Проверка на вшивость: почему женщинам не нравятся бороды

Женщины в целом предпочитают бородатых мужчин, однако отвращение к блохам, вшам и клещам заставляет многих делать выбор в пользу гладко выбритых, выяснили исследователи из Квинслендского и Стирлингского университетов. Ученые объясняют это отголосками эволюционного прошлого, когда связь между растительностью и паразитами действительно была высока. Работа была опубликована в журнале Royal Society Open Science.

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Вопрос о том, как растительность на лице влияет на мужскую привлекательность, — весьма дискуссионный, но более ранняя работа этой же команды показала, что

для долгосрочных отношений женщины предпочитают бородатых мужчин.

Теперь исследователи решили рассмотреть вопрос женских предпочтений относительно мужской внешности более детально.

Ученые опросили 919 женщин, в основном гетеросексуальных. Респондентки должны были оценить привлекательность трех мужских лиц для потенциальных краткосрочных и долгосрочных отношений. Фотографии каждого лица демонстрировалось как с бородой, так и без, а также были отредактированы и представлены в пяти вариациях, от наиболее феминной до наиболее маскулинной. Под маскулинными чертами понимались тяжелая челюсть, выдающиеся надбровные дуги, глубоко посаженные глаза.

Кроме того, женщины заполнили опросники, сообщив о своем желании забеременеть, уровне отвращения к паразитам на теле (вшам, блохам, клещам) и страхе патогенов.

В целом, женщины считали маскулинные лица более привлекательными, наличие бороды в глазах многих респонденток давало дополнительные преимущества.

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Однако те из них, кто наиболее отрицательно относился к паразитам на теле, предпочитали гладко выбритых мужчин.

«Это, скорее всего, проявление нашего эволюционного прошлого, — говорит Энтони Ли, один из авторов работы. — В современном мире, где распространен уход за собой и хорошая гигиена в целом, связи между волосами на теле и наличием в них паразитов больше не существует, но возникшее в ходе естественного отбора предубеждение все еще остается».

При этом женщины, которые боялись опасных вирусов и бактерий, были склонны выбирать мужчин с бородой, хотя эта корреляция и была довольно слабой.

«Возможно, эти женщины рассматривают наличие волос на лице как определенный маркер здоровья», — предполагают авторы работы.

В этом случае женщинам стоит пересмотреть свои взгляды — в бороде может обитать больше микробов, чем в собачьей шерсти.

Исследователи отмечают, что, несмотря на результаты, самим мужчинам лучше исходить из собственных предпочтений.

«Я бы не стал решать, отрастить мне бороду или нет, основываясь на результатах исследований», — говорит Ли.

Другие работы показывают, что мужчин с бородой становится больше, когда количество женщин на брачном рынке сокращается, добавляют исследователи.

«В ходе исследования мы выявили индивидуальные различия в женских суждениях о привлекательности мужских лиц, — поясняют исследователи. — Подобные выводы могут вызвать интересные вопросы насчет того, как мужчины ухаживают за собой и понимают «ценность» бороды для хорошего первого впечатления в зависимости от культуры или региона».

Несколько лет назад ученые заинтересовались ростом популярности бороды среди мужчин. Австралийские исследователи провели параллели с другими приматами и выяснили: борода повышает популярность мужчины среди женщин, играя ту же роль, что более длинные носы у самцов носатых обезьян, надгубные наросты золотистых курносых обезьян, «капюшоны» из белых и серебряных волос на голове у гамадрилов и большие щечные мешки орангутанов.

То, что самки предпочитают кавалеров с «украшениями», имеет эволюционный смысл, пояснили исследователи:

только более здоровые и сильные самцы могут позволить себе потратить энергию на отращивание цветной «шевелюры» или других знаков отличия.

Яркая окраска, длинные носы и другие внешние особенности могут не только не приносить никакой пользы, но и мешать спасению от хищников или поиску пропитания. Именно поэтому самец, обладающий такими чертами, скорее всего, здоров, хорошо приспособлен к условиям среды и передаст потомству гены, способствующие выживанию.