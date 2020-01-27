«До 200 тысяч зараженных»: как распространяется коронавирус

Эксперты оценили примерное количество носителей китайского коронавируса

Китайским коронавирусом могут быть заражены около 100 тыс. человек по всему миру, предупреждают специалисты. Его инкубационный период достигает двух недель, за которые вирус может распространиться на тех, кто находился в контакте с зараженным.

Китайским коронавирусом могут быть заражены около 100 тыс. человек по всему миру, предупреждают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Рано или поздно с вирусом столкнемся и мы, — говорит профессор Нил Фергюсон, эксперт в области общественного здравоохранения. — Сейчас в Европе много китайских туристов. Если Китаю не удастся контролировать вирус — а я скептически отношусь к тому, что его можно сдержать, — мы столкнемся с болезнью и здесь».

Команда Фергюсона смоделировала пути передачи вируса от зараженных людей к еще здоровым и пришла к неутешительному выводу — каждый из них способен заразить еще 2-3 людей, а, значит, сегодня число носителей составляет десятки тысяч.

«От 30 до 200 тыс. человек могут быть заражены, — говорит Фергюсон. — Я склоняюсь к тому, что их около 100 тысяч».

На данный момент за пределами Китая известно 40 случаев заболевания, болезнь у пострадавших протекала достаточно мягко и не было смертельных случаев. Однако невыраженность симптомов представляет опасность — человек может быть носителем вируса и даже не знать об этом, не придавая значения легкому недомоганию. При этом он будет распространять вирус, который в итоге доберется до самых уязвимых целей — стариков и детей.

Кроме того, инкубационный период вируса может достигать двух недель, в течение которых зараженный не будет испытывать никаких симптомов. Но менее опасным для окружающих его это не сделает.

Хотя XXI век начался совсем недавно, за прошедшие годы мир успел столкнуться с чередой эпидемий опасных заболеваний.

В 2014 году началась эпидемия лихорадки Эбола, из Гвинеи болезнь распространилась на соседние республики и даже проникла в Испанию и Италию. Почти два года ушло на то, чтобы усмирить разбушевавшийся вирус. За это время лихорадкой заразились свыше 21 тыс. человек, не менее 8290 погибли. В России было зафиксировано 40 случаев подозрения на заражение вирусом Эбола, но ни один из них не подтвердился.

Причиной взрывного распространения болезни стали проблемы с гигиеной и санитарией, а также местные обычаи похорон: поцеловать покойника — верный способ заразиться. Также жители часто тайно хоронили умерших от лихорадки, хотя трупы необходимо было сжигать, и с оружием отбивали госпитализированных родных у врачей.

Ситуация осложнялась тем, что препаратов для лечения болезни не было, больные могли рассчитывать лишь на симптоматическую терапию. Но те, кто скрывал болезнь, не получали и этого.

В 2019 году вирус Эбола снова напомнил о себе вспышкой болезни в Демократической республике Конго. Несмотря на сотни смертей, эпидемию в итоге удалось сдержать благодаря экстремальным мерам — больных прививали кровью тех, кто выжил после болезни. Позже на основе антител выживших было создано лекарство.

Сейчас от вируса Эбола можно защититься с помощью вакцины. Еще несколько вакцин находятся на стадии тестирования.

В феврале 2013 года Южная и Восточная Азия пострадала от птичьего гриппа, вызванного штаммами H5N1 и H7N9. Люди заражались от домашней птицы. Хотя случаи заражения были сравнительно редкими, почти всегда они были смертельны. К гибели приводили многочисленные осложнения: развитие пневмонии, поражения почек, печени, кроветворных органов. Защитить людей можно было лишь одним способом — массовым истреблением зараженной птицы.

В последние годы вспышки птичьего гриппа наблюдаются по всему миру, к ним приводит штамм H5N8. О случаях заражения людей пока неизвестно. Количество птиц, которых приходится уничтожать, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса, исчисляетс сотнями тысяч.

Еще одной опасной болезнью, от которой пострадал мир, стал в 2009 году свиной грипп. Первый случай инфицирования в Европе был зафиксирован в Испании в апреле, впоследствии свиной грипп был обнаружен почти во всех странах Европы. В июне специалисты ВОЗ объявили о начале первой за 41 год пандемии нового вируса гриппа.

В августе 2010 года ВОЗ объявила о завершении пандемии. За это время заразилось свыше 250 тыс. человек, более 2500 умерли. В России от свиного гриппа пострадали 3122 человек, скончались 14.

Самая известная эпидемия XXI века — эпидемия атипичной пневмонии 2002 года, вызванной коронавирусом SARS-CoV. Первый случай заражения был зарегистрирован в Китае. Властям не удалось сдержать распространение болезни, но ВОЗ они информировать об этом не стали, а также ограничили освещение проблемы в СМИ. Все это привело к росту числа заражений и распространению болезни за пределы страны.

Эпидемия завершилась в 2003 году. За это время в 37 странах мира от атипичной пневмонии пострадали почти 8500 человек, 813 скончались.

Наиболее опасна болезнь оказалась для пожилых людей — среди них смертность достигала 50%.

Протоколы лечения атипичной пневмонии включают в основном симптоматическое лечение. Эффективной вакцины, защищающей от SARS-CoV, пока что нет.