«Микробы бывают добрые и злые»: можно ли заразиться раком

Ученые Канадского института перспективных исследований (CIFAR) совместно с немецким профессором Томасом Бошем из Кильского университета Христиана Альбрехта пришли к выводу, что считающиеся неинфекционными заболевания могут передаваться от человека к человеку. К числу таких болезней относятся рак, диабет, ожирение и болезни сердца, сообщает Focus со ссылкой на исследование под названием «Люди и микробиом».

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Специалисты считают, что передаваться неинфекционные заболевания могут через микробиом — триллионы микроорганизмов, которые живут во внутренних органах и на коже человека.

Большинство их них представляют собой крошечные бактерии, а также грибки и вирусы. Они чрезвычайно важны для здоровья человека: помогают пищеварению, выделяют питательные вещества и выводят токсины.

«Микробы бывают добрые и злые. Они могут играть центральную роль в передаче таких заболеваний, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак», — говорится в статье.

Предположение исследователей основывается на трех выводах, которые они связали в своей теории. В первом выводе говорится, что микробиом демонстрирует заметные изменения у людей, страдающих ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом второго типа, в сравнении с микробиомом здоровых людей.

Ученые также нашли доказательства того, что модифицированный микробиом может привести к появлению болезней в здоровом организме, если он окажется в изначально здоровом органе. В своем эксперименте они перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате вторая мышь стала заметно полнее.

В-третьих, специалисты доказали, что микробиом может самостоятельно передаваться другим организмам.

«Исследователи смогли наблюдать в лаборатории, что микробиом пресноводных полипов, которые разделяют общую среду обитания, адаптировался. В результате их внешний вид также адаптировался», — указывается в материале.

По словам Томаса Боша, передача микробиома может осуществляться в быту, например, при близком контакте людей, находящихся в одном помещении. Так, кишечные микробы супругов были очень похожи друг на друга при существенных различиях микробиома дальних родственников.

Сами ученые называют свою гипотезу смелой. Она требует большего изучения, чтобы понять механизм передачи микробов и его последствия. Дальнейшие исследования по этой теме запланированы на ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что ученые Кардиффского университета обнаружили новый тип рецепторов иммунных клеток. Они уверены, что открытие поможет разработать эффективный способ лечения раковых опухолей.

Кроме того, медики определили самые опасные для здоровья человека виды диеты. Первое место в данном списке заняла кетодиета, которая провоцирует развитие различных болезней, в том числе рака и диабета. В рамках этой диеты люди резко меняют свой рацион, сокращая углеводы и увеличивая жиры. Врачи констатировали, что снизить вес при помощи кетодиеты можно, но долго ее соблюдать нельзя.

Еще одним открытием стала прямая связь между количеством выпитого алкоголя и появлением рака. Специалисты изучили информацию о более чем 63 тысячах пациентов из больниц по всей Японии, которая собиралась с 2005 по 2016 год. Кроме данных о поле, возрасте, дате и сроках госпитализации исследователи учитывали результаты опроса о том, сколько алкоголя в день выпивали участники исследования. Оказалось, что чем больше пациент пил, тем выше оказывалась вероятность попасть к онкологу.

Практически нулевая вероятность была у пациентов, которые в течение 10 лет вообще не пили алкоголя.

На риск развития рака влияют и изменения в «мусорной» ДНК. Исследование показывает, что наследственный риск развития рака обусловлен не только мутациями онкогенов и генов-супрессоров опухолей, но и изменениями в ДНК, контролирующей экспрессию этих генов, поясняют исследователи.

В отличие от мутаций кодирующей ДНК, которые являются редкими, но значительно повышают риск развития рака, изменения в SNP распространены среди населения, но повышают риск развития рака меньше.