Опасность рядом: Паркинсон и Альцгеймер подстерегают у большой дороги

Жизнь вблизи крупных дорог и автомагистралей связана с более высокой заболеваемостью деменцией, болезнью Паркинсона, болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом, установили специалисты Университета Британской Колумбии в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Health.

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Неврологические расстройства — термин, описывающий целый ряд патологий, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие заболевания. Неврологические расстройства сегодня — одна из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире, отмечают авторы работы. Они неизлечимы, и состояние больных усугубляется с течением времени, однако о факторах риска таких расстройств до сих пор известно мало.

Исследователи проанализировали данные 678 тыс. канадцев в возрасте 45-84 лет. Они сопоставили информацию об их здоровье в 1994-2003 годах с условиями, в которых те проживали — степень загрязнения воздуха, близость дорог, уровень шума и количество зеленых насаждений. За время дальнейших наблюдений было зарегистрировано 13 тыс. случаев слабоумия, не связанного с болезнью Альцгеймера, 4101 случай болезни Паркинсона, 1277 случаев болезни Альцгеймера и 658 случаев рассеянного склероза.

Как оказалось, проживание менее чем в 50 метрах от крупной дороги или менее чем в 150 метрах от шоссе связано с более высоким риском развития слабоумия, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и рассеянного склероза — вероятно, в связи с последствиями загрязнения воздуха.

В случае с болезнью Паркинсона и не ассоциированной с болезнью Альцгеймера деменцией, жизнь вблизи дорог повышала риск развития этих заболеваний на 7% и 14% соответственно. Ввиду небольшого числа случаев болезни Альцгеймера и рассеянного склероза, исследователи не берутся говорить о прямой взаимосвязи — они отмечают, что ее следует проверить на более крупных массивах данных.

Также выяснилось, что проживание вблизи зеленых насаждений, например, парков, имеет защитный эффект против развития этих неврологических расстройств.

Защитный эффект может быть связан с несколькими факторами.

«Люди, которые проживают в более «зеленых» зонах, скорее всего, более физически активны, а также могут иметь больше социальных взаимодействий, — считает Майкл Брауэр, один из авторов работы. — Может быть, даже визуальная сторона дает определенные преимущества».

«Мы впервые подтвердили связь между загрязнением воздуха, близостью автомобильных дорог и более высоким риском развития неврологических заболеваний, — говорит Вейран Ючи, ведущий автор исследования. — Хорошая новость в том, что зеленые насаждения, по-видимому, имеют некоторые защитные эффекты в снижении риска развития одного или нескольких из этих расстройств».

Необходимы дополнительные исследования, отмечает Ючи, но выводы позволяют предположить, что

усилия по городскому планированию, направленные на повышение доступности зеленых насаждений и снижение интенсивности движения автотранспорта, были бы полезны в качестве профилактической меры по борьбе с болезнью Альцгеймера и другими неврологическими заболеваниями.

Загрязненный воздух несет в себе и другие опасности. Так, в январе 2019 года стало известно, что дети, выросшие в загрязненных районах Лондона, к 18 годам чаще страдают от депрессии, чем дети, дышавшие чистым воздухом.

Чуть позже коллектив исследователей из США и Дании выявил связь загрязненного воздуха с другими психическими проблемами, включая шизофрению и биполярное расстройство.

Исследователи проанализировали данные по медицинскому страхованию 151 млн американцев за 2003-2013 годы. Затем они сопоставили их со средним уровнем загрязнения воздуха в каждом округе.

Как оказалось, биполярное расстройство встречалось на 27% чаще в округах с самым загрязненным воздухом по сравнению с округами с самым чистым.

В Дании исследователи рассмотрели воздействие загрязнения воздуха в течение первых 10 лет на жизни 1,4 миллиона человек, родившихся и проживавших в стране в 1979-2002 годах. Как и в США, чем более загрязненным был воздух на территории, тем выше был риск развития шизофрении, биполярного расстройства, депрессии и расстройств личности.

У тех, кто жил в самых грязных районах, по сравнению с жителями самых чистых, он был выше на 148%, 29%, 51% и 162% соответственно.

Ученые предложили несколько объяснений того, чем может быть вызвана такая связь. Так, например, исследования на животных показали, что загрязнение воздуха вызывает воспаление дыхательных путей, которое может распространяться на другие органы, включая мозг. Кроме того, в мозг могут проникать сами загрязнения, приводя к его повреждению.