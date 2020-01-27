«До 200 тысяч зараженных»: как распространяется коронавирус

Китайским коронавирусом могут быть заражены около 100 тыс. человек по всему миру, предупреждают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Реклама

«Рано или поздно с вирусом столкнемся и мы, — говорит профессор Нил Фергюсон, эксперт в области общественного здравоохранения. — Сейчас в Европе много китайских туристов. Если Китаю не удастся контролировать вирус — а я скептически отношусь к тому, что его можно сдержать, — мы столкнемся с болезнью и здесь».

Команда Фергюсона смоделировала пути передачи вируса от зараженных людей к еще здоровым и пришла к неутешительному выводу — каждый из них способен заразить еще 2-3 людей, а, значит, сегодня число носителей составляет десятки тысяч.

«От 30 до 200 тыс. человек могут быть заражены, — говорит Фергюсон. — Я склоняюсь к тому, что их около 100 тысяч».

На данный момент за пределами Китая известно 40 случаев заболевания, болезнь у пострадавших протекала достаточно мягко и не было смертельных случаев. Однако невыраженность симптомов представляет опасность — человек может быть носителем вируса и даже не знать об этом, не придавая значения легкому недомоганию. При этом он будет распространять вирус, который в итоге доберется до самых уязвимых целей — стариков и детей.

Кроме того, инкубационный период вируса может достигать двух недель, в течение которых зараженный не будет испытывать никаких симптомов. Но менее опасным для окружающих его это не сделает.

Хотя XXI век начался совсем недавно, за прошедшие годы мир успел столкнуться с чередой эпидемий опасных заболеваний.

В 2014 году началась эпидемия лихорадки Эбола, из Гвинеи болезнь распространилась на соседние республики и даже проникла в Испанию и Италию. Почти два года ушло на то, чтобы усмирить разбушевавшийся вирус. За это время лихорадкой заразились свыше 21 тыс. человек, не менее 8290 погибли. В России было зафиксировано 40 случаев подозрения на заражение вирусом Эбола, но ни один из них не подтвердился.

Причиной взрывного распространения болезни стали проблемы с гигиеной и санитарией, а также местные обычаи похорон: поцеловать покойника — верный способ заразиться. Также жители часто тайно хоронили умерших от лихорадки, хотя трупы необходимо было сжигать, и с оружием отбивали госпитализированных родных у врачей.

Ситуация осложнялась тем, что препаратов для лечения болезни не было, больные могли рассчитывать лишь на симптоматическую терапию. Но те, кто скрывал болезнь, не получали и этого.

В 2019 году вирус Эбола снова напомнил о себе вспышкой болезни в Демократической республике Конго. Несмотря на сотни смертей, эпидемию в итоге удалось сдержать благодаря экстремальным мерам — больных прививали кровью тех, кто выжил после болезни. Позже на основе антител выживших было создано лекарство.

Сейчас от вируса Эбола можно защититься с помощью вакцины. Еще несколько вакцин находятся на стадии тестирования.

В феврале 2013 года Южная и Восточная Азия пострадала от птичьего гриппа, вызванного штаммами H5N1 и H7N9. Люди заражались от домашней птицы. Хотя случаи заражения были сравнительно редкими, почти всегда они были смертельны. К гибели приводили многочисленные осложнения: развитие пневмонии, поражения почек, печени, кроветворных органов. Защитить людей можно было лишь одним способом — массовым истреблением зараженной птицы.

В последние годы вспышки птичьего гриппа наблюдаются по всему миру, к ним приводит штамм H5N8. О случаях заражения людей пока неизвестно. Количество птиц, которых приходится уничтожать, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса, исчисляетс сотнями тысяч.

Еще одной опасной болезнью, от которой пострадал мир, стал в 2009 году свиной грипп. Первый случай инфицирования в Европе был зафиксирован в Испании в апреле, впоследствии свиной грипп был обнаружен почти во всех странах Европы. В июне специалисты ВОЗ объявили о начале первой за 41 год пандемии нового вируса гриппа.

В августе 2010 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. За это время заразилось свыше 250 тыс. человек, более 2500 умерли. В России от свиного гриппа пострадали 3122 человек, скончались 14.

Самая известная эпидемия XXI века — эпидемия атипичной пневмонии 2002 года, вызванной коронавирусом SARS-CoV. Первый случай заражения был зарегистрирован в Китае. Властям не удалось сдержать распространение болезни, но ВОЗ они информировать об этом не стали, а также ограничили освещение проблемы в СМИ. Все это привело к росту числа заражений и распространению болезни за пределы страны.

Эпидемия завершилась в 2003 году. За это время в 37 странах мира от атипичной пневмонии пострадали почти 8500 человек, 813 скончались.

Наиболее опасна болезнь оказалась для пожилых людей — среди них смертность достигала 50%.

Протоколы лечения атипичной пневмонии включают в основном симптоматическое лечение. Эффективной вакцины, защищающей от SARS-CoV, пока что нет.