«Очень близко»: в США опасаются столкновения двух спутников

Два давно вышедших из строя американских спутника могут столкнуться друг с другом на этой неделе. Об опасном сближении двух аппаратов предупредили специалисты LeoLabs – сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков. Используя разветвленную сеть наземных радаров, этот сервис поставляет важную информацию об орбитах спутников и космических обломках операторам спутниковых систем, правительственным органам и космическим агентствам.

«Мы следим за сближением аппаратов IRAS (старого космического телескопа, запущенного в 1983 году) и GGSE-4, экспериментального американского спутника, запущенного в 1967 году», — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте организации в ночь на 28 января.

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.



(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) 27 января 2020 г.

Согласно имеющимся данным, опасное сближение двух спутников произойдет 30 января в 02.39:35 по московскому времени, когда они будут пролетать над территорией США.

В этот момент спутники пролетят на высоте около 900 километров над Землей всего в 15-30 метрах друг от друга на относительной скорости 14,7 километров в секунду.

Реклама

«Эти параметры особенно пугают, учитывая, что размеры телескопа составляют 3,6 x 3,24 x 2,05 метра. Взаимные размеры обоих объектов увеличивают рассчитанную вероятность столкновения, которая составляет порядка 1/100», — говорится в сообщении службы.

«Подобные столкновения случались в прошлом. В этом случае интересно то, что расстояние в 15-30 метров, на котором пролетят спутники – невероятно близкое», — считает Элис Горман, специалист по космическому мусору из Университета Флиндерса (Австралия). – Спутники совершают маневры отклонения, чтобы избежать пролета в 60 километрах. Так что это правда, очень близкое расстояние. И если это действительно случится, появится огромное число обломков. Я бы сказала, что это одно из наиболее опасных из возможных столкновений за последнее время».

Оба спутника действительно не являются легкими.

IRAS имеет массу свыше тонны. Этот инфракрасный телескоп системы Ричи — Кретьена диаметром зеркала 0,6 метра был создан при сотрудничестве США, Нидерландов и Великобритании. Его целью было создание обзора всего неба на длине волны 8-120 микрон. Всего за время работы телескоп смог обнаружить порядка 250 тыс. инфракрасных источников. Спустя 10 месяцев после запуска телескоп израсходовал теплоноситель, использовавшийся для охлаждения приемника, и прекратил работу 21 ноября 1983 года.

Кстати, именно эта обсерватория открыла небольшой околоземный астероид Фаэтон, который, как считают ученые, может являться источником метеорного потока Геминиды, наблюдаемого каждый декабрь. Масса второго военного спутника, столкновения с которым опасаются специалисты, составляет 85 килограммов. По словам Горман, в случае столкновения меньший спутник прекратит существование, образовав облако обломков.

Более крупный телескоп скорее всего останется целым, но поврежденным, также образовав еще большее облако обломков.

Жителям Земли эти обломки угрожать не будут, однако проблемы могут возникнуть для других космических аппаратов. «Скорость столкновения будет невероятно высокой. На такой скорости меньший спутник скорее всего разлетится на мельчайшие фрагменты. Этим вы увеличите число космических обломков, которые увеличат риск столкновения с работающими спутниками», — добавила эксперт.

На днях американская компания Boeing сообщила о возможности взрыва своего спутника связи Spaceway-1, который принадлежит оператору DirectTV и был запущен для передачи телесигнала над территорией США. По словам производителя, на спутнике, который уже вышел из эксплуатации, произошла поломка батареи, что может привести к ее взрыву.

В связи с этим оператор спутника намерен в ближайшее время перевести аппарат на орбиту захоронения, которая находится на 300 километров выше нынешней геосинхронной орбиты. Сделать это необходимо до конца февраля, когда аппарат войдет в тень Земли и будет вынужден задействовать батарею.

По словам владельцев аппарата, его поломка не приведет к неприятностям на Земле, поскольку этот аппарат резервный и его функции заменит другой спутник. По существующим правилам спутники перед отправкой на орбиту захоронения должны исчерпать свои запасы топлива, однако в связи со сложившейся ситуацией это правило предполагается нарушить с ведома американских регуляторов.