребление алкоголя во время каждой беременности различалось. Работы были подобраны так, чтобы испытуемые имели как можно больше сходств, и основным их различием было количество алкоголя, употребляемого во время беременности.

Употребление алкоголя негативно влияло на интеллект ребенка, его успеваемость в школе, повышало риск возникновения поведенческих расстройств. Также оно приводило к снижению массы тела при рождении.

Безопасного минимального порога, при котором алкоголь не повредил бы плоду, исследователи не нашли.

«Число доказательств вреда, который употребление алкоголя во время беременности может нанести плоду, растет, и наша работа — первый обзор, охватывающий спектр исследований по этому вопросу, — говорит ведущий автор исследования Луиза Цукколо. — Наша работа подтверждает существующий научный консенсус: употребление алкоголя во время беременности может повлиять на когнитивные способности ребенка на более позднем этапе его жизни, и сказаться на его образовании. Это может также привести к снижению веса при рождении».

Полный отказ от алкоголя на время беременности — единственный безопасный выбор, говорит она.

«Эту идею как никогда важно донести, учитывая, что алкогольная промышленность продвигает вводящую в заблуждение информацию о реальных последствиях употребления алкоголя во время беременности для здоровья», — добавляет она.

«Если вы беременны или планируете забеременеть, национальные руководства Великобритании рекомендуют самый безопасный подход —

не употреблять алкоголь вообще, чтобы свести к минимуму риск для вашего ребенка, —

отмечает профессор Дженни Харрис. — Мы ясно дали понять алкогольной промышленности — мы ожидаем, что эти руководящие принципы будут отражены на маркировке всей алкогольной продукции. Министерство здравоохранения Великобритании, Национальная служба здравоохранения и местные власти продолжают продвигать эту информацию».

Другая группа исследователей ранее заявила о безопасности малых доз алкоголя во время беременности — около литра пива или сидра в неделю. Как показал анализ 26 работ о влиянии алкоголя на развитие плода, такое количество алкоголя коррелировало с восьмипроцентным риском рождения чуть меньшего по весу ребенка по сравнению с теми, кто вообще не употреблял алкоголь во время беременности. Однако разница в весе составила всего 2-14%. Кроме того, как отмечают исследователи, такая корреляция еще не говорит о причинно-следственной связи.

Также они отметили возможную связь с преждевременными родами, но для того, чтобы с уверенностью говорить о такой зависимости, оказалось недостаточно данных.

В целом, отметили ученые, имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют сделать однозначных выводов о влиянии малых доз алкоголя на развитие плода и дальнейшее состояние ребенка.

Однако команда подчеркивает, что это не свидетельствует о полной безопасности алкоголя. Исследователи рекомендуют женщинам все равно воздерживаться от его употребления во время беременности — просто на всякий случай.

Далеко не все беременные женщины ограничивают себя в употреблении алкоголя — это показал анализ опросов среди 17 тыс. женщин из Англии, Австралии, Ирландии и Новой Зеландии. 15–70% опрошенных женщин сообщили, что в течение первого триместра беременности выпивали один-два раза в неделю. Также выяснилось, что больше всего любительниц спиртного проживает в Ирландии: 90% женщин употребляли алкоголь до беременности, а 82% не отказались от него и после того, как забеременели.

Меньше всего вредной привычке оказались подвержены женщины, получившие высшее образование, вынашивавшие не первого ребенка, а также те, чей возраст превышал 39 лет. Кроме того, ученым удалось выяснить: курение повышало риск того, что будущая мать будет еще и выпивать во время беременности.