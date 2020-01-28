«Зело дурно сделаны»: как Петр I модернизировал русскую печать

310 лет назад в России вышел указ царя Петра I о введении русского гражданского алфавита. Из состава кириллицы было изъято несколько устаревших букв, а рисунок остальных серьезно изменен и приближен к начертанию европейских печатных литер. Церковь при этом продолжила использовать старый алфавит.

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С тех пор во всей печатной продукции появились буквы, привычные и сегодня.

До начала XVIII века все книги в России писались, а позже печатались на славянском языке полууставным шрифтом. Если для церковной литературы это было в целом приемлемо, то для книг светского содержания создавало значительные трудности. В сравнении с передовыми европейскими русские книги выглядели архаичными и сложными для чтения. Набор полууставом, в котором присутствовало большое количество надстрочных знаков, сильно усложнял работу наборщика. А возросшие потребности развивающегося государства требовали быстрой печати книг научного и практического содержания: математических, военных, навигационных, исторических и географических.

Передовые печатные станки доставлялись в Россию из западных стран. Но в полной мере воспользоваться услугами зарубежных специалистов было сложно. Алфавит XVII века содержал до 46 букв. Некоторые из них повторяли друг друга, что создавало свои особенности при печати. Первая попытка реформы в кириллическом мире была предпринята митрополитом Киевским Петром, известным в миру как Петр Могила. Считается, что именно он впервые использовал что-то наподобие гражданского шрифта более чем за пол-столетия до Петра I. Сам русский царь подсмотрел новые технологии печати в Голландии во время Великого посольства. По его заказу голландские печатники пробовали «скрестить» кириллицу с латинскими буквами.

Скорее всего, Петр I сам разрабатывал дизайн литер. По начертанным им эскизам «чертежник и рисовальщик» Куленбах сделал рисунки 33-х строчных и четырех прописных букв. Параллельно работы по дизайну новой азбуки велись на московском Печатном дворе, но в итоге Петр выбрал свой вариант. Именно он был отправлен в Амстердам.

Глава московской типографии Федор Поликарпов позже заметил про государя: «Своим неусыпным тщанием изволил изобрести абецедал или азбуку, которая и до днесь в гражданских всяких делах действует».

В общей сложности подготовка и реализация проекта заняла два года. Введением гражданского шрифта непосредственно руководил близкий соратник царя Иван Мусин-Пушкин. В феврале 1710-го он получил титул графа. Вероятно, за свои заслуги по проведению в жизнь важного преобразования. Хотя Петр I не всегда был доволен его работой. Так, в одном из писем государь обращался к Мусину-Пушкину:

«Литеру буки, также и покой вели переправить: зело дурно сделаны».

Первой книгой, набранной новым шрифтом, стал учебник по геометрии.

К январю 1710 года вся подготовительная работа была практически завершена. Петр I только указал исключить из алфавита несколько устаревших букв. Кроме того, для удобства печати были устранены надстрочные знаки и введена буква «э». Реформа была проведена весьма основательно, и Россия приняла ее довольно спокойно.

29 января 1710 года царь Петр Алексеевич указал «по именному своему государеву указу в приказе книг печатного дела впредь с вышеписанного числа всякие исторические и мануфактурные книги и каковы будут присланы переводы печатать амстердамскими новоизданными литеры против образцов, каковы собственною его великого государя рукою выправлены и присланы в приказ книг печатного дела вышеписанного числа, а опричь тех литер, иными литерами таких книг впредь не печатать».

Преобразования Петра I в этой сфере, время для личного участия в которых он находил среди важных государственных дел, хорошо прослеживаются на примере «Ведомостей».%

Старейшая газета страны тоже начала выходить по инициативе царя. Еще в декабре 1702 года он подписал указ, в котором, в частности, требовалось собирать ведомости «о военных и всяких делах» и на их основе печатать куранты. Под этим словом подразумевался информационно-новостной печатный орган, поскольку слова «газета» в русском языке еще не существовало. Название курантов постоянно менялось. Известно, что в феврале 1710 года вышел первый выпуск, набранный новым гражданским шрифтом. Переход на модернизированный алфавит совпал с чередой военно-политических успехов петровской России. У многих просвещенных людей одно прочно ассоциировалось с другим.

«Вплоть до 1710 года «Ведомости» набирались церковным шрифтом. И вдруг 29 января 1710 года появляется указ об утверждении гражданского алфавита. В его разработке участвовал сам Петр — об этом говорят его собственноручные исправления на первых оттисках гражданской азбуки, — указывается в статье историка-архивиста Дмитрия Рохленко «Первая русская печатная газета». — Первый комплект нового шрифта был отлит в Голландии, отчего его иногда называли «Амстердамский».

В гражданский шрифт не вошли некоторые греческие буквы, ненужные для передачи русской речи.

Начертание букв упростилось, благодаря чему стало проще набирать текст, а, главное, читать его. Первый номер «Ведомостей», напечатанный гражданским шрифтом, вышел уже 1 февраля 1710 года. Однако и после того, думая о малограмотном читателе, обучавшимся по часослову и Псалтыри, наиболее важные номера иной раз печатали как гражданскими, так и церковными литерами».

Вскоре после преобразований в «Ведомостях» появился перечень книг, напечатанных новой азбукой и поступивших в продажу.

Существуют разные оценки проведенной реформы. Некоторые видят в ней ускорение секуляризации общества и ослабление влияния церкви, другие называют этот шаг прорывным для русской науки. Традиционная культура позиционировалась в качестве клерикальной и оттеснялась на периферию вместе со старым шрифтом.